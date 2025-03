Ces emojis sont le langage secret de la drague !

Les conversations virtuelles sont ponctuées d’emojis. Ces petits bonshommes qui donnent du vivant aux textos se glissent presque naturellement sous les pouces. Il y a des personnes qui les utilisent avec modération et il y en a d’autres qui en abusent. Cependant, chaque emoji renferme une signification cachée qui peut induire en erreur son destinataire. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ces smileys améliorés trahissent parfois une attirance et vous n’en avez même pas conscience. Si vous avez l’habitude d’envoyer ces emojis, vous ne vous contentez pas de « meubler » la bulle de texte. Vous faites du batifolage 2.0 et vous jouez les jolis cœurs. Sous leurs airs de ne pas y toucher, les emojis interviennent dans l’art de la drague.

L’emoji clin d’oeil 😉​

Il n’y a pas plus explicite. Si dans la vraie vie, le clin d’œil est difficile à mettre en pratique, de l’autre côté de l’écran, il fait toujours son petit effet. Subtil et pourtant si évocateur, l’emoji clin d’œil est un grand classique du flirt numérique. Il laisse planer le doute, joue sur l’ambiguïté et peut donner une tout autre tournure à une phrase innocente. Il est chargé de sous-entendu.

Quand vous cliquez sur cet emoji, vous avez forcément une idée derrière la tête. Vous n’êtes pas là pour parler de la pluie et du beau temps, c’est certain ! Un conseil, veillez à ne pas trop en abuser sinon il risque de perdre de son charme. Il ne faudrait pas qu’il parasite votre jeu de séduction. C’est un peu comme les eyes contact dans la réalité. Lorsqu’ils sont furtifs, c’est mignon, mais quand ils se font insistants, ça provoque un malaise.

Le baiser soufflé 😘

Cet emoji n’a pas du tout le même sens selon son destinataire. Entre les doigts de votre maman ou de vos amis, c’est un signe d’affection et de tendresse, rien de plus. Mais lorsque vous l’envoyez à une nouvelle rencontre, qui esquisse un sourire sur votre visage à chaque notification, là, c’est différent. Un « Bonne nuit » assorti de cet emoji à la bouche en coeur peut être anodin entre copines. Or du point de vue de votre crush, il peut tout de suite être perçu comme un signal romantique. Si vous cherchez à courtiser en douceur, c’est une valeur sûre.

L’emoji à la bouche en coin 😏​

Parmi les emojis qui peuplent votre téléphone, il y en a un qui ne fait pas semblant dans la drague et qui affiche des intentions claires. Il s’agit du smiley avec un sourire malicieux en coin et des yeux plissés. Son visage annonce déjà la couleur. Vous utilisez cet emoji pour laisser planer le mystère et titiller les sentiments de l’autre. Quand vous le recevez à votre tour, il vous met dans tous vos états et provoque quelques bouffées de chaleur sur son passage. Il peut faire basculer une conversation banale dans une véritable joute amoureuse. C’est l’arme de séduction ultime.

Le singe aux yeux cachés 🙈​

Il y a des emojis plus suggestifs que d’autres dans l’exercice de la drague. Le singe qui se cache les yeux avec un sourire béat fait parfois irruption dans les conversations et il n’attire pas forcément l’attention. Il faut presque un traducteur de smileys pour comprendre le message en filigrane. Si les boomers le dégainent pour sa bouille adorable, cet emoji est surtout utilisé pour exprimer une gêne attendrissante. Il n’arrive pas en bout de phrase par hasard. C’est un moyen détourné d’exprimer une attirance naissante sans avoir à le dire directement.

Le smiley qui tire la langue 😜​

Le smiley qui tire la langue n’a pas seulement sa place sous les publications alléchantes. Il prend aussi ses aises dans les conversations à la Roméo et Juliette. C’est l’emoji de la taquinerie par excellence. Il est espiègle, joueur, et introduit une touche de légèreté dans une conversation. Il peut être utilisé pour désamorcer une phrase trop sérieuse. Si les amis l’utilisent pour vous narguer ou vous provoquer, les Don Juan l’emploient pour aller plus loin que l’affinité et muscler la complicité.

L’émoji aux yeux en coeur ​😍​

Cet émoji ne fait pas dans la retenue. Très expansif et indéniablement flatteur, il accompagne généralement un compliment. Il donne de l’aplomb à un simple éloge. C’est le smiley que vous sollicitez pour exprimer votre admiration. Là encore, pour ne pas perdre en crédibilité, réservez-le aux grandes occasions. Même si votre crush occupe toutes vos pensées, n’en dévoilez pas trop d’un coup.

Si autrefois, les tourtereaux se contaient fleurette à travers des lettres parfumées écrites en prose, aujourd’hui ils se font la cour à grand renfort d’emojis. Les emojis qui ornent votre clavier sont au cœur de la drague moderne. Alors, autant savoir les déchiffrer.