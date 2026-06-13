Narození v létě: co naznačuje výzkum duševního zdraví mužů

Může roční období, v němž jsme se narodili, skutečně ovlivnit naše duševní zdraví i po letech? Tato otázka se může zdát překvapivá, hraničící dokonce s astrologií nebo bizarními teoriemi. Přesto vědci již několik let zkoumají vliv prenatálního prostředí a prvních týdnů života na vývoj mozku.
Hypotéza, která zaujala vědce
Zatímco ti, kteří se narodili v létě, si stěžují, že nikdy nemohou shromáždit všechny své blízké k oslavě narozenin, ti, kteří v zimě dosáhnou šedesátky, litují, že museli při této zvláštní příležitosti zůstat doma. Ať už se narodíme v zimě, na jaře, v létě nebo na podzim, roční období našeho narození má i své nevýhody. Kromě praktických a slavnostních aspektů by mohlo také předpovídat naši budoucí duševní pohodu. To naznačuje poněkud neobvyklá kanadská studie .
Původ tohoto výzkumu je poněkud nečekaný. „Nápad na tento výzkum vznikl, když se mě zeptali, zda věřím na horoskopy,“ vysvětluje Mikael Mokkonen, hlavní autor studie. „Pak jsem se zamyslel, zda by pro jejich existenci mohl existovat biologický základ, tedy souvislost mezi datem narození člověka a jeho fyziologickými nebo duševními vlastnostmi.“
Daleko od astrologických předpovědí se vědci zaměřili na velmi reálnou vědeckou otázku: mohly by mít podmínky prostředí, kterým je matka během těhotenství vystavena, trvalé následky na duševní zdraví jejího dítěte?
Jakou roli může hrát roční období narození
Roční období ovlivňuje mnoho faktorů prostředí. Sluneční světlo, teploty, sezónní infekce , strava a hladiny vitamínu D se v průběhu roku mění. Během těhotenství mohou tyto faktory potenciálně ovlivnit vývoj plodu.
Někteří výzkumníci naznačují, že vystavení určitým sezónním faktorům by mohlo přispívat k utváření určitých aspektů dlouhodobého fyzického nebo duševního zdraví. Přesné mechanismy však zůstávají do značné míry neznámé a výsledky dosud provedených studií jsou často protichůdné.
Co ukazuje kanadská studie
Vědci z Kwantlen Polytechnic University v Britské Kolumbii pro svůj výzkum analyzovali data od 303 mladých dospělých s průměrným věkem 26 let. Účastníci vyplnili dva široce používané dotazníky duševního zdraví: PHQ-9, který hodnotí depresivní symptomy, a GAD-7, který se zaměřuje na úzkost. Jejich první zjištění: nebyla pozorována žádná jasná souvislost mezi ročním obdobím narození a úzkostnými poruchami.
Pokud jde o depresi, u mužů se však objevil specifický trend. Ti, kteří se narodili v létě, tedy mezi červnem a srpnem, měli vyšší pravděpodobnost výskytu skóre naznačujících depresivní příznaky ve srovnání s muži narozenými v jiných ročních obdobích.
Výsledky je třeba interpretovat s opatrností
Tato zjištění neznamenají, že narození v létě způsobuje depresi. Samotní vědci jsou opatrní. Mikael Mokkonen zdůrazňuje, že se nejedná o stanovení vztahu příčiny a následku. Podle něj by tato pozorování mohla souviset s „podmínkami prostředí, které matka zažívala během těhotenství“.
Studie má také několik důležitých omezení. Velikost vzorku zůstává relativně malá a skládá se převážně ze studentů žijících ve stejném regionu Kanady. Některé dotazníky navíc obsahovaly prázdná místa. Jinými slovy, tyto výsledky by měly být považovány spíše za zajímavou cestu k dalšímu výzkumu než za prokázaný fakt.
Mužská deprese, téma příliš často zamlčované
Kromě otázky ročního období tato studie upozorňuje na závažný problém veřejného zdraví: depresi u mužů. Problémy s duševním zdravím se po dlouhou dobu střetávaly s určitými tradičními modely mužnosti. Mnoho mužů se naučilo minimalizovat své utrpení, vyhýbat se projevování svých emocí nebo považovat vyhledávání pomoci za projev slabosti.
Tento sociální tlak může zpozdit diagnózu a léčbu. Deprese se však u mužů a žen neprojevuje vždy stejně. U některých mužů se může projevovat zvýšenou podrážděností, rizikovým chováním, nadměrným užíváním alkoholu nebo návykových látek, sociálním odcizením nebo ztrátou zájmu o běžné činnosti. Tyto příznaky lze někdy hůře identifikovat jako depresivní symptomy.
Narození v zimě, na jaře, v létě nebo na podzim samo o sobě neurčuje psychologický osud člověka. Tato kanadská studie však naznačuje, že může existovat souvislost mezi letním narozením a zvýšeným rizikem depresivních symptomů u mužů. Příležitost zbourat poslední baštu maskulinity.