Mistrovství světa: Proč jsou fanynky stále předmětem debat?

Feminismus
Léa Michel
@andie_ella / Instagram

Na každém mistrovství světa se tribuny stávají paralelní podívanou s živou a barevnou atmosférou. Přítomnost žen mezi fanoušky však i nadále vyvolává protichůdné reakce, od obdivu a přetrvávajících stereotypů až po otázky ohledně jejich legitimity. Za touto fascinací zůstává jedna otázka: proč se o jejich místě na stadionech stále tolik diskutuje?

Syndrom „medové rány“: když obraz převezme kontrolu

Stadionové kamery po několik desetiletí nejen natáčely zápasy. Zdržovaly se i na tribunách, někdy velmi cíleně. Tomu se říká „medový záběr“: tyto naléhavé záběry fanynek považovaných za „atraktivní“, často vytržené z kontextu jejich sportovní vášně. Tato praxe, která se objevila v 70. letech 20. století, byla široce kritizována pro svou reduktivní povahu.

Efektivně transformuje fanoušky (často ženy) na pouhé vizuální objekty, jako by jejich přítomnost musela být nejprve potvrzena jejich vzhledem. Tváří v tvář rostoucí kritice požádala FIFA v roce 2018 vysílací společnosti, aby tyto snímky omezily. Ve stejném roce Getty Images odstranila galerii představující „nejkrásnější fanoušky“ a uznala tak „neohrabaný přístup“.

Podezření „falešného fanouška“: legitimita neustále zpochybňovaná

Na opačném konci vnímání fanynek přetrvává další stereotyp: stereotyp „falešné fanynky“. Mnoho žen stále říká, že musí dokazovat, že znají pravidla, hráčky nebo historii svého týmu. Jako by jejich přítomnost potřebovala ospravedlnění. Jako by fotbal zůstával automaticky mužskou doménou. Toto podezření, které se zřídka uplatňuje u mužů, odhaluje přetrvávající předpojatost: že ženská vášeň je vždy něco, co je třeba ověřovat, téměř potvrzovat.

Dvojí metr, který se drží tribun

Fanynky se tak ocitají ve stavu neustálého rozporu. Pokud předvádějí pečlivě propracovaný styl, jsou někdy redukovány na pouhou „estetickou přítomnost“. Pokud projevují intenzivní vášeň, mohou být vnímány jako „přehnané“ nebo „hysterické“. Tento dvojí metr se netýká jen obyčejných fanoušků. I celebrity na tribunách čelí této zkoumání: jejich „skutečná“ legitimita jako fanynek je pravidelně zpochybňována, jako by jejich nadšení potřebovalo být ospravedlňováno více než nadšení ostatních.

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Realita, která se pomalu, ale jistě vyvíjí.

Fanoušky nyní představují rostoucí podíl publika na stadionech a před obrazovkami. Ženský fotbal také zažívá velký boom, který redefinuje normy sportu, který byl dlouho vnímán jako výhradně mužský. Diskuse se vyvíjí, poháněná asociacemi a postupným zvyšováním povědomí mezi řídícími orgány. Stereotypy pomalu ztrácejí půdu pod nohama ve prospěch stále inkluzivnější a asertivnější vášně.

Ačkoli jsou fanynky fotbalu nadále předmětem debat, problémem není jejich přítomnost, ale spíše optika, skrze kterou jsou vnímány. Zmítané mezi objektivizací a pochybnostmi o své legitimitě stále fungují v rámci předsudků. Naštěstí se tribuny mění: stávají se smíšenějšími, rozmanitějšími a živějšími. A jak ženské hlasy získávají na síle, staré stereotypy mohou z hřiště zmizet a konečně ustoupit sdílené, jednoduché a plně uznávané vášni.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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