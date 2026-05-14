„Pilates girl“ fascinuje určité maskulinistické kruhy: co tato nová posedlost odhaluje

Samozvaní maskulinisté, skalní alfa samci a incelové, kteří vyznávají mužnou estetiku, už nejsou posedlí ženami v květinových zástěrách a dokonale upravených vlasech. Nyní dávají přednost modernějšímu image: sportovní ženě v pastelových legínách, která přichází do svého pilates studia s matchou v jedné ruce a růžovou podložkou přes rameno. Pilates dívka je jejich novou múzou, miláčkem manosféry. Maskulinisté si ji připínají na svá fóra jako plakát Beyoncé v pokoji teenagera.
Pilatesova dívka, náhrada za tradiční manželku?
Pilates dívka nejen ztělesňuje „ideál krásy“, ale také podněcuje představivost maskulinistů , unavených „ tradičními ženami “ s jejími tuhými natáčkami. Hashtag, na který se často kliká, se stal také referenčním bodem na obskurních fórech manosféry. Tito muži, kteří tlučou čelistmi a šíří testosteron jako jemný jed, jsou fascinováni Pilates dívkami. Tyto ženy nosí polstrované návleky na nohy, sametové čelenky a navštěvují minimalistická studia se smoothie s sebou.
V ostrém kontrastu s kulturistkou s ocelovými pažemi a vypracovanými stehny je dívka cvičící pilates víc než jen žena, která se kroutí na nepochopitelných strojích a posiluje hluboké svaly technickými pozicemi. Nese si s sebou životní filozofii a spoustu symbolů. Její startovací balíček obsahuje lehké závaží, které jí nezvětší paže, ručníky s logy luxusních značek a nadměrné lahve na vodu s dívčím designem.
Pokud jsou aktivisté za práva mužů posedlí termínem „pilates girl“, není to proto, že by se o tuto disciplínu skutečně zajímali, protože ji považují za „příliš šetrnou“ pro svá ega. Tato žena, která se prostě chce hýbat, aniž by si poškodila klouby, ztělesňuje vše, co od manželky očekávají. Podle tvůrce obsahu Christiana Bonniera je to dokonce znamení, „zelená vlajka“. „Pokud vaše přítelkyně cvičí pilates, okamžitě si ji vezměte,“ prohlašuje online. Na základě jeho ukvapených závěrů tato část ženské populace, která přísahá na smoothie misky a zdravé saláty , „o víkendech nechodí ven, aby mohla brzy vstávat.“ Pokračuje , „a vrátí se v dobré náladě, protože se k ní žádný divný chlap nevrhl.“
Jak si maskulinisté přivlastnili dívku z Pilatesovy školy?
Zatímco maskulinisté se cítí ohroženi ženami, které zvedají činky a nabírají svalovou hmotu, jsou naprosto fascinováni těmi, které jemně zpevňují svá těla na jemně zbarvených pěnových podložkách. Dívka cvičící pilates, imunní vůči kritice a virtuálnímu trestu, se na těchto neproniknutelných platformách dostává přednostního zacházení. Je jistě jednou z mála žen, které si přitahují spíše chválu než odsouzení. Tato žena, které nikdy nebylo souzeno stát se stereotypním obrazem ideální nevěsty ani hlavním tématem maskulinistů, se nyní neustále objevuje v obsahu samozvaných don juanů a strážců patriarchální éry.
Maskulinisté mají o dívce, která cvičí Pilates, velmi omezený a dokonce zkreslený pohled. V jejich představách je to žena se zdravým životním stylem, která připravuje dietní jídla, pečlivě se o sebe stará a cvičí s mírou. Další výhodou, kterou tito muži, kteří chtějí společnost posunout zpět, vychvalují, je, že dívka cvičící Pilates vychází z domu pouze na cvičení.
„‚ Manosféra ‘ má rigidní představu o tom, jaká by žena měla být: tradiční, submisivní, v domácnosti žijící manželka, která se přizpůsobuje určité estetice. Myslím, že stereotyp spojený s Pilates je s touto estetikou spojen,“ shrnuje výzkumnice Mariel Barnesová v rozhovoru pro mediální server „19th News“. Stručně řečeno, nová generace „tradičních manželek“ se už nevěnuje úklidu domu, ale předvádění akrobatických póz v zavinovacím topu. Toto nebezpečné prolínání obrazů dělá z instruktorů Pilates snadnou kořist.
„Pilates“, už ne jen cvičení: kritérium výběru
Na rozdíl od samozvané tradiční ženy, která se chlubí tím, že zametá podlahy a připravuje lahodná domácí jídla pro svého manžela, je dívka cvičící pilates nevědomky obětí dezinterpretace. Maskulinisté, kteří rádi zobecňují, se domnívají, že žena s ranní rutinou, minimalistickou postavou a zálibou v jemných sportech má vysoký potenciál pro „poslušnost“.
Tito muži, kteří touží po dnech finanční závislosti a manželského znásilnění, si z toho dokonce dělají „podmínku“ i v lásce. Soutěžící z 10. série pořadu „Láska je slepá“ jménem Chris tento nový požadavek zpopularizoval. Jeho „typ“ je „žena, která každý den cvičí pilates“. Pokud jeho potenciální partnerka nezvedá nohy na reformeru Pilates a nepotí se růžovým potem, je to definitivní ne.
V článku v 19th News Mariel Barnesová varuje, že slovo „Pilates“ se stalo jakýmsi „kódem“, výmluvným znakem, který prozrazuje maskované aktivisty za práva mužů, zejména na seznamovacích aplikacích. Pokud během swipování narazíte na muže, který se zdá být o Pilates až příliš zaujatý, nenechte se chytit do jeho pasti.