„Toxická maskulinita“: na sociálních sítích se objevuje feministická reakce

Na sociálních sítích se organizuje feministická protiofenzíva proti maskulinistickému diskurzu. Díky inovativním kampaním, inspirativním projevům a vzdělávacím nástrojům nabízí tato reakce odlišnou vizi maskulinity: svobodnější, respektující a nekonečně žádoucí.
Rostoucí maskulinistický vliv
Samozvané postavy „alfa maskulinity“ již několik let přitahují mnoho mladých mužů hledajících vzory. Jejich rétorika slibuje moc, dominanci a úspěch, zatímco zároveň vykresluje feminismus jako nepřítele číslo jedna. Výsledkem je sebeobraz založený na rivalitě, strachu ze selhání a rigidní, zdaleka nenaplňující maskulinitě.
Nedávné studie ukazují rozsah tohoto vlivu. Většina mladých dospělých uvádí, že tyto tvůrce obsahu zná, a značná část z nich pravidelně sleduje jejich videa. Mnozí se domnívají, že tyto narativy „konečně říkají pravdu“ a posilují myšlenku, že se společnost stala nepřátelskou vůči mužům. Toto klima přiživuje pocit krize identity, kdy je zranitelnost vnímána jako slabost a empatie jako hrozba.
Když jsou virové kódy znovu využity k lepšímu
Tváří v tvář této vlně feministická reakce ji nejen odsuzuje, ale také inovuje. Kampaně určené pro sociální média podvracejí samotné kódy těchto influencerů ovládaných muži. Používáním známých formátů, charismatických postav a krátkých zpráv šíří pozitivní hodnoty, jako je respekt, souhlas a odpovědnost.
Tato strategie je skvělá: místo aby se navzájem konfrontovaly přímo, tyto kampaně infiltrují stejné digitální prostory a zasévají semínka pozitivních myšlenek. Cílem není vštípit vinu, ale nabídnout inspirativní modely, kde je síla vyvážena laskavostí a kde se sebevědomí buduje spoluprací, nikoli dominancí.
Otcové, kteří se znovu ozývají
Mezitím se objevují další osobní iniciativy. Například britský herec Stephen Graham, tvůrce seriálu „Adolescence“, spustil s psycholožkou Orly Kleinovou projekt „ Dopisy našim synům “. Tento projekt vyzývá otce z celého světa, aby svým synům psali o mužnosti osvobozené od tradičních genderových norem, sdíleli s nimi osobní zkušenosti a úvahy. Brzy bude vydána jako kniha a jejím cílem je „obnovit autentický dialog a čelit vlivu nenávistných projevů online“.
Tato otcovská slova nám připomínají zásadní pravdu: neexistuje jediný způsob, jak být mužem. Existuje tolik mužských rysů, kolik je jednotlivců, a každý z nich si zaslouží být plně přijat, bez studu nebo tlaku. Právě v této rozmanitosti se nachází bohatství, kreativita a rovnováha.
Vzdělání, pilíř trvalé změny
V této transformaci hraje ústřední roli i vzdělávání. Navzdory zákonné povinnosti učit ve školách o emocionálním, vztahovém a intimním životě tyto programy často zůstávají nedostatečné. Sdružení se proto mobilizují, aby zdůraznila naléhavou potřebu vzdělávat mladé lidi o respektu, rovnosti a zdravých vztazích. V mezinárodním měřítku některé vzdělávací reformy nyní integrují tato témata již od velmi útlého věku a uznávají, že prevence začíná znalostmi a dialogem.
Tato feministická reakce v konečném důsledku kombinací digitálních akcí, kulturních projektů a vzdělávacích požadavků vytváří představu spravedlivější a radostnější společnosti. Vyzývá chlapce a muže, aby se osvobodili od dusivých očekávání, rozvíjeli svou citlivost a přijali mužnost, která oslavuje úctu k sobě samému i k druhým. Protože být mužem dnes znamená především mít odvahu být plně člověkem.