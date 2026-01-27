Tento novinář, terčem vlny nenávisti, opouští fotbal

Novinářka Vanessa Le Moigne nedávno oznámila, že ukončuje své fotbalové zpravodajství poté, co se stala obětí vlny kyberšikany. Příčina? Tuto otázku položila senegalskému brankáři Édouardu Mendymu po obzvláště napjatém finále Afrického poháru národů (AFCON) 2025. Její odchod, dojemný i symbolický, znovu rozpoutal debatu o online nenávisti a zacházení s novinářkami ve sportu.
Kontroverzní otázka, online bouře
Všechno to začalo pozápasovou výměnou názorů. Na konci finále AFCON, které bylo poznamenáno incidenty na tribunách i na hřišti, se Vanessa Le Moigne ptala Édouarda Mendyho na zabráněnou penaltu proti Maroku. „Nebyla v žádném okamžiku mezi oběma týmy žádná dohoda?“ zeptala se ho s odkazem na určité zvěsti o možném kompromisu.
Poznámka, pronesená v kontextu extrémního napětí, byla okamžitě vytržena z kontextu a široce sdílena na sociálních sítích. Během několika hodin se novinářka Vanessa Le Moigne stala terčem záplavy urážek, posměchů a dokonce i výhrůžek. Vlna online nenávisti, která neúnavně pokračovala i po jejím veřejném vysvětlení.
Dopad kyberšikany v médiích
V sérii instagramových příběhů se Vanessa Le Moigne podělila o své vyčerpání a rozhodnutí skončit s fotbalem po sezóně. „Děkuji fotbale za střety... Ale příště. Už mě nebudeš krýt záda,“ napsala a vyjádřila tak svou únavu z často nemilosrdného prostředí. Upřesnila, že v době rozhovoru nevěděla, zda dva stevardi zranění při střetech ještě žijí: „Nemluvila jsem o fotbale, ale o dramatické atmosféře.“ Také odsoudila nedostatek podpory, které se jí dostalo od kolegů, a zdůraznila, jak zranitelní jsou novináři vůči online nenávistným kampaním.
Ozývají se hlasy na její obranu
Zatímco novinářka Vanessa Le Moigne čelila vlně online útoků, několik kolegů jí nabídlo svou podporu. Margot Dumont (Canal+) všem na Twitteru připomněla, že i když je přijatelné „nesouhlasit s nějakou otázkou“, žádný nesouhlas takové násilí neospravedlňuje.
Případ Vanessy Le Moigne je bohužel jen posledním v dlouhé řadě sportovních profesionálek – komentátorek, moderátorek a reportérek – které se často stávají terčem sexismu a útoků na sociálních sítích. Podle několika studií se novinářky stávají třikrát častěji než jejich mužští protějšky oběťmi kyberšikany. Dnes, v roce 2026, ženy již nemlčí, už se neomlouvají za svou existenci: mají stejné právo jako kdokoli jiný zaujmout své místo ve veřejné sféře.
Rozhodnutí, které vyvolává otázky ve světě sportu a médií
Oznámením konce své kariéry v oblasti fotbalového psaní Vanessa Le Moigne upozorňuje na hluboce zakořeněný problém ve sportovní žurnalistice: rostoucí zmatek mezi kritikou a nenávistí, debatou a osobními útoky. Vzhledem k tomu, že sportovní federace a média se stávají stále aktivnějšími v boji proti kyberšikaně, tento případ ilustruje potřebu účinnějších ochranných mechanismů pro profesionály čelící online násilí.
Aféra Vanessy Le Moigne v konečném důsledku přesahuje pouhou pozápasovou kontroverzi: odhaluje křehkost veřejné debaty ve věku sociálních médií a brutalitu online reakcí vůči novinářkám. Její odchod z fotbalu slouží jako budíček: bez respektu a digitální moderace je svoboda informování neustále ohrožena.