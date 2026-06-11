„Sagrada Família“ dosáhla historického milníku a stala se nejvyšším kostelem na světě

Společnost
Fabienne Ba.
@basilicasagradafamilia / Instagram

V Barceloně vstoupila Sagrada Família do nového symbolického rozměru. S dokončenou centrální věží se barcelonská bazilika stala nejvyšším kostelem na světě. Okamžik kolektivní milosti, oslavovaný v srdci jedinečné budovy, okamžik emocí i úžasu. 10. červen 2026 zůstane klíčovým datem v historii této památky.

Slavnostní ceremoniál světového významu

Před desítkami tisíc věřících předsedal papež Lev XIV. slavnostní mši v bazilice pátý den své oficiální návštěvy Španělska. Atmosféra byla hluboce živá, prodchnutá pocitem jednoty a úcty.

Před bohoslužbou se zastavil v modlitbě u hrobu vizionářského architekta a připomněl duchovní a lidský rozměr jeho díla. Poté symbolicky požehnal centrální věž zasvěcenou Ježíši Kristu, poslednímu hlavnímu prvku projektu Antonia Gaudího. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také král Filip VI., královna a premiér Pedro Sánchez, spolu s tisíci lidí, kteří se přišli podělit o tento výjimečný okamžik.

172,5 metrů: nová symbolická výška

Po dokončení centrální věže dosahuje Sagrada Família nyní výšky 172,5 metru. Tato výška z ní oficiálně dělá nejvyšší kostel na světě a překonává tak katedrálu v Ulmu v Německu.

Tato věž, mimo jiné, ztělesňuje hluboce harmonickou vizi. Gaudí si přál, aby jeho dílo nikdy nepřekročilo výšku kopce Montjuïc, který považoval za přírodní výtvor nadřazený jakékoli lidské stavbě. Toto záměrné omezení dodává památníku rozměr pokory a rovnováhy, téměř poetický.

Živá pocta Gaudímu

Datum 10. června 2026 má zvláštní význam: připomíná sté výročí úmrtí Antonia Gaudího. Volba tohoto data umocňuje emocionální váhu této události. Gaudí, hluboce oddaný architekt, zasvětil poslední léta svého života bazilice a žil v neustálé harmonii s její stavbou.

Jeho odkaz, nyní uznáván jako vizionářský, nadále inspiruje svou odvahou a smyslem pro detail. Jeho duchovní cesta, poznamenaná oficiálním uznáním církve, dodává tomuto mimořádnému projektu lidský a zářivý rozměr.

Projekt, který je stále živý a inspirativní

Přestože je centrální věž dokončena, Sagrada Família je stále nedokončená. Některé fasády a architektonické prvky je stále třeba dokončit, což by mohlo trvat ještě několik let. Technické a urbanistické problémy přetrvávají, zejména v některých citlivých oblastech projektu. Tato nedokončenost je však také součástí jejího kouzla: bazilika zůstává živým, neustále se vyvíjejícím dílem, které se před očima světa neustále proměňuje.

Sagrada Família není jen architektonickým počinem, ale ztělesňuje kolektivní a lidskou zkušenost. Sjednocuje, inspiruje a povznáší. Tím, že se stala nejvyšším chrámem na světě, se nejen tyčí k nebi, ale také nám připomíná sílu projektů zrozených z trpělivosti, víry a kreativity. Století po Gaudím se jeho sen stále naplňuje – a spojuje generace ve společném duchu harmonie a krásy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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