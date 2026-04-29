Ve věku 20 let oslepl tento americký turista na jedno oko po obyčejné sprše.

Pohoda
Fabienne Ba.
@grace.jamisonn / Instagram

Jednoduché, každodenní gesto, sprcha bez přemýšlení... a život obrátený vzhůru nohama. Tohle zažila dvacetiletá Američanka Grace Jamisonová během cesty do Dominikánské republiky. Její příběh , který se stal virálním na sociálních sítích, vyvolává otázku, nad kterou mnoho nositelů kontaktních čoček nikdy nepřemýšlelo.

Sprchování s kontaktními čočkami: zničující infekce

Během pobytu v Dominikánské republice se Grace Jamison sprchovala s nasazenými kontaktními čočkami. Místní voda z kohoutku, která byla špatně čištěná, obsahovala mikroskopického parazita: akantamébu. Tento mikroorganismus, uvězněný mezi čočkou a rohovkou, způsoboval akantamébovou keratitidu, což je závažná infekce rohovky.

Acanthamoeba se vyskytuje ve vodě z vodovodu, jezerech, bazénech, prachu a dokonce i v půdě. Kontaktní čočky vytvářejí v oku nepostřehnutelné mikrotrhlinky, které umožňují parazitovi infiltrovat se mezi čočku a rohovku při sebemenším kontaktu s kontaminovanou vodou. Společnost pro kontaktní čočky Ameriky nám připomíná, že „čočky jsou zdravotnické prostředky a že dodržování hygienických pravidel – zejména vyhýbání se kontaktu s vodou při sprchování, plavání nebo spaní – je nezbytnou součástí jejich správného používání.“

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Hodgetwins (@hodgetwins)

Chybná diagnóza, která situaci ještě zhoršila

O několik týdnů později se Grace Jamisonová vrátila do Spojených států a poradila se s optikem, který jí chybně diagnostikoval infekci a předepsal jí kortikosteroidní oční kapky – léčbu, která byla v tomto případě kontraindikována. O týden později oslepla. Oslepla asi dva měsíce, než zahájila vhodnou léčbu. Taková opožděná diagnóza je bohužel u tohoto onemocnění, které je málo známé i mezi zdravotnickými pracovníky, běžná.

Dlouhá a bolestivá léčba

Léčba akantamébové keratitidy je obzvláště obtížná. Grace Jamisonová vysvětluje, že si musí každou půlhodinu nebo každou hodinu aplikovat oční kapky. Popisuje intenzivní bolest vyzařující do celé hlavy, přecitlivělost na světlo a potíže se spánkem.

Upozorňuje miliony nositelů kontaktních čoček.

Od diagnózy Grace Jamisonová využívá sociální média ke zvyšování povědomí o této problematice. Naléhavě žádá nositele kontaktních čoček, aby se nikdy nesprchovali, neplavali ani nespali v čočkách, aby si před manipulací s nimi myli ruce a aby po každém použití vyměnili roztok. Její příběh vyvolal záplavu reakcí od lidí, kteří byli šokováni, že je jejich optik nikdy nevaroval.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Grace Jamison (@grace.jamisonn)

Příběh Grace Jamisonové v konečném důsledku slouží jako připomínka toho, že zdánlivě neškodný čin může mít nevratné následky. Nošení kontaktních čoček také znamená dodržování přísných hygienických pravidel – z nichž některá zůstávají příliš málo známá. Jednoduché poselství, ale potenciálně život zachraňující.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Nejstarší muž ve Spojených státech, kterému je 111 let, prozradil své 3 návyky.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nejstarší muž ve Spojených státech, kterému je 111 let, prozradil své 3 návyky.

Luis Cano, kterému je 111 let, fascinuje stejně tak svým věkem jako jednoduchostí svého životního stylu. Neexistuje žádný...

Stimulace bloudivého nervu: co je to za kontroverzní wellness trend?

Pomalé dýchání, studené sprchy, antistresová cvičení… na sociálních sítích nyní řada praktik slibuje „stimulaci bloudivého nervu“ k obnovení...

Domácí cvičení pro ženy: kompletní a efektivní program

Cvičení doma už není kompromis. Je to chytrá strategie, kterou používají miliony žen po celém světě. Ať už...

Cvičení na posílení zad doma pro ženy

Posilování zad, aniž byste museli opustit domov, je zcela možné. Ať už jste začátečník nebo zkušený fyzický cvičením,...

Co mohou nevyslovená rodinná tajemství udělat s tělem

Nevyslovená rodinná tajemství nejsou jen nedostatkem informací, ale neviditelnými prvky, které jsou hluboce zakořeněny v psychice a těle...

Spánek: doporučený počet hodin každou noc podle věku

Spánek je jedním ze základních kamenů pohody. Pomáhá vašemu tělu se zotavit, mozkové funkce a nálada zůstat stabilnější....