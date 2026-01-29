Search here...

Proč někteří bývalí po rozchodu rychle navazují nové vztahy: vysvětlení teorie taxi

Émilie Laurent
théorie du taxi
Freepik

Právě jste se rozešli a bolestně se zotavujete, ale váš bývalý partner neztrácel čas a našel si něco lepšího než kelímek zmrzliny, aby se utěšil. Zatímco se vy snažíte zvyknout si na single život, on/ona žijí šťastně až do smrti se svým novým partnerem/partnerkou. Ať už jde o obnovený vztah nebo upřímné city, provokaci nebo nečekaný bouřlivý románek, mnozí se snaží uklidnit teorií „taxikáře“.

Teorie taxi: když váš bývalý prožívá svůj románek ve zrychleném tempu.

Opustila jsi svou partnerku a už nepoznáváš muže, kterého jsi znala roky. Tento muž, nerozhodný, trpící strachem ze závazků , nezralý a bez směru, je najednou proaktivní, angažovaný a demonstrativní k ženě, která tě nahradila. Když byl s tebou, trvalo mu měsíce, než se věci posunuly na další úroveň, teď si svůj románek prožívá na plné obrátky. Tento muž, který by za vašich časů ani neuvažoval o svatbě, se chystá říct to „ano“, které bys si přála slyšet na radnici. A co hůř, koupil si se svou milovanou dům, přestože ti neustále říká: „Na investice není vhodná doba.“

Zatímco se s bušícím srdcem neustále díváte do zpětného zrcátka, váš bývalý partner vás v tomto hledání stability už nechal v prachu. Je to perfektní ilustrace teorie taxi. Tato teorie nepochází od nějakého zkušeného terapeuta, ale od Mirandy Hobbesové, naší kulturní ikony prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století.

„Muži jsou jako taxíky. Jednoho dne se probudí a rozhodnou se, že jsou připraveni se usadit, mít děti... Rozsvítí střešní světlo svého auta. Žena, která se v tu chvíli objeví, bum, je to ta, kterou si vezmou,“ prohlásila v Sexu ve městě. Chytrá automobilová metafora, která naznačuje „špatné načasování“. Ale váš mozek se často rozhodne jinak a přesvědčí vás, že problém jste vy.

Všeobecně rozšířená víra pramenící z popkultury, kterou je třeba upřesnit

Existuje spousta teorií o vztazích a zatímco některé jsou věrohodné, jiné jsou zcela neopodstatněné . „Teorii taxíku“, ať už se zdá jakkoli uklidňující, je třeba brát s rezervou. Jak psycholožka Marie-Victoire Chopin zdůrazňuje v online časopise Auféminin , je to především uklidňující „vzpruha“, když máte zlomené srdce a city jsou v chaosu. „Vždycky jsem tuto ‚teorii taxíku‘ vnímala jako druh odpovědi, která má utěšit přátele po rozchodu,“ vysvětluje. Je to typický mechanismus sebeobrany, způsob, jak odvrátit bolest.

Zatímco se nacházíte na křižovatce lásky, rozpolceni mezi lítostí minulosti a touhou jít dál, váš bývalý partner si razí vlastní cestu a tuto novou lásku přijímá s vášní i rozumem. A teorie taxi vám pomáhá „uvést tuto obtížnou situaci do perspektivy“. Ve skutečnosti vás však spíše brzdí, než vám pomáhá jít vpřed. Kromě toho, že lásku redukuje na hru s auty a muže srovnává se službami pro spolujízdu, je teorie taxi poměrně zjednodušující a zastiňuje všechna ostatní vysvětlení.

Terapeut si je dobře vědom toho, že závazek není vždy okamžitý. Někteří lidé se bojí, že budou „připoutáni“ k druhé osobě, nebo si nesou traumata z dětství. Pokud si však váš bývalý partner po vás okamžitě znovu vybudoval život, nebylo to proto, aby dohnal „ztracený čas“, ale jednoduše to odráží „zlomový bod“. Rozchod, jakkoli bolestivý, někdy spouští uvědomění, a to může být docela radikální. Specialista to označuje jako „psychologické zrání“.

Tipy, jak po rozchodu nepochybovat o své hodnotě

Teorie taxi je tedy spíše „placebo“ výmluvou než skutečným jevem. Když ale uvidíte muže, se kterým jste měli celý život, a splníte si všechny své sny s někým jiným, je těžké se neobviňovat. „Co jsem udělal špatně?“ „Se mnou musí být něco v nepořádku.“ „Proč ona a ne já?“ Tyto otázky vám honí hlavou a poškozují vaše sebevědomí.

Takže ne, nebyli jste jen rezervní pneumatika ani dýně před kočárem. Expert dokonce obrací „otázku“, aby odstranil veškerý zmatek, který vidíte. „Proč jsem přijal vztah, kde byl závazek tak dlouho nejistý?“ Jakmile najdete odpověď, možná se budete moci vrátit na dálnici ke štěstí a razit si vlastní cestu, sami nebo s někým výjimečným.

Drahá Miranda Hobbesová nemá všechny odpovědi. Láska není fikce, ale cesta plná překážek. Použiji-li analogii s autem: najděte si někoho, kdo vám dobije baterii jen tím, že tam je, a kdo ji nenechá úplně vybitou.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Vliv určitých přezdívek na váš vztah

