Aby se „znovu cítila krásná“, rozhodne se si úplně oholit hlavu.

Tvorba beauty obsahu je její práce. V prosinci 2025 se však Erika Titus, jedna z vycházejících hvězd TikToku, rozhodla udělat něco pro sebe – ne pro algoritmus. Ve 23 letech se havajská tvůrkyně obsahu se 4 miliony sledujících rozhodla oholit si hlavu. Toto rozhodnutí vnímala jako osobní osvobození a akt redefinice krásy ve věku filtrů a „skinny contentu“.

Náhlá... a symbolická touha

Všechno to začalo vytrvalou myšlenkou. „Nevím, proč mě to napadlo, možná jsem se dívala na 'Stranger Things' a viděla jsem Eleveninu oholenou hlavu,“ řekla Teen Vogue . Několik dní se mladá žena nemohla zbavit touhy, dokud se konečně neodhodlala. Pod jejím impulzivním zjevem byl její čin ve skutečnosti výsledkem dlouhého uvažování.

Za strojky na vlasy: zpochybňování jejího sebeobrazu, formovaného roky působení na sociálních sítích. Pro Eriku Titus (@erikatitus) se účesy staly symbolem kontroly, konformní krásy a holení hlavy způsobem, jak smazat všechno a začít od nuly.

@erikatitus Zapomněla jsem, že jsem to natáčela, když jsem měla vlasy hshdshhshs ♬ původní zvuk - Lyrical Lemonade

Únava z „vypadat krásně“ online

Erika Titus (@erikatitus) si od svých 18 let vybudovala reputaci díky kreativním tutoriálům líčení a nakažlivé energii. Postupem času se však tlak online kritiky stal přítěží. „Dostávala jsem komentáře ohledně své osobnosti, tak jsem se schovávala za svou krásu. Myslela jsem si, že pokud jsem vypadala dobře, lidé budou shovívavější,“ říká.

Odtud začala spirála dolů: retuše, kosmetické zákroky, neustálá kontrola image… bez nalezení kýženého uspokojení. „Bylo to jako dát obvaz na hlubší ránu.“ Oholením hlavy se Erika chtěla zbavit této závislosti na vnějším uznání a pokusit se vidět sebe jinak.

Kolektivní znovuzrození

Její „Bald Series“ zveřejněná na TikToku rychle získala miliony zhlédnutí. Erika Titus (@erikatitus) si přečetla vše, od obdivných komentářů až po drsné soudy. Nejvíc ji zasáhla vlna lidí, kteří ji napodobovali: „Mnozí také zveřejnili videa, na kterých si holí hlavy. Bylo krásné vidět, že se z tohoto gesta mohlo stát hnutí.“

Od té doby Erika znovuobjevuje svůj image. Je odvážná, experimentuje, hledá si cestu – někdy to dokonce nenávidí. „Odbarvila jsem si vlasy a výsledek se mi nelíbil, ale byla jsem ráda, že jsem to zkusila,“ říká s humorem. Tento nový, svobodnější a uvolněnější vztah k jejímu vzhledu ji povzbuzuje k prozkoumání dalších aspektů sebe sama: „Víc mluvím, říkám ne, prosazuji se. Holení hlavy mi pomohlo nastavit si hranice – s ostatními, ale hlavně sama se sebou.“

Pro Eriku Titus (@erikatitus) nakonec oholení hlavy nebylo „krizí“, ale spíše formou feministického znovuzrození. Ve světě, kde je vzhled všudypřítomný, se rozhodla zbavit se svého břemene – svého image, masek a tlaku být krásná za každou cenu. Silné gesto: gesto mladé ženy, která se učí znovu milovat sama sebe, ale jinak.

