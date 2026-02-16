Žádost tohoto sportovce o účast na olympijských hrách v roce 2026, která je považována za „sobeckou“, vyvolává debatu.

Eileen Gu, 22letá čínsko-americká freestyle lyžařka reprezentující Čínu, se ocitla v centru kontroverze na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně v Cortině. Jediná žena registrovaná ve všech třech freestyle disciplínách – slopestyle, halfpipe a big air – otevřeně kritizovala organizátory poté, co 14. února při kvalifikaci na big air pádu při skoku zlomila jednu z lyží a klesla na prozatímní 17. místo.
"Olympijské hry by měly oslavovat ambice, ne je trestat."
Eileen Gu, která již začátkem týdne získala stříbrnou medaili ve slopestyle, vyjádřila zklamání nad „nedostatkem dostatečného tréninku před finále v halfpipe“ a vyzvala k „přeplánování kalendáře pro více tréninku“ – žádost, kterou FIS (Mezinárodní lyžařská federace) mezitím zamítla.
„Jsem z FIS zklamaná,“ řekla Eileen Gu novinářům po incidentu. „Olympijské hry by měly ztělesňovat ambice a dosažení něčeho mimořádného by mělo být oslavováno, nikoli trestáno,“ dodala a kritizovala „skutečně nespravedlivý harmonogram, který by trestal excelenci“ za to, že se odvážila usilovat o tři disciplíny.
FIS prostřednictvím svého mluvčího Bruna Sassiho odpověděla, že „bylo vynaloženo veškeré úsilí k usnadnění optimálního tréninku“, ale že „pro sportovce, kteří si zvolí více disciplín, jsou konflikty někdy nevyhnutelné.“ Před kvalifikací byly naplánovány tři tréninky, což je více než na typický mistrovství světa.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Obvinění ze sobectví a ostrá kritika
Tento postoj rychle vyvolal rozpory: mnoho fanoušků a pozorovatelů jej považovalo za „sobecký“ a obvinilo Eileen Gu z požadování „preferenčního zacházení na úkor sportovní férovosti“. Podle článku v New York Post je obviňována z „chtění reorganizovat akce podle svého harmonogramu“, což zdůrazňuje napětí kolem jejího statusu ultraplacené superhvězdy – s 23 miliony dolarů vydělanými v roce 2025 a odhadovanými mnohamilionovými finančními prostředky od čínské vlády.
Tato kritika také zdůrazňuje její kontroverzní cestu: přestěhováním ze Spojených států do Číny v roce 2019 vyvolává debaty o loajalitě a privilegiích udělených všestranným sportovcům tváří v tvář přísným olympijským pravidlům.
Eileen Guina vzpoura proti FIS v konečném důsledku shrnuje klíčové otázky olympijských her v roce 2026: individuální ambice versus kolektivní spravedlnost. Zatímco její výjimečné výkony si zaslouží obdiv, její požadavky jsou kontroverzní a rozdělující, někteří je vnímají jako čiré sobectví.