Zde je 10 „nejšťastnějších“ zemí v roce 2026 a co je skutečně odlišuje.

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Micah Eleazar / Pexels

Žebříček nejšťastnějších zemí každoročně přitahuje pozornost. Letos, v roce 2026, potvrzuje určité trendy a zároveň odhaluje složitější vývoj. Za zdánlivou stabilitou se mění globální blahobyt, zejména mezi mladými lidmi, a zdůrazňuje někdy nečekané určující faktory.

Top 10 zemí

Podle Zprávy o světovém štěstí z roku 2026 , zveřejněné pod záštitou Organizace spojených národů, je žebříček založen na několika kritériích: životní úroveň, sociální podpora, očekávaná délka života ve zdravém stavu a individuální svoboda. Deset nejlépe hodnocených zemí v roce 2026 je:

  1. Finsko
  2. Island
  3. Dánsko
  4. Kostarika
  5. Semiš
  6. Norsko
  7. Nizozemsko
  8. Izrael
  9. Lucembursko
  10. švýcarský

Finsko si tak udržuje první místo již devátý rok po sobě, což potvrzuje dominanci severských zemí v tomto žebříčku.

Proč dominují severské země

Konzistentnost zemí jako Finsko, Dánsko a Norsko není náhoda. Zpráva identifikuje několik klíčových faktorů:

  • Vysoká úroveň sociální důvěry
  • Silné instituce
  • Rozšířený přístup k veřejným službám
  • Dobrá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Tyto prvky vytvářejí pocit bezpečí a stability, často spojený s vysokou úrovní životní spokojenosti.

Ústřední role sociálního propojení

Kromě ekonomických ukazatelů hraje v blahobytu významnou roli sociální podpora. Možnost spolehnout se na vlastní podpůrnou síť v těžkých časech je jedním z faktorů, které nejvíce korelují se spokojeností se životem.

Země jako Kostarika to jasně demonstrují: navzdory nižší úrovni bohatství než mnoho evropských zemí vynikají kvalitou svých sociálních vazeb a životním stylem vnímaným jako vyváženější. To slouží jako připomínka toho, že štěstí není definováno pouze materiálním bohatstvím.

Ambivalentní dopad sociálních sítí

Zpráva z roku 2026 však zdůrazňuje znepokojivý trend: spokojenost se životem klesá u osob mladších 25 let v několika regionech světa. Někteří výzkumníci spojují tento jev s používáním digitálních technologií a sociálními tlaky, které s sebou nese.

Digitální technologie hrají v duševní pohodě komplexní roli. Některé praktiky – komunikace, učení, tvorba obsahu – mohou být pozitivní, zatímco intenzivní používání pro pasivní zábavu je často spojeno s nižší spokojeností. Mírné používání zřejmě podporuje lepší celkovou rovnováhu, ale tyto účinky se liší v závislosti na jednotlivci, platformě a jeho zvyklostech.

Stabilní umístění, ale měnící se svět

Zatímco vrchol žebříčku zůstává relativně stabilní, celkové trendy se mění. Zpráva zaznamenává nárůst negativních emocí v několika regionech. Tato dualita – vysoce hodnocené země, ale oslabení celkové pohody – ukazuje, že štěstí není jen otázkou umístění v žebříčku.

Je také důležité si uvědomit, že tato hodnocení jsou obecná. Život v zemi označené jako „velmi šťastná“ nezaručuje, že se budete každý den cítit dobře. Někteří lidé se mohou i v těchto zemích cítit smutní, ve stresu nebo dokonce depresivní. V prožívání těchto emocí není žádný pocit viny: honba za štěstím za každou cenu se sama o sobě může stát zdrojem tlaku a poškodit pohodu.

Zpráva o světovém štěstí poskytuje rámec pro pochopení dnešní pohody. Ukazuje, že štěstí je založeno stejně tak na kolektivních faktorech jako na osobních a subjektivních zkušenostech. Toto hodnocení je vodítkem, nikoli standardem: je naprosto normální mít vzestupy a pády, ať žijete kdekoli. Klíčové sdělení je jednoduché: štěstí se buduje na více úrovních a je normální, že ho každý člověk prožívá jinak.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Psaní pro lepší pocit: proč jsou diáře v roce 2026 opět populární

V době digitálních technologií a neustálých oznámení se zdá, že si člověk může psát sám pro sebe, jako...

Senzorické přetížení: to jsou signály, které mnoho lidí ignoruje.

Parfém vašeho kolegy na vás útočí pokaždé, když jdete kolem, hluk ledničky vás posedne natolik, že si musíte...

„Detox od kortizolu“: módní výstřelek, nebo skutečná tělesná potřeba?

Kortizol, slovo dříve vyhrazené pro lékařský žargon, je nyní jedním z nejpopulárnějších hashtagů na TikToku. Tento hormon, dříve...

Tento letitý wellness zvyk byl oživen na TikToku.

V době zlatého mléka, ube latte, matchy a zázvorových shotů se do našich dlaní dostává další blahodárný nápoj....

Nedostatek spánku: málo známé účinky na duševní zdraví novopečených matek

Narození dítěte je v životě ženy hlubokým otřesem. Kromě fyzických a emocionálních změn je spánek čerstvých matek často...

„Syndrom krevet“: Proč tato poloha v kanceláři znepokojuje specialisty

Pokud máte sedavé zaměstnání, které zahrnuje psaní na klávesnici a pohybování myší, pak si téměř jistě osvojujete tuto...