Evropa: Školní sezóna 2026 bez sociálních médií a mobilních telefonů pro teenagery?

Digitální technologie jsou nyní nedílnou součástí života teenagerů. Informují je, baví je a propojují. Jejich všudypřítomnost však může vést i k narušování jejich existence. Tváří v tvář této realitě se francouzská vláda rozhodla zaujmout důraznější postoj. Návrh zákona předložený v lednu 2026 navrhuje dvě zásadní změny: zamezení přístupu k sociálním médiím osobám mladším 15 let a rozšíření zákazu mobilních telefonů na střední školy od akademického roku 2026.
Digitální praktiky, které vyvolávají rostoucí obavy
Nedávné statistiky a studie vykreslují znepokojivý obraz. Nadměrný čas strávený u obrazovek, chronická únava, poruchy spánku, úzkost, ztráta sebevědomí a kyberšikana: teenageři někdy platí vysokou cenu za neustálé propojení. Zejména sociální média podporují neustálé srovnávání, nerealistické standardy krásy a tlak na výkon. Na rozdíl od přístupu zaměřeného na tělo mohou podkopávat sebevědomí a matout vztah k tělu, který se v tomto věku stále vyvíjí.
Za regulaci těchto praktik by byl za zajištění uplatňování pravidel v souvislosti s evropským rámcem zákona o digitálních službách odpovědný Úřad pro regulaci audiovizuální a digitální komunikace (Arcom).
Zákaz sociálních médií pro děti mladší 15 let: radikální změna
Návrh zákona navrhuje jasný zákaz hlavních platforem sociálních médií – jako jsou TikTok, Instagram a Snapchat – pro uživatele mladší 15 let. Zapojené společnosti by musely pod trestem zákona ověřovat skutečný věk svých uživatelů. Cílem není démonizovat digitální nástroje, ale uznat, že některé virtuální prostory nejsou vhodné pro dospívající, kteří se stále emocionálně vyvíjejí.
Tato iniciativa je inspirována postupy, které již existují jinde. Například v Austrálii pilotní program stanoví věkovou hranici na 16 let. V Evropě se Francie snaží připravit cestu pro ochrannější předpisy a do centra debaty klade osobní rozvoj, duševní zdraví a sebeúctu.
Střední školy bez telefonů znovu získají pozornost
Dalším klíčovým opatřením je zákaz mobilních telefonů na středních školách. Po základních, předškolních a středních školách, které tomuto zákazu podléhají od roku 2018, by nyní měli středoškoláci uložit své chytré telefony do tašek. Stanoveným cílem je harmonizovat pravidla a znovu vytvořit prostředí příznivé pro soustředění, skutečnou interakci a učení.
V praxi to znamená návrat k pořadačům, zápisníkům a osobním jednáním. Opatření ke konfiskaci by mohla být zavedena, ačkoli otázka jejich uplatňování zůstává citlivá, zejména v méně kontrolovaných oblastech.
Debata, která rozděluje ve Francii i jinde
Ministryně pro digitální záležitosti Anne Le Hénanffová obhajuje text založený na spolehlivých vědeckých datech týkajících se negativních dopadů obrazovek. Mnoho rodičů a učitelů víta iniciativu, která by mohla zlepšit školní klima a podpořit zdravější a autentičtější vztahy.
Mezi teenagery jsou reakce smíšené. Někteří to vnímají jako zásah do své svobody, zatímco jiní uznávají, někdy jen polovičatě, zátěž spojenou s neustálým připojením k internetu. Podobná opatření zvažuje i několik evropských zemí, jako je Nizozemsko a Švédsko, což dokazuje, že problém sahá daleko za hranice Francie.
Rok 2026, zkušební rok pro celou generaci
Vláda doufá, že legislativa bude přijata před létem 2026, aby tato opatření mohla být zavedena v následujícím školním roce. Cíl je pravděpodobně jasný: pomoci teenagerům znovu se spojit sami se sebou a s ostatními, bez filtrů a obrazovek. Zda tato reforma přinese trvalou změnu, nebo zda ji bude stále třeba přizpůsobit realitě, se teprve uvidí.
Jedna věc je jistá: debata začala a dotýká se toho podstatného – blahobytu, rovnováhy a svobody pokojného dospívání.