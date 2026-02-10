Search here...

Jídlo, rodina, rituály: jaký je doopravdy čínský Nový rok?

Společnost
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Čínský Nový rok, známý také jako Jarní svátek, je mnohem víc než jen změna data. Je to živá, vřelá a hluboce symbolická oslava, která spojuje miliardy lidí po celém světě (17. února až 3. března 2026) kolem hodnot sdílení, prosperity a rodinné lásky.

Festival v srdci lunárního kalendáře

Čínský Nový rok, který podle lunárního kalendáře označuje začátek nového roku, je nejdůležitějším svátkem v čínské a sinofonní kultuře. Po dobu 15 dnů rodiny, přátelé a komunity společně oslavují nový začátek s radostnou energií a nakažlivým optimismem. Každé gesto, každý pokrm a každý rituál nese význam: jde o přilákání štěstí, zdraví, prosperity a harmonie na nadcházející měsíce. Je to čas na opětovné spojení s ostatními, ale také se sebou samým, s laskavostí a hrdostí.

Rodinná štědrovečerní večeře: srdce oslavy

Štědrý den je posvátný čas. Celá rodina se shromažďuje kolem slavnostní hostiny, často nazývané „hostina pokladů“. Jídlo zde není jen lahodné: vypráví příběh a sděluje přání.

  • Ravioli, tvarované jako zlaté ingoty, symbolizují bohatství a úspěch.
  • Celá ryba evokuje hojnost, protože její název v čínštině připomíná slovo „přebytek“.
  • Dlouhé nudle slibují dlouhou životnost, pokud je absolutně nekrájíte.
  • V některých severních oblastech jsou knedlíky nutností, zatímco na jihu sladké lepkavé rýžové koláčky ztělesňují společenský a osobní pokrok.

Každý region přidává svůj vlastní nádech: celé kuře pro jednotu rodiny v Kuang-tungu, krevety pro štěstí v Fu-ťianu. Podstata zůstává všude stejná: slavit společně, živit těla i srdce a posilovat pouta vřelostí a hrdostí.

Rituály k přivítání štěstí

Přípravy začínají několik dní před Novým rokem. Dům se důkladně uklízí, aby se zahnala smůla a uvolnila se cesta nové energii. Dveře, okna a ulice zdobí červené a zlaté dekorace, protože tyto barvy jsou spojovány se štěstím, radostí a prosperitou.

O půlnoci se ozývají ohňostroje a petardy, které zahánějí legendární příšeru Nian, symbol strachu z minulého roku. Děti, ale i dospělí, dostávají červené obálky zvané hong pao, které obsahují nové peníze jako symbol obnovy, ochrany a přání všeho dobrého. Pozdravy, zvané bainian, se vyměňují osobně, telefonicky nebo prostřednictvím videokonference a obsahují poselství prosperity, zdraví a štěstí.

Oslava, která překračuje hranice

Oslavy čínského Nového roku se liší v jednotlivých zemích a komunitách. V San Franciscu, Paříži a Londýně rozzáří ulice čínské čtvrti průvody draků a lvů. V Malajsii jsou náboženské procesí kombinovány s tradičními tanci. Ve Vietnamu, kde se slaví Tết, se přidávají rýžové koláčky zabalené v listech, které symbolizují zemi a vděčnost předkům.

Těchto 15 dní slavností vrcholí Svátek luceren, který se vyznačuje rozsvícením osvětlených luceren a pochutnáním si na tangyuanech, sladkých knedlících, které symbolizují rodinnou harmonii. I v moderních městech, kde si člověk kromě tradičního čaje může připít vínem nebo pivem, zůstává duch nezatčen: jednota, úcta, radost a naděje.

Čínský Nový rok dnes překračuje kulturní hranice. Stal se univerzálním časem pro sdílení, přijetí a oslavu sebe sama i ostatních. Ať už jste v srdci velké metropole nebo na vesnici, tento svátek nám připomíná zásadní pravdu: pěstování vztahů, uctívání historie a přijímání budoucnosti s důvěrou je hluboce silný a hluboce lidský čin.

