Po odchodu do důchodu jsou tyto životní volby často těmi, kterých nejvíce litujeme.

Odchod do důchodu často znamená vítanou pauzu, čas na nadechnutí, ohlédnutí se zpět a předefinování priorit. Pro mnohé tento volný čas přináší také zamyšlení a někdy i lítost. Dobrou zprávou je, že tato pozorování nemají za cíl vyvolat ve vás pocit viny, ale inspirovat vás k tomu, abyste žili život naplno, a to hned teď.
Zmeškaný čas s blízkými: lítost, která se často objevuje
Jednou z nejčastějších lítostí je nedostatek času stráveného s blízkými. Mezi prací, povinnostmi a hektickým tempem každodenního života si mnoho důchodců uvědomuje, že zanedbali své vztahy. Přesto je lidské spojení hlavním pilířem trvalé pohody. Sdílené chvíle, upřímné rozhovory a společně vytvořené vzpomínky jsou často tím, co nejhluboce živí náš pocit radosti a naplnění. Připomenutí si dnes důležitosti těchto vztahů je již aktem sebelásky a úcty k vašemu srdci.
Vášně odloženy: „Budu mít později čas.“
Malování, psaní, učení se jazyků, cestování, tanec… tolik snů bylo odloženo s myšlenkou, že jednoho dne bude ten okamžik dokonalý. V důchodu si mnozí uvědomují, že toto „později“ nikdy doopravdy nenastalo. Lítost nespočívá jen v tom, co nebylo uděláno, ale v podcenění hodnoty vlastních tužeb. Vaše vášně nejsou druhořadé: jsou přímým vyjádřením vaší identity, vaší kreativity a vaší chuti do života.
Zanedbávané zdraví: cenný majetek
Mnoho důchodců také vyjadřuje lítost nad tím, že se o své tělo dříve lépe nestarali. Chronický stres, nedostatek pohybu, nedostatek spánku, nevyvážená strava… Tyto návyky si nakonec vybírají svou daň. Péče o sebe však není povinností, ale projevem laskavosti k vašemu tělu, tomuto úžasnému spojenci, který vás doprovází každý den. Pohyb, jídlo s radostí a všímavostí, odpočinek – to vše jsou pozitivní aktivity pro tělo, které posilují vaši vitalitu a nezávislost.
Neodvážil jsem se změnit svůj život
Změna kariéry, odchod z neuspokojivé situace, stěhování, založení firmy… mnoho důchodců lituje, že se neřídili svou intuicí. Strach z neznámého, soudy ostatních nebo lákadlo pohodlí někdy brzdily impulsy, které nicméně hluboce odpovídaly jejich hodnotám. S odstupem času si někteří uvědomují, že největším rizikem nebylo selhání, ale nesnažení se o to. Riskovat není být bezohledný: je to dát si šanci žít život věrnější tomu, kým skutečně jste.
Nechal jsem malé radosti uniknout
A konečně, jemnější, ale rozšířenější lítost se týká neschopnosti vychutnat si každodenní život. Uvězněni v uspěchaném dni mnozí přiznávají, že si plně neváží jednoduchých okamžiků: kávy na slunci, společného smíchu, klidné chvilky, poklidné procházky. Přesto jsou tyto malé radosti skutečnými zdroji trvalého štěstí. Naučit se zpomalit, cítit, vychutnávat si znamená ctít svou přítomnost ve světě.
Tyto lítosti, které si často vybavujete v důchodu, jsou v konečném důsledku cenným poselstvím. Připomínají vám, že váš čas, vaše energie, vaše tělo a vaše sny si zaslouží vaši pozornost právě teď. Nemusíte čekat na určitý věk nebo „ideální situaci“, abyste žili podle toho, na čem vám skutečně záleží. Pamatujte si toto: nikdy není příliš brzy ani příliš pozdě žít život, který odráží to, kým jste, vyživuje vás a dává vám pocit hlubokého života.