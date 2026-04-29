Ve věku 20 let oslepl tento americký turista na jedno oko po obyčejné sprše.

Jednoduché, každodenní gesto, sprcha bez přemýšlení... a život obrátený vzhůru nohama. Tohle zažila dvacetiletá Američanka Grace Jamisonová během cesty do Dominikánské republiky. Její příběh , který se stal virálním na sociálních sítích, vyvolává otázku, nad kterou mnoho nositelů kontaktních čoček nikdy nepřemýšlelo.
Sprchování s kontaktními čočkami: zničující infekce
Během pobytu v Dominikánské republice se Grace Jamison sprchovala s nasazenými kontaktními čočkami. Místní voda z kohoutku, která byla špatně čištěná, obsahovala mikroskopického parazita: akantamébu. Tento mikroorganismus, uvězněný mezi čočkou a rohovkou, způsoboval akantamébovou keratitidu, což je závažná infekce rohovky.
Acanthamoeba se vyskytuje ve vodě z vodovodu, jezerech, bazénech, prachu a dokonce i v půdě. Kontaktní čočky vytvářejí v oku nepostřehnutelné mikrotrhlinky, které umožňují parazitovi infiltrovat se mezi čočku a rohovku při sebemenším kontaktu s kontaminovanou vodou. Společnost pro kontaktní čočky Ameriky nám připomíná, že „čočky jsou zdravotnické prostředky a že dodržování hygienických pravidel – zejména vyhýbání se kontaktu s vodou při sprchování, plavání nebo spaní – je nezbytnou součástí jejich správného používání.“
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Chybná diagnóza, která situaci ještě zhoršila
O několik týdnů později se Grace Jamisonová vrátila do Spojených států a poradila se s optikem, který jí chybně diagnostikoval infekci a předepsal jí kortikosteroidní oční kapky – léčbu, která byla v tomto případě kontraindikována. O týden později oslepla. Oslepla asi dva měsíce, než zahájila vhodnou léčbu. Taková opožděná diagnóza je bohužel u tohoto onemocnění, které je málo známé i mezi zdravotnickými pracovníky, běžná.
Dlouhá a bolestivá léčba
Léčba akantamébové keratitidy je obzvláště obtížná. Grace Jamisonová vysvětluje, že si musí každou půlhodinu nebo každou hodinu aplikovat oční kapky. Popisuje intenzivní bolest vyzařující do celé hlavy, přecitlivělost na světlo a potíže se spánkem.
Upozorňuje miliony nositelů kontaktních čoček.
Od diagnózy Grace Jamisonová využívá sociální média ke zvyšování povědomí o této problematice. Naléhavě žádá nositele kontaktních čoček, aby se nikdy nesprchovali, neplavali ani nespali v čočkách, aby si před manipulací s nimi myli ruce a aby po každém použití vyměnili roztok. Její příběh vyvolal záplavu reakcí od lidí, kteří byli šokováni, že je jejich optik nikdy nevaroval.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Příběh Grace Jamisonové v konečném důsledku slouží jako připomínka toho, že zdánlivě neškodný čin může mít nevratné následky. Nošení kontaktních čoček také znamená dodržování přísných hygienických pravidel – z nichž některá zůstávají příliš málo známá. Jednoduché poselství, ale potenciálně život zachraňující.