Duševní zdraví a pozitivní přístup k tělu: proč stále zapomínáme na bipolární poruchu?

U příležitosti Světového dne bipolární poruchy 30. března si zaslouží položit otázku: Proč určité zkušenosti zůstávají na okraji diskurzu o wellness? Zatímco se stále častěji diskutuje o inkluzivitě a sebepřijetí, některé cesty, zejména ty související s bipolární poruchou, zůstávají do značné míry neviditelné, jak si naříká mnoho psychiatrů a specialistů na duševní zdraví. A co když má i pozitivní přístup k tělu slepá místa?
Když blahobyt přehlíží určité skutečnosti
Pozitivní přístup k tělu pomohl změnit vnímání těla. Otevřel prostor pro diskusi o přijetí, rozmanitosti a sebeúctě. V oblasti duševního zdraví se však ne všem zkušenostem dostává stejné pozornosti. V současných diskusích zaujímají úzkost a deprese významné místo, což je nezbytné. Jiné reality, jako je bipolární porucha, však často zůstávají v pozadí, jako by bylo obtížnější je integrovat do „inkluzivních narativů blahobytu“.
Tato nerovnováha neznamená, že tato témata jsou méně důležitá; právě naopak. Spíše to ukazuje, že oblasti mlčení stále existují, a to i v prostorách navržených tak, aby byly inkluzivní, a to navzdory četným studiím a svědectvím lidí postižených bipolární poruchou, které zdůrazňují, že otevřené vyjadřování pomáhá bořit tabu, podporuje sebepřijetí a podporuje větší společenské uznání.
„Příliš mnoho“: slovo, které se drží
Mnoho lidí postižených bipolární poruchou sdílí společný pocit: pocit, že jsou vnímáni jako „příliš intenzivní“. „Příliš intenzivní“, „příliš emocionální“, „příliš nestabilní“, někdy dokonce „příliš okatí“ nebo naopak „příliš uzavření“. Tato označení se nevztahují jen na emoce. Mohou ovlivnit i tělo, hladinu energie, způsob sebevyjádření nebo způsob, jakým člověk prožívá život.
Ve společnosti, která si často cení důslednosti a kontroly, mohou být tyto variace nepochopeny. Stávají se pak zdrojem odsuzování, dokonce i vyloučení, spíše než naslouchání. Pozitivní přístup k tělu nás povzbuzuje k přijetí těla takového, jaké je, ale plné přijetí lidí také znamená uznat, že emocionální a psychologické zkušenosti mohou kolísat, aniž by to snižovalo jejich hodnotu. Jak nám připomínají psychiatři, kteří popisují bipolární poruchu jako střídání stavů od euforie po depresi , je to složitá realita, která může být pro okolí jednotlivce znepokojivá, ale v žádném případě nemůže ospravedlnit odmítnutí, stigmatizaci nebo minimalizaci.
Slova, která jsou konečně osvobozena.
Na sociálních sítích se věci pomalu začínají měnit. Stále více lidí se ozývají a sdílejí své zkušenosti s bipolární poruchou bez filtrů nebo zjednodušování. Tyto zprávy nabízejí cennou formu autenticity. Odhalují složité cesty plné vzestupů a pádů, daleko od sterilních nebo idealizovaných obrazů blahobytu.
Tato viditelnost také pomáhá vyvrátit určité mylné představy . Ne, život s bipolární poruchou není karikatura. A ano, je možné si vybudovat pozitivní vztah k vlastnímu tělu a k sobě samému, a to i s kolísavým duševním zdravím. Tyto hlasy přispívají k rozšíření rozsahu pozitivního přístupu k tělu a zahrnují do něj skutečnosti, které jsou stále příliš často přehlíženy.
Ne, bipolární porucha není „jen výkyvy nálad". Je to skutečné, neviditelné, ale zničující duševní onemocnění, které narušuje životy tisíců lidí.
V boji proti psychofobii je před námi ještě dlouhá cesta.
Navzdory tomuto pokroku je v boji proti psychofobii stále ještě dlouhá cesta. Může se projevovat nenápadně, prostřednictvím soudů, stereotypů nebo distancování. Může být také přímější, omezením přístupu do určitých prostor nebo znehodnocením prožitých zkušeností.
V přístupu zaměřeném na tělo se nejedná jen o oceňování viditelných těl, ale také o uznání všech dimenzí identity, včetně duševního zdraví. To znamená vytvořit prostor pro příběhy, které jsou méně „pohodlné“, méně „inspirativní“ v tradičním smyslu, ale hluboce lidské.
Směrem k skutečně inkluzivní zdravotní péči
Pokud se má pozitivní přístup k tělu dále vyvíjet, musí rozšířit svou perspektivu. To znamená zahrnout do těchto diskusí rozmanité, někdy znepokojivé a často neviditelné zážitky. Uznání bipolární poruchy v těchto diskusích znamená odmítnutí hodnotit zážitky. Znamená to také pamatovat na to, že máte právo existovat naplno, se svým tělem, svými emocemi a svými výkyvy.
Dnes, na Světový den bipolárního typu, není výzvou jen zvyšovat povědomí. Jde také o to, abychom i nadále budovali prostory, kde se každý může cítit legitimní, slyšet a respektovaný. Protože skutečně inkluzivní hnutí nenechává nikoho stranou.