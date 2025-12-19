Search here...

Věci, které se nikdy neříkají o životech podnikatelek

Feminismus
Léa Michel
Za inspirativními portréty podnikatelek, které jsou často zdůrazňovány, se skrývá každodenní realita složitější, dokonce složitější, než by se mohlo zdát. Čísla sice ukazují nárůst podnikání žen, ale přetrvává řada systémových překážek. Financování, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, psychická zátěž, izolace: to vše jsou faktory, které komplikují jejich cestu, a to daleko za hranicemi příběhů o úspěchu.

Přístup k financování: přetrvávající hlavní překážka

Podle barometru TPE Actu z roku 2025 označuje 48 % podnikatelek přístup k financování za hlavní překážku, oproti 29 % mužů. Tento rozdíl je vysvětlen zejména přetrvávajícími předsudky, nedostatečným zastoupením v investorských sítích a obchodními modely, které jsou mylně považovány za méně ziskové. Vzhledem k nedostatku externích zdrojů se mnoho žen obrací k samofinancování nebo zakládá menší podniky, což omezuje jejich dlouhodobý rozvoj.

Dvojitá zátěž duševní zátěže

Podnikání ženy, dalece od obrazu absolutní autonomie, znamená také žonglování s profesními povinnostmi a domácími úkoly. Téměř 50 % podnikatelek uvádí, že zažívá syndrom vyhoření, často související s nadměrnou pracovní zátěží a nerovnoměrným rozdělením rodinných povinností. Mezi ženami ve vedoucích pozicích – profil podobný profilu podnikatelek – 85 % uvádí negativní dopad na jejich duševní zdraví, ve srovnání se 77 % mužů.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: neustálá výzva

Flexibilita, často uváděná jako výhoda podnikání, se může ženám vymstít. Práce z domova zvyšuje rozmazávání hranic mezi osobním a profesním životem a zvyšuje riziko syndromu vyhoření. Průzkum INED (Francouzský národní institut pro demografické studie) z roku 2024 ukazuje, že 85 % žen má pocit, že únava z práce ovlivňuje jejich osobní život, ve srovnání se 78 % mužů.

Izolace, omezené sítě a sebevědomí

Další významnou překážkou je nedostatek profesních sítí pro ženy, kterým stále do značné míry dominují muži. To brání přístupu k mentorství, příležitostem a viditelnosti. Zároveň syndrom podvodníka významně postihuje podnikatelky: 25 % uvádí jako překážku nedostatek sebevědomí, často spojený s nepodpůrným nebo dokonce sexistickým prostředím.

Objevuje se několik cest ke zlepšení podmínek podnikatelek. Na individuální úrovni může delegování, zavedení přísné pracovní doby a podpora ze strany ženských sítí snížit syndrom vyhoření a zvýšit produktivitu. Na kolektivní úrovni by inkluzivnější veřejné politiky, specializované financování a mentorské iniciativy mohly urychlit rovné příležitosti v podnikání.

