Ve 39 letech se rozhodla žít ve svém autě se psem, aby se vyhnula placení nájmu.

Tváří v tvář rostoucím životním nákladům si Bella Roams (@thealchemists_garden) zvolila novou cestu: bydlení v autě se svou psou Lylou. Téměř rok po této změně na sociálních sítích vypráví o dobrodružství, které proměnilo její každodenní život a její představu o štěstí.
Nový život zrozený z nečekané volby
Ve Spojených státech, kde ceny bydlení neustále rostou, stále více lidí přehodnocuje svůj způsob života. To je případ Belly Roamsové, 39leté Američanky, která se rozhodla přestavět své Subaru na malý mobilní dům, aby se vyhnula přemrštěným nájmům. Jejím cílem nebylo jen snížit výdaje, ale vytvořit si životní styl, který by více odpovídal jejím touhám: větší svoboda, jednoduchost a objevování. Dnes tuto volbu plně přijímá a sdílí své zkušenosti na TikToku s komunitou více než 50 000 sledujících.
Krok, který změní směr jeho života
Všechno to začalo, když opustila San Diego v Kalifornii a přestěhovala se do státu Washington, aby byla blíže své rodině. Zatímco čekala na bydlení, Bella Roams (@thealchemists_garden) dočasně bydlela u svých rodičů. Její hledání se rychle obrátilo. Dostupné byty byly buď příliš drahé, nebo finančně nedostupné.
Tváří v tvář této realitě se Bella rozhodne zcela přehodnotit své priority a prozkoumat alternativu, kterou již dříve zvažovala: kočovný život. V červenci 2025 sbalí své věci do skladu, přestaví si auto a vydá se na cesty se svým psem Lylou. Rozhodnutí, které sice pramení z finanční nouze, ale rychle se stává obohacujícím zážitkem.
Auto navržené jako opravdové malé útočiště
Život v autě vyžaduje organizaci, ale Bella Roams (@thealchemists_garden) se naučila vytvořit si pohodlný denní režim. Její Subaru se stalo jejím osobním prostorem, navrženým tak, aby uspokojoval její základní potřeby. Zavedla si přesný režim: hledání vhodných míst ke sprchování, praní prádla a organizování dnů.
Daleko od improvizované představy, která se s tímto životním stylem někdy spojuje, vysvětluje, že toto dobrodružství je založeno především na očekávání a adaptaci. Tento nový způsob života jí také umožňuje znovu se spojit s tím, co je nezbytné. S menším majetkem a méně materiálními omezeními říká, že získala autonomii a klid.
@thealchemists_garden Lepší výhledy z auta než z jakéhokoli bytu, co jsem kdy měl 🤷🏻♀️ #životvautomobilu #nomad #solofemaletraveler #carcamping #životvvanu ♬ původní zvuk - dragonladyterri
Práce na dálku, cenný spojenec v jeho dobrodružství
Její změna života byla umožněna také její profesní aktivitou. Bella pracuje na dálku pro organizaci specializující se na rozvoj podnikání. Díky spolehlivému internetovému připojení může svou práci vykonávat z různých míst. Tato flexibilita ilustruje významný vývoj ve světě práce: dnes si někteří profesionálové mohou zcela přehodnotit, kde žijí, aniž by se vzdali své kariéry. Pro Bellu Roams (@thealchemists_garden) tato profesní svoboda otevřela dveře k novému druhu rovnováhy mezi prací, cestováním a osobním naplněním.
Vášeň pro nomádství je již přítomna
Toto rozhodnutí nepadlo přes noc. O několik let dříve si Bella už vyzkoušela týdenní život v dodávce během cesty po americkém severozápadním Pacifiku. Tato první zkušenost byla skutečným zlomem. Zjistila, že by jí mohl vyhovovat mobilnější životní styl. O několik let později se tato touha proměnila v konkrétní projekt. Stejně jako mnoho velkých životních změn, i její dobrodružství začalo malou zkušeností, která postupně změnila její pohled na budoucnost.
Lyla, nezbytná partnerka na cesty
Bella Roams (@thealchemists_garden) toto dobrodružství neprožívá sama. Všude ji doprovází její pětiletá goldendoodle Lyla. Aby se Lyla cítila dobře, Bella dbá na uklidňující režim. Procházky, výlety do lesa a čas strávený venku prolínají jejich dny. I když musí kvůli počasí pracovat z auta, dbá na to, aby Lyle poskytla příležitosti k aktivitě, kdykoli je to možné. Toto blízké pouto dále posiluje pocit domova, který se Belle podařilo vytvořit i v malém prostoru.
Zážitek, který ji změnil
Kromě praktických aspektů vnímá Bella Roams toto dobrodružství jako skutečný osobní vývoj. Cítí, že se naučila lépe znát sama sebe, identifikovat, na čem jí skutečně záleží, a žít s větším sebevědomím. Pro ni představuje tento nomádský životní styl mnohem víc než jen ekonomické řešení: je to způsob, jak znovu získat kontrolu nad svým každodenním životem a vybudovat si existenci, která odráží to, kým je.
Ve skutečnosti je její Subaru jen prvním krokem. Bella si nyní šetří na koupi prostornější dodávky, která jí umožní prozkoumat více západních Spojených států. V dlouhodobém horizontu si představuje pokračování svého dobrodružství ve Střední a Jižní Americe. Její malý mobilní dům se tak stává výchozím bodem pro mnohem větší projekt zaměřený na objevování a objevování.
Nová definice domova
Příběh Belly Roamsové jde nad rámec její vlastní cesty. Odráží širší trend: tváří v tvář rostoucím nákladům na bydlení si někteří lidé volí alternativní životní styl, aby si zachovali svobodu a kvalitu života. Život v autě nemusí být nutně synonymem oběti. Pro Bellu je to přesně naopak: je to způsob, jak si vytvořit jednodušší a flexibilnější každodenní život, bližší jejím aspiracím.
S Lylou po boku a s ohledem na své projekty Bella Roams (@thealchemists_garden) dokazuje, že domov může být někdy méně pevným místem a spíše prostorem, kde se cítíte dobře, svobodně a plně sami sebou.