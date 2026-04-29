Nejstarší muž ve Spojených státech, kterému je 111 let, prozradil své 3 návyky.

Luis Cano, kterému je 111 let, fascinuje stejně tak svým věkem jako jednoduchostí svého životního stylu. Neexistuje žádný „zázračný lék“ ani složitý program: muž oficiálně uznaný za nejstaršího člověka ve Spojených státech sdílí tři velmi dostupné návyky. Inspirativní příběh, aniž by byl prezentován jako univerzální pravidlo.
Kdo je Luis Cano?
Luis Cano se narodil 9. prosince 1914 v hornaté oblasti Kolumbie. V současné době žije v Lindenu v New Jersey. Jeho věk byl oficiálně ověřen v prosinci 2025 organizací LongeviQuest, která se specializuje na ověřování záznamů o dlouhověkosti.
Během svého života sloužil v kolumbijské armádě v roce 1937, než založil autobusovou společnost, která spojovala několik odlehlých venkovských vesnic. V 90. letech 20. století se usadil ve Spojených státech se svou ženou Alicií. Společně vychovali deset dětí. Dnes jeho velká rodina žije ve Spojených státech, Kolumbii, Španělsku a Spojeném království.
Jeho tři zvyky, žádné zbytečnosti
Když se Luise Cana zeptali na tajemství jeho dlouhověkosti, odpověděl s velkou spontánností:
- Nepijte alkoholické nápoje
- dobře spát
- KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO
Tři jednoduché návyky, daleko od složitých wellness trendů nebo velkolepých slibů. Žádné zázračné doplňky stravy, žádné revoluční metody, žádné extrémní rutiny. A když se jich zeptáte, jak žít dobře, bez ohledu na počet let, je její odpověď stejně přímočará: chovejte se dobře. Jednoduchá, jasná filozofie zakořeněná v každodenním životě.
Přirozená a pestrá strava
Luis Cano si také udržoval stravovací návyky inspirované svými kolumbijskými kořeny. Na jeho talíři často nechyběla zelenina, fazole, chilli papričky a avokádo – jinými slovy jednoduché, zdravé a chutné ingredience. Jeho přístup k jídlu byl založen spíše na pravidelnosti než na nedostatku. Jeho příběh nám připomíná, že vyvážená strava může být také synonymem pro potěšení, tradici a štědrost.
Dlouhodobě aktivní, vždy zvědavý
Luis Cano zůstal velmi aktivní až do svých 105 let. Než se v roce 2020 nakazil covidem-19, trávil většinu léta zahradničením. Jeho rodina dokonce sdílela video, na kterém ve svých 104 letech energicky máchá hráběmi, aby ukázal, že nemá v úmyslu zpomalit.
I dnes zůstává po většinu dne bdělý. Rád pozoruje kolemjdoucí z okna, recituje tradiční kolumbijskou poezii a tráví čas se svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. Krásný důkaz toho, že vitalita se neměří věkem v občanském průkazu.
Oblíbená postava ve svém městě
V Lindenu se Luis Cano stal místní celebritou. Sám starosta vydal na jeho počest oficiální prohlášení. Každý rok slaví jeho narozeniny i jeho sousedé, někdy troubením klaksonů, když projíždějí kolem jeho domu, který zdobí cedule s jeho věkem. Jemná a radostná pověst odráží jeho životní příběh.
Inspirace, ne povinnost
Je důležité si uvědomit, že zvyky Luise Cana jsou jeho vlastní. Odrážejí jeho historii, jeho dobu a jeho osobní volby. Nejsou ani zaručeným vzorcem, ani standardem, který je třeba za každou cenu dodržovat. Dlouhověkost závisí na mnoha faktorech: genetice, prostředí, přístupu ke zdravotní péči, úrovni stresu, životním stylu a dokonce i biologické náhodě. A především ne každý nutně touží po životě nad 100 let. Někteří lidé touží především po životě bohatém na smysl, rovnováhu, potěšení nebo svobodu, bez ohledu na počet let.
Zkrátka každý má jiný vztah k času, zdraví a štěstí. Nejdůležitější je vybudovat si život, který odráží to, kým jste, v těle, které je respektováno a podle vašich vlastních přání.