Proč si vždycky pleteme jména těch, které milujeme (a co to o nás vypovídá)

Možná jste už zažili, že jste si při rodinné večeři spletli jména svých blízkých a zmatli se. Tehdy jste si pravděpodobně pomysleli : „Jak jsem mohl udělat takovou chybu v něčem tak očividném?“ Buďte ujištěni, že tato drobná záměna je běžná a neznamená, že ponižujete lidi kolem sebe.
Chyba, která je mnohem častější, než si myslíte.
Dříve jsi matce zazlíval, když tě oslovovala jménem tvé starší sestry, dokud se to nestalo i tobě. Pravděpodobně sis už popletl jména svých blízkých nebo jsi křičel jméno svého nejmladšího syna, když jsi myslel toho nejstaršího. Pokud tuto zkušenost aplikujeme na dětství, je to stejně trapné, jako když oslovuješ svou učitelku „mami“.
Toto emocionální přešlapování, i když narušuje atmosféru doma a vzbuzuje v lidech dojem, že máte oblíbence, je docela běžné. Ne, nejste bezcitní a ne, není to začátek demence. K této chybě dochází hlavně v situacích emocionální důvěrnosti, kdy mozek pracuje na autopilota.
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení tato chyba nesouvisí s problémem s pamětí. Postihuje mladé i staré a může se stát i při dokonalém soustředění. Ve skutečnosti náš mozek nerozděluje jména izolovaně, ale spíše podle emočních asociací.
Mozek kategorizuje na základě emočních spojení, ne logiky.
Neurovědci vysvětlují, že náš mozek organizuje informace podle sémantických sítí. Jinými slovy, lidé, kteří v našich životech zaujímají podobné místo (děti, partneři, blízcí přátelé), jsou mentálně seskupeni do stejné „emoční rodiny“.
Když hledáte jméno, váš mozek aktivuje tuto emocionální kategorii před výběrem přesného slova. V důsledku toho se může místo správného jména zobrazit podobné. Nejedná se o chybu, ale o přímý důsledek citové vazby .
Je ironií, že si jen zřídka pleteme jména s lidmi, ke kterým nemáme silné citové pouto, s výjimkou případů, kdy jsme rozptýleni nebo jsou si jména podobná. Není nemožné si nechat smířit se dvěma kolegyněmi jménem Emilie a Elodie. Toto však zůstává výjimkou. Záměna jmen je proto spíše známkou přílišné familiárnosti než nedostatku pozornosti.
Známka náklonnosti, ne zanedbávání
To je často ten nejpřekvapivější bod: oslovení někoho nesprávným jménem může být interpretováno jako projev náklonnosti. Studie ukazují, že k těmto záměnám dochází hlavně mezi blízkými a téměř nikdy s cizími lidmi nebo vzdálenými známými.
V rodinách je tento jev ještě výraznější. Rodiče si například často pletou jména svých dětí, zejména když je oslovují z emocionálního důvodu: z útěchy, starostí nebo radosti. Jméno se pak stává méně přesným identifikátorem než symbolem spojení. Sociálně je použití nesprávného jména často vnímáno jako faux pas. Je spojováno s nedostatkem ohleduplnosti nebo dokonce s implicitním srovnáváním. Přesto je to prostě mozek, který ztrácí přehled.
Až příště někoho oslovíte jiným jménem, necíťte se kvůli tomu špatně. Toto přeřeknutí může znamenat jednoduše toto: tento člověk je pro vás důležitý. Takže se na věci podívejte s nadhledem; je to známka lásky, ne emocionální lenosti.