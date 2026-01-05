Čína se v nouzi osamělosti mezi staršími lidmi spoléhá na nečekané řešení.

Čína, kde žije téměř 70 milionů starších lidí osamoceně a třetina dospělé populace bude do roku 2035 starší 60 let, čelí tiché, ale masivní krizi: osamělosti starších lidí. Tato sociální realita, která je přímým důsledkem politiky jednoho dítěte a exodu z venkova, se stala velkou demografickou a lidskou výzvou.
Generace obětovaná volbami minulosti
Mezi lety 1979 a 2015 politika jednoho dítěte zásadně předefinovala rodinné struktury. Dnes se mnoho starších lidí ocitá samo, jejich děti opustily venkov a přestěhovaly se do velkých měst. Žena po sedmdesátce ze Šen-čenu shrnuje tuto realitu s vážností : „Jím sama, spím sama, starám se o své zdraví sama.“ V parcích se hojně objevují inzeráty: „Vdovec hledá společníka“, symboly zoufalého hledání spojení.
Rodinné zákony, které nejsou široce dodržovány
Čínský zákon vyžaduje, aby děti udržovaly pravidelný kontakt se svými staršími rodiči. V praxi se ukládá jen málo pokut a jejich vymáhání je stále omezené. Situace se však stává naléhavou: během deseti let se očekává, že podíl seniorů vzroste z 20 % na 33 % dospělé populace.
Sociální iniciativy na obnovu sociálních vazeb
Tváří v tvář této situaci některé obce zavádějí inovace. Organizují se výlety, v parcích vznikají kluby a centra pro seniory nabízejí společné stravování a denní aktivity v boji proti izolaci. V Šanghaji a Čcheng-tu vznikají mezigenerační prostory pro obnovu komunitních vazeb.
Digitální technologie, nový spojenec pro osoby starší 60 let
Internet se také objevuje jako nečekaný lék . V Číně se šíří seznamovací aplikace pro seniory s profily vytvořenými výslovně za účelem „nalezení partnera na konec života“. Na Douyin (čínské verzi TikToku) se romantické seriály nyní zaměřují na osoby starší 60 let. A podle místních průzkumů 85 % seniorů, kteří denně přistupují k internetu, uvádí, že se nikdy necítí osamělí.
Propojená společnost, která pomůže lidem stárnout méně osaměle
Sociální média se také stávají prostorem pro solidaritu: skupiny WeChat, živá videa, diskusní fóra... Vláda dokonce aktivně podporuje digitální přechod seniorů a vnímá ho jako dostupný a levný nástroj v boji proti rostoucí izolaci. V zemi, kde se mění tradiční struktura rodiny, se technologie postupně stávají emocionální oporou a možná i tváří důstojnějšího stáří.
Technologie sice nemohou nahradit lidskou přítomnost ani plně zacelit rodinné rozpory zděděné z minulosti, nicméně nabízejí pragmatickou reakci na rostoucí sociální krizi. Využíváním digitálních nástrojů k obnově vztahů Čína experimentuje s novým způsobem stárnutí v rychle se měnící společnosti. Zda toto řešení lze udržet, aniž by se zastínila potřeba hlubší lidské podpory, se teprve uvidí.