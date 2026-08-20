Mýtus o „cool holce“: kdy „být žádoucí“ znamená hlavně nikdy nezpůsobit rozruch

Miluje sport, jí s chutí, nikdy nedělá scény a dokonce se směje, když se na ni někdo vtipkuje. Zdá se, že tato „cool holka“ má „všechno promyšlené“: je krásná, aniž by byla přehnaná, ženská, aniž by byla puntičkářská, a dostupná, aniž by byla náročná. Za touto „svůdnou“ osobností se skrývá mnohem méně okouzlující příkaz: především nebuďte otravní.
Dokonalá žena… obzvlášť když si nic nežádá
„Cool girl“ se stala zásadní kulturní osobností po vydání bestselleru v roce 2012, jehož slavná pasáž popsala ženy jako „postavy schopné přijmout veškerý vkus a chování, které se údajně mužům líbí“. Od té doby tento koncept daleko překonal fikci. „Cool girl“ je ta, která nic nepožaduje, nezlobí se, neobviňuje, jí „jako všichni ostatní“, ráda sportuje, akceptuje zvyky svého partnera a zdá se, že nikdy nepotřebuje pozornost.
Její tajemství? Nezabírá příliš mnoho místa. A přesně v tom problém začíná. Protože tento portrét je založen méně na tom, kým je, než na všem, co si sama zakazuje být: rozrušená, náročná, unavená, ambiciózní, zranitelná, nesouhlasná nebo prostě… komplikovaná jako každá lidská bytost.
2026: Vítejte v éře „vyber si mě, holka“
Slovní zásoba se vyvinula. Na sociálních sítích výraz „cool girl“ znatelně ustoupil výrazu „pick me girl“, což je výraz popisující ženu, která usiluje o uznání, zejména od mužů, tím, že se odlišuje od ostatních žen nebo je ponižuje. Základní mechanismus však zůstává známý: aby byla žena vybrána, oceněna nebo žádaná, musí dokázat, že není „jako ostatní“.
Pozor však na opačnou past. Výraz „vyber si mě“ se někdy používá k souzení jakékoli ženy, jejíž vkus nebo chování neodpovídá očekáváním. Snahou o odsouzení norem si tak můžeme vytvořit nový způsob, jak ženy ovládat. Jinými slovy: nemusíte složit feministickou zkoušku, abyste měli právo existovat takoví, jací jste.
Mlčení pro zachování pouta: do hry vstupuje psychologie
Tento fenomén nevznikl s TikTokem, Instagramem ani s beauty trendy. Americká psycholožka Dana Crowley Jacková teoreticky zformulovala koncept sebeumlčování již v roce 1991.
Myšlenka je jednoduchá: někteří lidé se naučí odsunout své potřeby, emoce nebo hněv na vedlejší kolej, aby si zachovali vztahy. Snaží se vyhnout konfliktům, přizpůsobit se očekáváním druhých a nakonec měří svou hodnotu jejich očima. Výzkum provedený od té doby tento mechanismus rozsáhle zkoumal a zejména ho spojil s depresivními příznaky.
Jeden zásadní rozdíl si však zaslouží zachování: myšlenka, že ženy jsou systematicky více postiženy než muži, nebyla potvrzena. Sebeumlčení tedy není výhradně ženským jevem. Na druhou stranu společenské normy, které ženy povzbuzují k tomu, aby byly příjemné, vstřícné a vstřícné, zůstávají hluboce genderově podmíněné.
Žena nemá žádnou roli
A právě zde mýtus o „cool holce“ definitivně ztrácí svůj lesk. Posláním ženy není být žádoucí. Nemusí být neustále krásná, nalíčená, štíhlá, upravená, usměvavá, sexy, milá nebo „pohodová“. Ani se nemusí stát „ideální ženskou verzí“, kterou si představuje patriarchát: dostatečně svůdná, aby přitahovala, ale nikdy dostatečně asertivní, aby byla znepokojivá.
Může milovat make-up, nebo ho nikdy nenosit. Zbožňovat šaty, nebo žít v teniskách. Sportovat, nebo je nenávidět. Užívat si jídla, měnit názor, říkat ne, stanovovat si hranice, zabírat prostor, zlobit se, mít špatné dny. A především nemusí být žádoucí. Protože její existence nezávisí na tom, zda si ji někdo vybere.
Skutečný luxus? Možnost být zcela sám sebou.
Problém není v tom, být uvolněná, atletická, „ženská“, spontánní nebo nebýt ochotná ke konfliktům. Tyto vlastnosti mohou být dokonale autentické a radostné, když skutečně odrážejí vaše touhy. Problém nastává, když se stanou kostýmem, který nosíte, abyste byla milována. Neustálou snahou být ženou, která nikdy nezpůsobuje problémy, nakonec mažete své preference, své hranice a svou osobnost. Zdravý vztah ale nepotřebuje „dokonale vybroušeného“ člověka; potřebuje dva lidi schopné plně existovat.
Pravá svoboda tedy nemusí spočívat v tom, stát se „cool holkou“. Jde o to, že už nemusíte být cool, abyste měli hodnotu. Máte právo být žádoucí, nebo ne. Oblékaná, nebo ne. Někdy pohodová a jindy upřímně řečeno méně. Zkrátka: především máte právo být člověkem, ne rolí.