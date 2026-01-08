Search here...

Návrat „potravinářského průmyslu“ v roce 2026: proč ho tolik mladých lidí přijímá

Pryč jsou fantazie o raketovém úspěchu a bezesných nocích poháněných ambicemi. Mezi lidmi mladšími 30 let se do roku 2026 objevuje jasný trend: touha po stabilní práci bez stresu, která jim ponechává čas na život. Podle několika studií stále více mladých profesionálů (zejména mileniálů a generace Z) opouští konkurenční prostředí a vybírá si zaměstnání vnímaná jako jednodušší, méně prestižní, ale synonymní pro klid. Tento posun zpochybňuje náš vztah k úspěchu a nově definuje, co znamená „uspět v profesním životě“.

Poptávka po nízkotlakých pracích je vysoká.

Tato povolání mají jedno společné: nabízejí jasný rámec, pravidelnou pracovní dobu, malou vnitřní konkurenci a jasné oddělení mezi profesním a osobním životem. Mezi nimi se účetnictví umisťuje na špici. Zaručuje dobrou úroveň odměňování, pevnou pracovní dobu, málo cestování a uklidňující předvídatelnost.

Ale ani manuální řemesla, často podceňovaná, nemohou být zapomenuta: elektrikářství, instalatérství, logistika. Tato povolání nabízejí vzácnou stabilitu, praktické dovednosti a silnou poptávku na trhu. K tomu se přidávají kratší školicí programy a rychlý vstup na trh práce.

Méně úzkosti, více času pro sebe

Podle studie časopisu Fortune zveřejněné v prosinci 2025 dává 68 % mladých dospělých přednost klidné a stabilní práci před prestižní, ale stresující kariérou. Mezi uváděné výhody patří výrazné snížení úrovně úzkosti (–42 %), lepší spánek a více času na volný čas a společenské vztahy.

New York Post tento posun potvrzuje: 62 % dotázaných respondentů uvádí, že preferují „nízkotlakou“ práci, aby si zachovali duševní zdraví. „ Peníze používám k životu, ne k tomu, abych se umlátil do práce,“ řekl novinám mladý zaměstnanec v zázemí.

Reakce na kulturu „vždy víc“

Za touto vědomou volbou se skrývá rostoucí únava z „kultury shonu“ popularizované na sociálních sítích. Neúnavná práce, převzetí více než jednoho projektu, snaha o sebevysokou nepostradatelnost: to vše jsou modely, které jsou nyní vnímány jako zdroje vyčerpání.

Karantény v letech 2020 a 2021, vlny vyhoření, nejistota v zaměstnání a rostoucí úzkost mezi mladými lidmi tyto ideály hluboce otřásly. Průzkum HelloWork ukazuje, že 79 % osob mladších 30 let považuje duševní zdraví za určující faktor při volbě kariéry.

Nové heslo? Rovnováha. Stabilní profesní život, který ponechává prostor pro sport, cestování, rodinu a osobní vášně. Práce se stává prostředkem, nikoli cílem sama o sobě. Ve skutečnosti se nejedná o odmítnutí práce, ale o předefinování priorit. Zatímco předchozí generace spojovaly úspěch se statusem a společenským postupem, současná generace (alespoň část z ní) si zřejmě cení kvality života, volného času a důslednosti ve svých hodnotách.

Tyto postoje v dospělosti mohou pramenit z dětství, kde chyběla mateřská podpora.

