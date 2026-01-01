V Etiopii tyto skateboardistky zpochybňují patriarchát a boří tradice.

V rušných ulicích Addis Abeby skupina mladých žen proměňuje beton v hřiště pro posílení postavení žen. Na svých skateboardech si razí novou cestu a zpochybňují genderové normy v zemi, kde veřejný prostor zůstává převážně mužský. Addis Girls Skate je víc než jen kolektiv: je to valící se manifest, vzdorovité gesto proti tradicím, které omezují svobodu žen.
Skateboarding, závan čerstvého vzduchu na etiopském asfaltu
Skateboarding se do Etiopie oficiálně dostal v roce 2016 s výstavbou prvního skateparku v hlavním městě. Dříve to byla specializovaná aktivita, často vnímaná jako zábava vyhrazená pro cizince, ale tento sport si rychle získal popularitu mezi chlapci. Dívky si však musely vybojovat své vlastní místo.
„Idiote, zneuctíváš svou rodinu!“ bylo slyšet v ulicích, namířené proti Edomawit Ashebir a jejím přátelům . Tato kritika nikdy neoslabila jejich odhodlání. Pro ně je klouzání po asfaltu mnohem víc než sport: je to způsob, jak si prosadit právo na existenci ve veřejném prostoru, jak si znovu získat město. Každý trik, každý skok se stává aktem odporu proti patriarchátu a společenským omezením.
Chvíle svobody každou sobotu
Každou sobotu ráno je skatepark vyhrazen výhradně pro ně. Na pár hodin uniknou rodinným a společenským omezením, jezdí na prkně pod nohama, oblečeni někdy v tradičních bílých habesha kemis, někdy v pohodlných volných kalhotách a teniskách.
Makdelina Desta , spoluzakladatelka kolektivu Addis Girls Skate, shrnuje tento jedinečný pocit: „Na prkně jsem sama sebou, bez jakýchkoli vnucených rolí.“ Pro Lydii, další skateboardistku, „zvuk kol mi vyjasňuje mysl. Už neslyším kritiku ani boční pohledy.“ Ať už se pokoušejí o ollie, nebo sjíždějí po rampě na trhu Merkato, tyto mladé ženy s odvahou a sebevědomím znovuobjevují svůj každodenní život, zatáčku za zatáčkou.
Sesterství a podpora v kritickém světě
I když jsou nesouhlasné pohledy stále běžné, skateboardistky nacházejí ve skateparku bezpečné místo. Tsion si vzpomíná, jak ji kolemjdoucí nazval „ďáblem“, zatímco čekal, až spadne. Komunita za rampami je však zcela jiná: chlapci a dívky si sdílejí rady a skateboardy a budují solidaritu, která překračuje předsudky. V zemi, kde mnoho žen po svatbě mizí z veřejného života, tyto interakce vytvářejí skutečnou síť povzbuzení a inspirace.
Burtekan, ikona pro všechny generace
Burtekan, přezdívaná „Mamy“, je 43letá svobodná matka a ikonická postava hnutí. Přestože se jí kvůli věku posmívají, stále jezdí po boku dospívajících dívek: „Nejsem mrtvá. Pořád mám pro co žít.“ Její přítomnost dokazuje, že žádná životní etapa by neměla nutit k ústupu nebo vymazání. Pro mladší generaci ztělesňuje možnost znovu získat kontrolu nad svým životem bez ohledu na společenská omezení.
Roztrhat patriarchát: mezinárodní perspektiva
Švýcarská fotografka Chantal Pinzi zdokumentovala tyto skateboardistky ve svém projektu „Shred the Patriarchy“, který sdružuje dívky z tak rozmanitých zemí, jako je Maroko, Indie a Etiopie. Podle ní skateboarding učí odolnosti: padat, vstát a začít znovu. V Hawasse podporuje Shurrube, jedinou skateboardistku ve svém městě, tím, že jí z Berlína přivezla recyklované skateboardy. Tato gesta ukazují, že odvaha a odhodlání dívek překračuje hranice a kultury.
Životní lekce na kolech
Skateboarding není jen sport; je to škola života. Díky organizaci Ethiopian Girl Skaters, kterou založila Sosina Challa, se mladým lidem dostává akademické i emocionální podpory. Edomawit to jednoduše říká: „Přestala jsem poslouchat ty, kteří říkají, že to není pro nás. Teď jezdím na skateboardu.“
Každý trik, který tyto mladé etiopské ženy předvedou, boří bariéru, převrací stereotyp. Jejich rozpuštěné vlasy, jejich přímý pohled, jejich volné manévry ztělesňují generaci, která odmítá omezení. V Addis Abebě už zvuk kol na betonu není jen městským hlukem: je to hymna nově nabyté svobody a nově objeveného osudu. Tyto skateboardistky dokazují, že odvaha být sama sebou, i v konzervativním kontextu, může proměnit město a možná i svět, prkno po prkně.