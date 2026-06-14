„Tohle není humor“: trend vtipů o ženských tělech pobouřuje uživatele internetu

Už několik měsíců vyvolává debaty na sociálních sítích nový trend. Muži pózují s kartony od mléka v ústech a hrají si s velikostí ženských prsou. Zatímco někteří to odmítají jako pouhý vtip, mnoho uživatelů internetu to vnímá jako novou formu zostuzování svého těla.
Virální trend, který nikomu nepřijde vtipný
Mechanismus je stejně jednoduchý jako problematický. Videa , která sdílejí tisíce lidí, hrají na fakt, že některé ženy mají větší – nebo naopak méně vyvinutá – poprsí než jiné. To vše je prezentováno humorně, jako jednoduchý „obsah“ určený k virálnímu šíření. Ale právě to je tak šokující. Na sociálních sítích mnoho uživatelů tento trend odsoudilo a poukázalo na to, že opět redukuje ženy na určitou část jejich těla. Je to mechanismus starý jako samotný výsměch, ale takový, který současné nástroje – krátká virální videa, monetizace obsahu, algoritmy – masivně zesilují. A ztěžují jeho kontrolu.
Zneuctívání těla, dlouho banalizovaná forma násilí
Kromě tohoto specifického trendu debata, kterou vyvolává, zdůrazňuje širší realitu: přetrvávající kulturu vnímání vlastního těla, které jsou ženy stále široce vystaveny, zejména online. Podle několika studií v oblasti společenských věd provedených v posledních letech až 90 % dotázaných mladých žen uvedlo, že se staly terčem nevyžádaného posměchu nebo komentářů ohledně svého fyzického vzhledu. Důsledky jsou četné a dobře zdokumentované: změněný obraz sebe sama, poruchy příjmu potravy, sociální úzkost a deprese. Tento typ posměchu zdaleka není jen „ironický“, ale zanechává trvalé jizvy, zejména na dospívajících dívkách – primárních uživatelkách a cílových skupinách těchto platforem.
Argument bumerangu: „Ale ženy to dělají taky.“
Pod videi kritizujícími tento trend se v komentářích neustále opakuje jeden argument: i ženy vtipkují o určitých mužských vlastnostech. Proto „proč bychom si nemohli dělat legraci z jejich prsou?“ Tato logika se rovná tvrzení, že dvě špatnosti dělají jednu dobrou.
Reakce odborníků je však konzistentní. Zostuzování vlastního těla, ať už namířené proti ženám nebo mužům, zůstává formou násilí a mechanismem dominance – často pramení z pocitu nejistoty osoby, která se ho dopouští. Reakce v podobě vzájemného výsměchu nic nezneškodní; pouze prodlužuje cyklus, kdy se ponižování postupně stává normou. To je v podstatě přesně to, co kritici tohoto trendu obviňují jeho zastánce.
Směrem ke kolektivní odpovědnosti na sociálních sítích
Sociální média vzkvétají díky popularitě a samotná jejich architektura podporuje viralitu – bez ohledu na jejich obsah. Viralita obsahu však sama o sobě není morálním argumentem. Uživatel se může rozhodnout nesdílet trend, který se opírá o zobrazování ostatních. Tento bod již zdůraznilo několik feministických skupin, které vyzývají uživatele, aby se zamysleli nad svou vlastní rolí v šíření ponižujícího obsahu.
Je to také odpovědnost, kterou samotné platformy jen s obtížemi přebírají. Zatímco některý násilný nebo explicitní obsah je rychle moderován, sexistické nebo fatfobní vtipy stále do značné míry proklouznou automatickými filtry.
Tento nový trend se jistě nezapíše do historie sociálních médií. Implicitně však ilustruje požadavek, který si zaslouží být znovu a znovu zdůrazňován: ženská těla – ať už jsou jakákoli, ať už mají jakýkoli tvar – nejsou předmětem veřejného posměchu. A svoboda projevu by nikdy neměla být zneužívána k ospravedlnění kolektivního posměchu.