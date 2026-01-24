Sabrina Gonzalez Pasterski, mladá fyzička, která mohla způsobit revoluci ve vědě

Zatímco mladé ženy, narozené s nadáním pro matematiku a věnující se vědeckým oborům, stále pronásleduje syndrom podvodnice, nyní mají vzor. Sabrina Gonzalez Pasterski, prezentovaná jako intelektuální protějšek Alberta Einsteina, dokazuje, že rovnítko mezi ženami a vědou je možné. Čtyřiatřicetiletá fyzička, která si ve 12 letech vlastníma rukama postavila letadlo, je na dobré cestě stát se učebnicovým tématem a zapsat se do historie.
Sabrina Gonzalez Pasterski, předčasný génius
Každý si stále pamatuje úspěchy Alberta Einsteina, otce relativity, který změnil naše chápání gravitace, prostoru a času. Pochodeň byla předána a je to žena, která jde ve stopách muže, jehož IQ se odhaduje na 160. V učebnicích se komický portrét fyzika s vyplazeným jazykem a rozcuchanými vlasy brzy objeví vedle portrétu mladé ženy s tmavými vlasy a pronikavým pohledem.
Jmenuje se? Sabrina Gonzalez Pasterski. Ve svých pouhých 34 letech již učinila významné objevy v oblasti, kde jsou ženy nedostatečně zastoupeny . Jejím největším přínosem je intelekt a její životopis se vyrovná životopisům největších myslí, které historie kdy poznala. Od útlého věku měla ambice hodné NASA.
V pouhých 12 letech, tedy ve věku, kdy většina obyčejných dětí staví hrady z LEGO, se pustila do stavby letadla. A ne kartonového modelu. Na rozdíl od spolužáků, kteří už pravděpodobně začínali vrkat na školním hřišti, měla jiné priority. S vášní pro letecký průmysl postavila letadlo „pro svého tátu“ a o dva roky později ho otestovala nad Michiganským jezerem. To už naznačovalo mnoho dalších vynalézavých činů. Pro kubánsko-američanku, předurčenou k revoluci ve vědě, to byla jen rozcvička.
Vzdělaná žena, která přepisuje dějiny vědy
Toto kognitivní šílenství jí otevřelo mnoho dveří, zejména na prestižní Massachusettský technologický institut (MIT), kam nastoupila v pouhých 17 letech. Logickým pokračováním se její budoucnost odvíjela na Harvardu, kde získala doktorát a dokončila disertační práci. A když zesnulý Stephen Hawking, významný astrofyzik, citoval jednu z jejích prací o „efektu spinové paměti“, bylo to pro ni vrcholné uznání.
Zatímco ženy se v tomto mužsky ovládaném oboru snaží najít své místo a stále čelí pochybným teoriím o svých schopnostech, Sabrina Gonzalez Pasterski sama mění pravidla hry. Zatímco některé musí o uznání od svých vrstevníků bojovat dvakrát tolik, tato vycházející hvězda vědy dostala nabídku ve výši 1,1 milionu dolarů, aby se připojila k Brownově univerzitě. Pokorná a neochvějná ve svém přesvědčení odmítla nabídku připojit se k Perimeter Institute for Theoretical Physics, kde v současné době pracuje.
Inspirativní vzor pro mladší generace
Sabrina si jen nevymýšlí sny; doslova upírá zrak na hvězdy. Její současná práce zahrnuje kódování vesmíru do holografické podoby, aby mu lépe porozuměla a osvětlila některá tajemství. Pokud dáváte přednost slovům před čísly, tyto pojmy vám mohou znít jako blábol.
Jednoduše řečeno: tato žena po třicítce se vydala na cestu k úspěchu tam, kde Einstein selhal, a k nalezení odpovědí na otázky, které si tehdejší významní vědci ani nekladli. Nevynalezla sice revoluční stroj ani neobjevila nový zákon, jako je E=mc², ale sama přispěla, nebo spíše významně, k tomuto oboru.
Sabrina také dokázala nemyslitelné: obnovila reputaci žen ve vědě a dala jim hlas. A to bylo téměř stejně složité jako operace zahrnující x a y. Zvlášť když vezmete v úvahu, že mezi 956 nositeli Nobelovy ceny je pouze 60 žen, tedy 6 % .
I když je dívek ve vědeckých oborech málo, Sabrina podporuje jejich uplatnění a vyniká v jejich prospěch. Doufejme, že její objevy nebudou zastíněny jako objevy Hedy Lamarrové, průkopnice Wi-Fi.