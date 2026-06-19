Tyto ženy si staví vlastní počítače, aby unikly algoritmům

V době, kdy se naše telefony, počítače a chytré hodinky staly pouhými zařízeními pro dolování dat, se generace mladých žen rozhodla distancovat. Na TikToku a Instagramu si staví vlastní počítače a vkládají je do mušlí, palet na make-up nebo perlami posetých kabelek. Hnutí, přezdívané „kyberdeck girls“, v posledních měsících explodovalo a již nasbíralo desítky milionů zhlédnutí. Za růžovou a perleťovou estetikou se odvíjí skutečné politické prohlášení – feministické, proti sledování a hluboce radostné.
Cyberdecks: návrat ke kořenům kyberpunkové fikce
Termín „kyberdeck“ zdaleka není nevinný. Zavedl ho v roce 1984 spisovatel sci-fi William Gibson ve svém kultovním románu „Neuromancer“, kde hackeři procházeli digitální maticí pomocí miniaturních, podomácku vyrobených osobních počítačů. O čtyřicet let později se tohoto konceptu chopili mladí tvůrci, ale tentokrát byla temná, industriální kyberpunková estetika opuštěna ve prospěch pastelové palety, růžových mušlí a akcentů připomínajících mořské panny.
V praxi se kybernetický stolek skládá z jednoduchých komponent: nanopočítače Raspberry Pi (elektronická deska o velikosti krabičky od zápalek), malé obrazovky, mechanické klávesnice, baterie a pouzdra, které si sama tvůrkyně vybrala. To vše za cenu často nižší než 200 eur. Tyto stroje jsou záměrně „nepraktické a neefektivní“ ve srovnání se standardním notebookem – což je záměrná volba v technologické kultuře posedlé optimalizací za každou cenu.
Když se z mušle stane počítač
To, co dělá tento trend tak fascinujícím, je neomezená kreativita zařízení. Jistá CC, která se označuje za „open source padoucha“ a provozuje blog Bimbo Tech , zpopularizovala toto hnutí svým „P-Sea SeaShell“, kybernetickým stolkem umístěným v růžové mušli, který slouží střídavě jako Tamagotchi, elektronická čtečka, editor poznámek v Markdownu a monitor serveru. Zařízení, připojené k její lokální umělé inteligenci a VPN mesh, umožňuje svému tvůrci dělat vše, aniž by se musel spoléhat na hlavní platformy.
Tvůrkyně Annike Tan, známá také jako Ube Boobey na TikToku , navrhla kybernetický kávovar ve stylu „mořské panny“ se zlatými akcenty a perlami schovanými pod klávesnicí. Její video s ironickým názvem „Cunty cyberdeck“ nasbíralo desítky milionů zhlédnutí. Mladá softwarová inženýrka z New Yorku, Brianna, naprogramovala mini hru pro baristy uvnitř růžové krabice Dunkin'. Ostatní dělají totéž s krabicemi Hello Kitty, gumovými kachničkami nebo starými plastovými nádobami na make-up. Myšlenka je jednoduchá: proměnit to, co mainstreamová kultura považuje za „holčičí“, a tedy frivolní, v nástroj moci.
@ubeboobey pracuji na bluetooth části #fyp #mp3 #diy #elektronika #technologie ♬ Bloopin - Eddie EWI
Politická reakce na Silicon Valley
Kromě estetiky nesou tyto výtvory skutečný manifest proti kultuře vnucované americkými technologickými giganty. Po celá desetiletí technologický průmysl propagoval myšlenku, že „správný“ stroj je minimalistický, funkční, anonymní, maskulinní hliníkový obdélník. Estetika kalibrovaná pro produktivitu, nikdy pro krásu nebo osobní propojení.
Dívky z cyberdeck se proti této filozofii přímo staví. Jejich stroje jsou jedinečné, křehké, osobní a označené. Tyto objekty jsou navrženy tak, aby „připomínaly svého tvůrce“, spíše než aby přežily jadernou zimu. A za tímto radostným znovupřivlastněním se skrývá také přímý útok na kulturu optimalizace a výkonu, která strukturovala Silicon Valley posledních třicet let.
Přetrvávající sexismus v technologiích, jak ho vyprávějí jeho oběti
Hnutí by pravděpodobně tak neexplodovalo bez přetrvávajícího sexismu v tradičních technologických komunitách. Například tvůrkyně CC otevřeně vypráví o blahosklonných komentářích, které se jí dostalo od mužů na specializovaných fórech: „Jeden chlápek na Redditu mi řekl: ‚Před měsícem sis postavila svůj první počítač, uklidni se.‘ Jenže já stavím počítače už léta,“ svěřuje se. Dotyčný muž se nakonec omluvil a koupil desku plošných spojů pro její další projekt.
Tato historka zdaleka není triviální. Ilustruje dlouhodobě zdokumentovanou realitu: komunity zabývající se elektronikou, hardwarem a hackery byly historicky nepřátelským prostorem pro ženy, kde každá dovednost musela být prokazována dvakrát tolik než mužský protějšek. Přesně tohle cyberdeck girls převracejí tím, že budují vlastní komunitu, sdílejí vlastní tutoriály a obcházejí tradiční stránky, jako je Reddit. Hashtag #techbygirls se stal symbolem této nové solidarity.
Proti umělé inteligenci, proti sledování: manifest pro digitální suverenitu
Pokud k tomuto trendu dochází právě teď, není to náhoda. Souvisí s explozí generativní umělé inteligence, jejíž důsledky z hlediska dohledu, spotřeby energie a extrakce kreativních dat začínají vyvolávat vážné obavy.
„Nechci brýle Meta AI. Chci se hackovat do knih v malé, zdobené mušli. Nikdo mě tam nemůže sledovat,“ shrnuje tvůrkyně Sarahbelle Kim . Toto zároveň vtipné a přímočaré prohlášení shrnuje celý politický projekt hnutí: získat zpět nástroje, uchovávat svá data doma a odmítnout podporovat algoritmy hlavních platforem.
Konkrétně se to promítá do velmi specifických postupů: self-hosting (hostování vlastních serverů), lokální umělá inteligence (spouštění modelů na vlastním počítači, nikoli v cloudu), vlastní operační systémy, sdílení open-source tutoriálů a síťové VPN. Skutečná tichá revoluce, poháněná páječkami a perleťovými barvami.
Komunita, která sdílí a učí se
Další silnou stránkou hnutí je jeho vzdělávací přístup. Na TikToku, Instagramu a blozích jako Bimbo Tech tito tvůrci sdílejí své návody, chyby, nákupy a tipy. Žádné znalosti si nenechávají pro sebe. Návody na sestavení obsahují odkazy na jednotlivé komponenty, podrobné nákupní seznamy a vysvětlení přizpůsobená těm, kteří nejsou obeznámeni s paměťovými kartami nebo základními deskami.
Podle Annike Tan tvoří ženy přibližně tři čtvrtiny publika sledujícího toto hnutí. To je významná statistika v odvětví, kde statisticky ženy představují sotva 20 až 25 % profesionálů. A nová komunita si zřejmě plně uvědomuje, co buduje: paralelní, feministickou, otevřenou a přístupnou školu, která vzdělává ženy-techničky, od kterých vzdělávací a profesní systém dlouhodobě odradil.
Radostná revoluce, která teprve začíná
Každá doba má své nástroje odporu. Každá generace žen má svůj odpor k čekání na povolení. Dívky z Cyberdeck se neobjevily z ničeho nic: jsou součástí dlouhé tradice žen, které dříve než ostatní pochopily, že abyste měli hlas, musíte nejprve postavit stroj, který ho bude nosit. Včera to byly tajné tiskárny a pirátské rozhlasové stanice. Dnes jsou to desky Raspberry Pi. Forma se mění. Gesto zůstává stejné: převzít zpět kontrolu, odmítnout systém, předat ho těm, kteří přijdou potom.
V mušli, v paletce na make-up, v gumové kachničce je to vlastně celý svět, který se znovu objevuje. Svět, kde technologické znalosti již nejsou monopolem vyvolených. Svět, kde krása, křehkost a kutilství již nejsou vnímány s podezřením. Svět, a především, kde se naše stroje skutečně opět stanou našimi.
Zda se této tiché revoluci podaří rozšířit za obrazovky, které ji zrodily, se teprve uvidí. Zda si algoritmy nakonec, jak to tak snadno dělají, přivlastní estetiku hnutí, jen aby ho připravily o jeho podstatu. Zda výrobci zítra uvedou na trh „kolekci mušlí“, kterou sami certifikují a která nebude mít žádný nesouhlas.
Ale prozatím je jedna věc jistá: tyto mladé ženy už o svolení nežádají. Budují, sdílejí, předávají znalosti. A v době, kdy se pozornost stala zdrojem získaným bez našeho vědomí, kdy technické know-how zůstává z velké části výsadou mužů, kdy nám každá aplikace chce něco prodat nebo nás kategorizovat, je toto gesto feministickým činem. Jde o to, abychom si svět nadále vymýšlely, spíše než abychom čekaly, až to za nás udělá někdo jiný.