Často to děláme bez přemýšlení, ale tento reflex může poškodit zuby.

Když nemáte po ruce nůžky a vaše prsty jsou příliš mastné na to, aby byly užitečné, používáte zuby k otevírání obalů, které jsou jinak označeny jako „snadno otevíratelné“. Toto divoké, až primitivní gesto může být ve filmech dráždivé, ale ve skutečnosti je mnohem méně přitažlivé.
Otevírat balíčky zuby je špatný nápad.
Nedočkavě chcete ochutnat ty lahodné kyselé bonbóny v jejich kawaii tvaru nebo ty nové chipsy s příchutí tartiflette, které vám od chvíle, kdy jste si je koupili, sbíhají sliny. Jenže obal se vám brání a na rozdíl od toho, co je napsáno na krabici, je to zkouška trpělivosti, nebo dokonce plnohodnotná hádanka hodná únikové hry. Taháte za něj prsty , dokud si neutrhnete nehet a neskončíte s bolavými svaly, ale obal nemá ani škrábanec. A na rozdíl od svého táty, který nikdy nikam nešel bez svého typického kapesního nože, vy u sebe nenosíte švýcarský armádní nůž. Takže jako poslední možnost uvolníte zuby jako hrozivou zbraň a sáček roztrhnete jediným cvaknutím čelisti.
Kdyby vás váš zubař viděl v akci, pravděpodobně by omdlel. I když máte zuby ostré jako kuchyňské nůžky, nejsou to tesáky. Jak uvádí web Red Maple Dental, „kousání a trhání plastu zuby může jeden nebo více vašich zubů odštípnout, zlomit nebo vyrazit.“ Tento zvyk, který je v romantických románech vždy zobrazován poněkud sugestivním způsobem, vás může občas dostat z problémů. Může však poškodit vaši sklovinu, ochrannou bariéru vašich zubů, a poslat vás rovnou k zubaři – místu, kterému se vyhýbáte od doby, kdy vám byl ošetřen váš první zubní kaz.
Také je pravděpodobné, že si poraníte dásně, které jsou obzvláště citlivé. Vaše zuby nejsou ani nástrojem, ani provizorním řešením. „Trhlinka v zubní sklovině představuje vstupní bod pro bakterie, které se mohou dostat do dalších částí zubu, což výrazně zvyšuje riziko vzniku kazů a infekce,“ připomíná klinika Prisma Dentistes.
Obaly, skutečná živná půda pro mikroby
Ať už je to sáček kešu oříšků, zbytky omáčky z vašeho rychlého občerstvení na poslední chvíli nebo kapsle instantní kávy z kanceláře, všechny mají jedno společné: jsou téměř stejně špinavé jako záchodová mísa. Nezapomeňte, že mnoho lidí se s nimi vypořádá dříve, než skončí ve vaší kuchyni nebo krabičce na svačinu.
Projdou několika rukama, ne vždy velmi čistými, putují po pásových dopravnících u pokladen a dokonce skončí na dně vašeho nákupního košíku… Během své cesty mohly dokonce spadnout na podlahu. A když vezmete v úvahu, že více než 70 % vozíků v supermarketech obsahuje fekální bakterie, nepotřebujete mikroskop. Navzdory současným standardům tento obal není sterilizovaný. Proto obsahuje bakterie neviditelné pouhým okem, které však ve vašem těle nezůstanou bez povšimnutí. Kromě požití mikroplastů se také vystavujete obzvláště virulentním bakteriím, jako je Escherichia coli.
Nejhorším příkladem jsou balíčky s omáčkami z rychlého občerstvení.
Možná jste už museli použít zuby, abyste otevřeli jednorázový sáček kečupu nebo majonézy z restaurace rychlého občerstvení. A abyste tuto zkušenost přežili bez úhony, měli byste mít silný imunitní systém. Tyto mini sáčky vás téměř jistě navždy odradí. Zaprvé, mají mastnou texturu, což jejich otevírání ještě více ztěžuje.
Když je v návalu objednávání naházíte do papírových tašek, procházejí rukama, která ne vždy mají rukavice. Při přípravě objednávky se obsluha dotýká bankovek, mincí a použitých táců. Není třeba dodávat, že riziko kontaminace je vyšší.
Tyto sáčky, často vyrobené z vícevrstvého plastu, jsou navrženy tak, aby odolaly… někdy až příliš dobře lidské síle, ale ne nutně bakteriím. Zabalené v krabicích, skladované při pokojové teplotě a manipulované v nepřetržitém proudu, shromažďují poměrně velkou sbírku nežádoucích mikrobů. Výsledek: když si je dáte do úst, abyste „ušetřili čas“, proměníte obyčejnou svačinu v mikrobiologickou loterii.
A pokud je pokušení opravdu příliš silné, pamatujte si toto: vaše zuby nejsou multifunkční otvíráky na obaly. Už tak jsou dostatečně zaneprázdněné přežitím jídel, svačin a slazených nápojů, aniž by musely přidávat další misi proti odolnému plastu.