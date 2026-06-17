Onemocnění na začátku dovolené: pochopení „rájového syndromu“

Je to scénář, kterého se všichni děsíme. Poté, co odpočítáváme dny do dovolené, se naše zdraví náhle zhorší v tu nejhorší možnou chvíli. Navzdory nesčetným opatřením před velkým odjezdem nakonec chytneme houževnatou chřipku, která nás donutí přehodnotit naše plány. Často to však není jen smůla, ale spíše „rájový syndrom“, kuriózní jev, který v nás vyvolává pocit, že jsme prokletí.
Onemocnění hned na začátku svátků, rituál
Od června si v kalendáři děláme poznámky jako trestanci až do propuštění z vězení. Netrpělivě očekáváme svátky a už si představujeme sami sebe pod kokosovými palmami, jak sledujeme vlny tříštící se o skály a slunce zapadající nad mořem.
Po měsících tvrdé práce se těšíme, až vyměníme kancelářskou židli za lehátko a výhled na kolegy za dokonalé panorama. Jenže osud nám někdy nepřeje. Den před odjezdem na dovolenou a vydáváním se za novými obzory máme rýmu, škrábe nás v krku a bolí nás hlava.
Přesto podnikáme dodatečná opatření, abychom se před velkým odjezdem necítili dobře: vyhýbáme se klimatizaci, i kdyby to znamenalo dusit se a potit se jako v sauně; vyhýbáme se pokusům o líbání a pečlivě si dezinfikujeme ruce, dokud nejsou prakticky suché. Ale stejně skončíme s neúprosnou rýmou nevysvětlitelného původu. Pak máme podezření na božské prokletí nebo jen smůlu.
Mnoho lidí už tuto nešťastnou zkušenost zažilo. Tato situace je tak běžná, že je nyní možné odložit dovolenou na pozdější termín, abyste ji nemuseli trávit v posteli a mohli si ji plně užít.
„Syndrom ráje“, nejpravděpodobnější vysvětlení
Lékařská komunita má racionálnější vysvětlení než ezoterické diagnózy. Mluví o „syndromu ráje“. „Ve skutečnosti ‚nemoc z volného času‘ postihuje všechny lidi, kteří mají velmi intenzivní zaměstnání s velkým stresem, duševní zátěží a neustálým tempem,“ vysvětluje Carla Valetteová, rezidentka všeobecného lékařství, pro pořad 20 Minutes .
Místo vyhřívání na teplém písku se ocitáme v nucené rekonvalescenci v hotelových postelích. A náš pečlivě naplánovaný itinerář je v naprostém chaosu. Příznaky se liší člověk od člověka, stejně jako jejich intenzita. Někdy se projevují jako mírné nachlazení, jindy jsou doprovázeny migrénami tak silnými, že vyjít ven je nemyslitelné. Pak máme pocit, jako by nás selhával imunitní systém, a to není náhoda. Lékař připouští, že na úsvitu dovolené, která není ničím jiným než relaxační přestávkou od hektického každodenního života, je naše obrana někdy v plném proudu.
Kupodivu nás stres, který zažíváme v práci, ve skutečnosti udržuje v „režimu přežití“. Je tedy dobrým „palivem“ pro imunitní systém. Když ho ustane, tělo se musí nevyhnutelně znovu přizpůsobit a potřebuje čas na adaptaci. To vysvětluje, proč je v tomto období, kdy se všichni modlíme za dobré zdraví, méně efektivní.
Podle odborníků jsou vedlejší účinky nechat věci být
I když dovolená někdy přináší úzkosti, jako je strach z defektu pneumatiky cestou domů nebo z zapomenutí něčeho důležitého, obvykle je synonymem pro klid. Nemyslíme na nic jiného než na to, abychom si užívali přítomný okamžik. Naším jediným úkolem je rezervovat večeři a naplánovat si aperitivy při západu slunce. „Na dovolené tělo poleví, uvolní se a jsme náchylnější k infekcím a virům,“ vysvětluje stážista.
A ne, není to jen „všechno ve vaší hlavě“. Tyto příznaky si nevymýšlíme z ničeho nic. „Není to vůbec psychologické, je to fyziologické,“ zdůrazňuje odborník a dodává: „To také vysvětluje, proč tito lidé v práci často zřídka onemocní.“
A když „syndrom ráje“ promění naši těžce vydobytou dovolenou v noční můru, musíme být trpěliví. Neexistují žádné zázračné léky, jen trocha vnitřního přizpůsobení. Je to příležitost znovu se naučit naslouchat svému tělu, které je často umlčeno profesionálním šílenstvím.