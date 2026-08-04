Během gynekologického vyšetření způsobily pacientce obavy brýle Meta.

Rutinních gynekologických návštěv se často dotýkáme a doprovázíme je četnými úzkostmi. Mezi třmeny se ženy často cítí zranitelné a v pozici slabosti. Během této velmi intimní schůzky si pacientka všimla, že zdravotnický pracovník, který ji vyšetřoval, měl brýle vybavené kamerou: nechvalně známé Meta. A nebylo to pro důkladnější vyšetření, ale čistě pro voyeurské účely. Mrazivý příběh, který upozorňuje na nebezpečí těchto brýlí s rozšířenou realitou.
Příběh pacienta, který se stal obětí ohavné praktiky
Je to okamžik, kterého se ženy děsí týdny před osudným schůzkou. Návštěva gynekologa je obecně velmi nepříjemný zážitek. Ve Francii již více než polovina žen tuto intimní prohlídku odložila nebo se jí vzdala ze strachu z odsouzení, bolesti nebo výsledků. Obzvláště nepříjemné je ocitnout se téměř úplně svlečená před zdravotníkem s baterkou a prozkoumávat hlubiny své vulvy. Je těžké zůstat uvolněná v takové trapné a nepřirozené poloze. Mnoho žen má špatnou zkušenost a uchovává si traumatickou vzpomínku na svůj první stěr z gynekologa nebo tuto lékařskou návštěvu.
V příspěvku na účtu @grandebavardeuse mladá žena vyprávěla svůj příběh, respektive svou zkušenost, v ordinaci gynekologa. Toto vyprávění následovalo po výzvě majitele účtu ke svědkům, která zněla takto: „Natáčeli vás někdy brýle Meta bez vašeho vědomí?“ Během vyšetření si žena, kterou autor pro zachování anonymity přejmenoval na Eva, všimla neobvyklého detailu. Ne chladného chování ani strohého tónu, ale brýlí, které se staly nechvalně známými. Tyto černé obroučky s tlustými obroučkami a integrovanými čočkami byly umístěny přímo na nose zdravotní pracovnice.
Světlo nesvítilo, a tak se snažila uklidnit, dokud nedostala recept. S trochou základních počítačových dovedností je však docela snadné manipulovat s kamerou a natáčet beztrestně, zdánlivě bez problémů. Meta toto technologické zneužití důrazně odsuzuje. Při hledání jména tohoto muže na Googlu pacientka objevila řadu negativních recenzí popisujících stejný problém.
Svědectví padlo jako bomba.
Není to tak dávno, co se brýle Meta zdály jako něco ze sci-fi, čistý produkt seriálu „Black Mirror“. Dnes jsou však prezentovány jako technologie budoucnosti, symbol pokroku. Kylie Jenner je dokonce propaguje, stejně jako další influenceři. Vylepšené umělou inteligencí dokáží překládat text v reálném čase, přesně popisovat scény, fotografovat na vyžádání a streamovat hudbu, aniž by byly odříznuty od světa. Je to vynález považovaný za revoluční.
I když nabízejí naději zrakově postiženým a jsou neocenitelnými pomocníky při cestování do neznámých míst, mají také svá omezení a mohou porušovat práva na ochranu obrazu. Ve špatných rukou se stávají hrozivou zbraní predátorů. To jim dokonce vyneslo poněkud evokativní přezdívku „perverzní brýle“. Aktivistická tvůrkyně obsahu @grandebavardeuse obdržela na svou výzvu k předkládání svědectví četné odpovědi, které dokazují, že se jedná o novou, moderní metlu. Na sociálních sítích se ženy bojí, že jejich tváře, nebo ještě hůř, jejich těla, budou online komunitě ukazovány v celé své kráse.
Technologie používaná ke škodlivým účelům
Tyto brýle poháněné umělou inteligencí se zrodily s velkými ambicemi: usnadnit každodenní život průměrnému člověku. Jenže stejně jako většina vychytávek dostupných široké veřejnosti nakonec primárně zjednodušily způsob fungování sexistických svůdců a sexuálních delikventů. Svědectví shromážděná @grandebavardeuse, která představují vynikající usvědčující důkazy, jsou pouze odrazem děsivé reality, nebo dokonce verzí kriminálního příběhu 2.0.
Od vzniku těchto brýlí Meta se ženy po celém světě cítí ještě nejistěji. Podle vyšetřování švédského tisku údajně chytré brýle Ray-Ban Meta zachycovaly intimní snímky lidí bez jejich vědomí a odesílaly je subdodavateli v Keni. Za Atlantikem natáčejí skupiny mužů masážní terapeuty v salonech ve Spojených státech, opět bez jejich souhlasu.
Brýle Meta, zrozené z dobrých úmyslů, se staly magnetem pro kontroverze a přitahují nedůvěru žen. Pro ženy jsou spíše nebezpečným nástrojem než ušlechtilým nástrojem revoluce.