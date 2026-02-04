Prohlášení označené za „sexistické“ znovu otevírá debatu o místě žen ve fotbale

Zasloužil si ženský fotbal skutečně své místo ve světě fotbalu? Podle některých historických osobností tohoto sportu se bohužel zdá, že odpověď zní ne. Nedávné prohlášení bývalého trenéra Guye Rouxe vyvolalo bouři rozruchu. Jeho poznámky, které jsou považovány za hluboce sexistické, slouží jako drsná připomínka toho, jak genderové stereotypy nadále zamořují diskuse o sportovkyních.
Jedna věta příliš mnoho
V rozhovoru pro L'Est Éclair se Guy Roux podělil o své názory na ženský fotbal. Poté, co pochválil „odvahu“ hráček, rychle odbočil a prohlásil: „Žena je stvořena k tomu, aby rodila, s širšími boky. A fotbal není stvořen pro široké boky. Nejlepší fotbalistky jsou stavěné jako chlapci.“ Toto tvrzení, přes svou archaičnost, redukuje ženy na jejich reprodukční funkci, jako by jejich přirozené místo bylo omezeno na mateřství. Tento biologický, retrográdní a hluboce sexistický pohled okamžitě vyvolal pobouření na sociálních sítích i ve sportovních a feministických kruzích.
Šokující poznámky, ale ne ojedinělé incidenty.
Bohužel to není poprvé, co se fotbalové osobnosti k takovému vyjádření vyjádřily. Před několika měsíci také francouzský fotbalový reprezentant Daniel Bravo „zašel příliš daleko“. Jeho komentář mu vynesl okamžité vyloučení ze zaměstnání. Pokaždé tyto incidenty znovu rozpoutají zásadní debatu: proč je v roce 2026 stále nutné ospravedlňovat místo žen na sportovním hřišti?
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Slova, která brání pokroku
Tato slova nejsou bezvýznamná: přispívají ke klimatu, kde ženy musí neustále legitimizovat svou přítomnost a dovednosti ve světě, kterému stále dominují muži. Mentalita se jistě mění: ženský fotbal získává na viditelnosti, sledovanost roste a stále více mladých dívek se připojuje ke klubům… Nicméně prohlášení, jako je prohlášení Guye Rouxe, stačí k tomu, abychom si připomněli, že odpor přetrvává, někdy zakořeněný v nostalgii po minulé éře fotbalu.
Očekává se kolektivní reakce
Tváří v tvář tomuto „výbuchu“ byly reakce rychlé. Několik profesionálních hráčů, sportovních novinářů a klubových funkcionářů veřejně odsoudilo výroky bývalého trenéra. Na X (dříve Twitteru) se množily hashtagy jako #RedCardForSexism a #FootballIsForAll. Ministryně sportu Marina Ferrari také odsoudila slova Guye Rouxe a zopakovala, že sport je „prostorem rovnosti, začlenění a respektu ke všem“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Naléhavá potřeba kulturní změny
Tato „chybení“ ukazují, že boj za rovnost ve sportu se neomezuje pouze na přístup k zařízením nebo ekonomická práva. Vyžaduje také – a především – změnu postojů. Dokud budou autority normalizovat tyto stereotypy o fyzickém vzhledu nebo rolích žen, sexismus bude i nadále ovlivňovat vnímání ženského fotbalu.
Závěrem hlasitě a jasně prohlásme, že: fotbal zítřka lze vybudovat pouze tehdy, pokud v něm bude mít každý své místo, bez předsudků nebo redukce na anatomii.