Na LinkedInu ji odmítli, ale nakonec si koupí lístky na zápas a získá smlouvu.

Stylistka Marisa Lauren se rozhodla změnit svůj přístup, protože čelila opakovaným odmítnutím na internetu. Její iniciativa, sdílená na TikToku, rychle upoutala pozornost.
Žádosti, které zůstaly bez odpovědi
Stejně jako mnoho kreativních profesionálů, i Marisa Lauren, známá na TikToku jako @marisamenist, zpočátku zkusila tradiční cestu. Vysvětluje, že kontaktovala hráče NBA přes LinkedIn s nadějí, že jim nabídne své služby jako stylistka. Navzdory jejím opakovaným snahám zůstaly její zprávy bez odpovědi.
V odvětví, kde je image prvořadá, může být získání první smlouvy složité, zejména bez silné sítě kontaktů v profesionálním sportu. Marisa Lauren se místo toho, aby se vzdala, rozhodla přehodnotit svou strategii.
Nečekaná iniciativa v Madison Square Garden
Mladá žena se rozhodla pro spojení s hráči tím, že si zakoupila vstupenky na zápas New York Knicks přímo u kurtu (s bezkonkurenčním výhledem). Sedadla nejblíže kurtu poskytují maximální viditelnost a někdy umožňují přímou interakci s hráči. Zápas se konal v Madison Square Garden v New Yorku, ikonické aréně NBA a domově Knicks. Marisa Lauren doufala, že umístěním u kurtu bude moci prezentovat svou práci osobně, kde jí její digitální zprávy nestačily.
Ve videu zveřejněném na TikToku ukazuje obrazovku svého telefonu hráčům NBA sedícím u kurtu. Na ní se objeví velký text: „Můžu vás stylizovat?“ Jednoduchý, přímočarý a efektivní přístup. Klip vyvolal řadu reakcí, od obdivu k její odvaze až po otázky ohledně ceny takové operace.
Když se sociální média stanou ozvěnovou komorou
Video sdílené na TikToku a Instagramu se rychle stalo virálním a ilustruje rostoucí trend: profesionálové prezentují své zkušenosti a pokusy prorazit v konkurenčních oblastech. Stylistka ve svém vyprávění vypráví, jak nakonec po této iniciativě získala smlouvu. Marisa Lauren veřejně neuvedla všechny podmínky dohody, ale uvádí, že její přítomnost na zápase jí umožnila navázat klíčové spojení.
Její příběh ukazuje, jak mohou sociální média sloužit jako portfolio, síť a nástroj pro zviditelnění. Sdílením svých zkušeností proměňuje riskantní sázku v inspirativní příběh pro další kreativce, kteří čelí odmítnutí.
Styl, nová výzva pro hráče NBA
Móda hraje v NBA již několik let stále důležitější roli. Příchody hráčů na arénu, často fotografované a sdílené na sociálních sítích, se staly skutečnými improvizovanými módními přehlídkami. Sportovci, jako jsou ti z New York Knicks, pečlivě pěstují svůj veřejný image, protože si uvědomují, že jejich styl přispívá k jejich osobní značce. Spolupráce se stylistou jim umožňuje tuto vizuální identitu, která je v době Instagramu a TikToku o to důkladněji zkoumána, zdokonalovat.
V této souvislosti je přístup Marisy Lauren součástí dynamiky, kde se sport a móda stále více prolínají. Hráči, kteří se stali kulturními osobnostmi i mimo tento obor, znásobují svou spolupráci s designéry a konzultanty pro image.
Odvažte se vymanit z tradičního rámce
Příběh této stylistky ilustruje současnou realitu: nábor se již nespoléhá pouze na formální kanály. LinkedIn sice zůstává pro mnoho profesionálů ústředním nástrojem, ale nezaručuje přístup k velmi vyhledávaným talentům. Investicí do míst u kurtů se Marisa Lauren rozhodla pro přímý přístup. Tato strategická volba také vyvolává otázky ohledně nových forem osobního podnikání. Vytváření vlastních příležitostí, dokumentování procesu a využití virality: to vše jsou prvky, které nově definují tradiční pravidla hledání zakázek.
Stručně řečeno, i přes odmítnutí na LinkedInu se Marisa Lauren svého cíle nevzdala. Zakoupením vstupenek na zápas New York Knicks přímo u hřiště proměnila digitální odmítnutí v hmatatelnou příležitost. Její příběh slouží jako připomínka toho, že v kreativním a sportovním průmyslu může odvaha a vytrvalost někdy otevřít dveře, které samotné online zasílání zpráv nedokáže.