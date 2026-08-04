Proč někteří lidé mají více vášní, aniž by je kdy doopravdy milovali?

Věnujete se mimoškolním aktivitám, od kurzů keramiky až po chodby stadionu, aniž byste se kdy cítili, že někam patříte. V dětství jsou vášně radostnými a bezstarostnými rekreačními aktivitami, ale v dospělosti se tyto koníčky stávají neúnavnou snahou o dokonalost, nebezpečnou hrou na výkon. Místo snahy o dokonalost v každém koníčku psychologové doporučují jiný, rozumnější přístup.
Průměrná délka trvání koníčku u dospělých
V dětství se koníčky objevují téměř spontánně: kolem prázdného listu papíru, mikrofonu s chaotickým zvukem nebo obrubníku proměněného v kladinu pro provazochodce. Nepřemýšlíme, jestli se nám daří lépe než sousedovi, nebo jestli jsou naše pohyby instagramovatelné. Žijeme přítomným okamžikem a nemyslíme na nic jiného než na své vlastní štěstí. V dospělosti, jakmile se odstavíme od bezstarostných dnů, už to není úplně stejné. Podlehneme pokušení trendy aktivit, propagovaných v časopiseckých článcích nebo za virálními hashtagemi.
Lidé se pouštějí do padelu, aby se pochlubili před kolegy, nebo zkoušejí pilates reformer, motivováni ženami v pastelových oblecích, které zaplavují naše sociální sítě. V dnešní době si téměř každý zavazuje běžecké boty. Přes noc se běžci, kteří na prvním úseku lapají po dechu, ocitnou v situaci, kdy běží maraton. Totéž platí pro jiné koníčky, které by měly být druhotnými rozptýleními, příležitostmi k odpočinku po práci, nikoli snahou o dokonalost nebo soutěží.
Ve společnosti, která neustále tlačí na úspěch, a to i ve wellness aktivitách, vždy míříme výš. Nemůžeme se věnovat koníčku, aniž bychom si představovali, že překonáváme osobní rekordy. Sotva začneme svižně chodit po městě, a už sníme o zdolání Everestu. Tato touha „překonat“ sami sebe nebo postupovat rychleji než průměr má opačný účinek a vyčerpává nás. V důsledku toho rychle ztrácíme zájem a myslíme si: „Tohle není pro mě.“ Podle studie Britské nadace pro srdce dosahuje průměrná délka života koníčků u dospělých sotva 16 měsíců.
Sociální tlak na neustálé „překračování vlastních limitů“
Vášeň je podle definice „horlivý zájem o něco“. Jenže naše současná společnost, která si více cení produktivity než potěšení, které poskytuje, zcela zkreslila samotný koncept koníčku. Hrajeme na hudební nástroj v naději, že se staneme senzací na YouTube nebo se přidáme k úspěšné kapele, ne proto, abychom si odpočinuli. Zpíváme ne proto, abychom uvolnili své emoce, ale abychom prošli konkurzem do televizní talentové show. Je to, jako by porota hodnotila každý náš pohyb. Ve skutečnosti je náš vnitřní hlas často drsnější a nekompromisnější než náš instruktor jógy nebo osoba, která založila náš pletací kroužek.
Věnujeme se koníčkům, abychom zapůsobili na své sledující, zazářili na veřejnosti a získali obdiv, jako by naše životy byly nerealistickou reklamou. „Přidávání finančního tlaku k vášni nebo stanovování příliš vysokých cílů pro koníček může bránit našemu blahobytu, protože nás to připravuje o prosté potěšení z věnování se této činnosti,“ vysvětluje terapeutka Rose Fisher v knize Refinery 29 .
Koníčky navíc slouží zcela jinému účelu: jsou to především okamžiky úniku. Neměli bychom se snažit být nejlepšími studenty ani předčit učitele, ale prostě experimentovat. Nezáleží na tom, jestli naše kresba připomíná kresbu dítěte z mateřské školy nebo jestli je naše jógová pozice nesprávná. Cílem je vyčistit si mysl. „Věnování se občasným koníčkům jen pro radost je důležité pro naše duševní zdraví a celkovou pohodu,“ dodává odborník.
Protinávrh: brát volný čas na lehkou váhu
Neměli byste se zapisovat na lekce lezení jen proto, abyste sklidili pár komplimentů na rodinných večeřích. Ani byste se neměli pouštět do současného tance jen proto, abyste si mohli říct : „Podívejte se, co dokážu!“ Co kdyby tajemství nespočívalo v nalezení vášně, která vás definuje, ale jednoduše v aktivitě, která vám v daném okamžiku dává dobrý pocit? Abyste svůj koníček legitimizovali, nemusíte být zázračným klavíristou, královnou háčkování ani budoucím maratoncem. Zábava se nemusí stát jen vedlejším vystoupením nebo maskovaným novým profilem na LinkedInu.
Podle terapeutky Rose Fisherové otevírají činnosti prováděné bez konkrétního výsledku dveře tomu, co psychologové nazývají „flow“. Tento specifický duševní stav je stav, kdy jste tak pohlceni tím, co děláte, že zbytek světa ustupuje do pozadí. Přestáváte počítat minuty, kontrolovat oznámení a přemýšlet, jestli jste „dost dobří“. Jste prostě tam, soustředění, přítomní, téměř beztížní.
Přesně o to mnoho dospělých přichází. Tím, že každý koníček proměníme v projekt sebezdokonalování, zapomínáme na ten nejcennější pocit: dělat něco bez očekávání, bez vnějšího uznání, bez kontrolního seznamu cílů, kterých chcete dosáhnout. Možná milujete malování, aniž byste věděli, jak nakreslit správnou perspektivu. Možná zbožňujete falešné zpívání v kuchyni nebo zahradničení, aniž byste dokázali udržet bazalku při životě déle než dva týdny. No a co? Potěšení nevyžaduje certifikát o způsobilosti.
Koníček je v konečném důsledku o naplnění osobní touhy, ne o tlaku na image. A někdy je lepší ho dělat jen z poloviny, než na něj vynaložit veškerou energii.