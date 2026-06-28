Tato 103letá učitelka jógy žije sama a odmítá zpomalit: její každodenní život je fascinující.

Ve svých 103 letech Charlotte Chopin ztělesňuje vitalitu, která boří zažité představy. Žije sama a stále s vášní učí jógu. Její každodenní život, jednoduchý i zářivý, fascinuje stejně jako inspiruje.
Stoletý člověk, který boří věkové stereotypy
Charlotte Chopinová, narozená 11. prosince 1922, vede pozoruhodně nezávislý život. Ve věku, kdy mnoho lidí zpomaluje, si stále zvládá své dny bez pomoci. Vaří, stará se o zahradu, hodně čte a udržuje si stabilní a klidný životní styl. Ani řízení se jí nevyhnulo: poté, co v roce 1954 získala řidičský průkaz, stále řídí vlastní auto. Je to vzácná svoboda, které si s jistotou a lehkostí váží. Tato nezávislost, daleko od stereotypů o stáří, podporuje hluboce pozitivní obraz stárnutí.
Jóga jako způsob života a zdroj energie
Charlotte Chopin se také vyznačuje hlubokým vztahem k józe. Tuto praxi objevila kolem 50 let a rychle z ní udělala základní kámen své osobní pohody. Vychována v tradici BKS Iyengara sdílí své znalosti již po desetiletí ve městě Léré v departementu Cher. Její týdenní lekce přitahují věrné studenty, které přitahuje její preciznost, jemnost a smysl pro detail.
Pro ni je pohyb zásadní: tělo prospívá z jemného, ale pravidelného cvičení. Zastává jednoduchou a dostupnou vizi pohody, kde fyzická flexibilita jde ruku v ruce s flexibilitou duševní. Filozofie, která vyzařuje klid a rovnováhu.
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Autonomie, která vzbuzuje sebevědomí a svobodu
Na Charlotte Chopinové je pozoruhodný její pocit naprosté svobody. Ve 103 letech stále žije doma, organizuje si dny a udržuje si aktivní režim. Vítá svou rodinu, komunikuje se svými blízkými a pěstuje živý a vřelý společenský život. Obklopena svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty ztělesňuje určitou formu rodinné harmonie. Především si zachovává svou nezávislost, která ji živí pozoruhodnou duševní energií a hluboce zakořeněnou přítomností v přítomném okamžiku.
Uznání, které překračuje hranice
Její sláva v poslední době nečekaně vzrostla. Objevila se v televizi a byla široce sdílena na sociálních sítích, kde její příběh rezonoval s širokým publikem. V roce 2024 získala významné ocenění: cenu Padma Shri, udělenou Indií jako uznání za její oddanost józe. Během oficiální návštěvy Francie se také setkala s Narendrou Modim. Toto mezinárodní uznání je korunou desetiletí tichého, ale neochvějného učení.
Francie, kde je stále více stoletých lidí
Podle INSEE ve Francii prudce roste počet stoletých lidí. Tento demografický jev vyvolává zásadní otázku: jak můžeme žít dlouhý a zdravý život? Příběh Charlotte Chopinové ilustruje jednu možnou odpověď. Bez kouzelného receptu zdůrazňuje jednoduché principy: zůstat aktivní, zůstat zvědavý, udržovat sociální vazby a udržovat svou mysl stimulovanou.
Na sociálních sítích vyvolal příběh Charlotte Chopinové obdiv a emoce. Mnozí v něm vidí klidnou a radostnou vizi stárnutí, vzdálenou dezorientaci, která je s tímto věkem často spojována. Charlotte Chopinová prostě žije s důsledností a zvědavostí. A možná právě v tom spočívá její pravá genialita: jemný a zářivý způsob, jak se den za dnem posouvat vpřed.