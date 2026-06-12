Co je to „mogging“, tento trend, který proměňuje krásu v soutěživost?

Společnost
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

TikTok miluje vymýšlení nových slov. Některá jsou neškodná, jiná si zaslouží větší pozornost. To je případ „moggingu“, termínu, který se stal virálním mezi generací Z. Za jeho zdánlivou bezstarostností se však skrývá mnohem méně neškodná vize krásy: neustálý závod v porovnávání se s ostatními.

Mogging, aneb umění „předčit“ ostatní

Slovo „mogging“ pochází ze zkratky AMOG, což znamená „Alpha Male Of the Group“ (alfa samec skupiny). Tento výraz, který se objevil v polovině roku 2010 na některých maskulinistických fórech, označuje, že je někdo považován za „atraktivnějšího než jiná osoba“.

Myšlenka? Nejen se o sebe starat nebo si vážit svého odrazu, ale používat svůj vzhled jako ukazatel společenské dominance. Jinými slovy, krása se stává nástrojem pro umístění v žebříčku, kde člověk musí vždy „být lepší“ než ostatní.

Když se vzhled stává výkonem

Mogging je součástí širšího trendu: „ lookmaxxing “, což by se dalo přeložit jako „maximalizace vlastního vzhledu“. Toto hnutí podporuje používání různých strategií k dosažení určitých fyzických ideálů: vysoce intenzivní rutiny péče o pleť, náročné tréninky nebo cvičení zaměřená na „přetvoření rysů obličeje“.

Péče o sebe samozřejmě není problematická. Nebezpečí nastává, když je osobní hodnota redukována na údajný standard krásy. V této logice tělo již není prostorem pro vyjádření nebo pohodu, ale „projektem, který má být neúnavně zdokonalován“. Každá silueta však vypráví jiný příběh. Obličeje, tvary těla a jedinečné vlastnosti přispívají k této rozmanitosti, která činí každého člověka jedinečným. Neexistuje žádná univerzální hierarchie atraktivity, navzdory tomu, co se některé diskurzy snaží naznačovat.

Velmi reálné důsledky pro morálku

Odborníci varují před dopady těchto trendů na duševní zdraví mladých lidí. Opakované vystavení obsahu zaměřenému na fyzické srovnávání může zvýšit sociální úzkost, nejistotu a zkreslený obraz těla.

Binární vize, kterou propagují někteří zastánci mogingu – kde je člověk buď „přirozeně nadaný“, nebo odsouzen k neúspěchu – ponechává jen málo prostoru pro nuance. Může živit přetrvávající pocit nedostatečnosti, zejména ve fázi života, kdy se sebevědomí teprve rozvíjí.

Slovo, které se stalo vtipem... vážně?

Dnes tento termín daleko překročil hranice komunit, z nichž pochází. Na TikToku se často humorně používá k popisu někoho, kdo svým charismatem nebo přítomností „krade show“. Dokonce i některé veřejné osobnosti o něm v rozhovorech vtipkují. Ztrácí slovo zcela svou symbolickou váhu, když se z něj stane vtip? Otázka zůstává otevřená. Výrazy, které přijímáme, si s sebou často nesou část své historie, i když se jejich užívání vyvíjí.

Přehodnocení našeho vztahu ke kráse

Úspěch mogingu odhaluje především to, jak mohou sociální média podporovat neustálé srovnávání. Kdo je nejfotogeničtější? Kdo se zdá být nejžádanější? Kdo nejlépe odpovídá současným trendům? Tváří v tvář tomuto tlaku si zaslouží zdůraznit jiný přístup: přístup pluralitní krásy, oproštěné od žebříčků. Krásy, která oslavuje sebevědomí, autenticitu a respekt k odlišnostem, spíše než nemožné hledání dokonalosti.

Koneckonců, vaše hodnota se neměří lajky, trendy na TikToku ani srovnávacím pohledem ostatních. Co kdybychom se tedy přestali snažit „obelhávat“ ty kolem nás a jednoduše se naučili obývat svá těla s laskavostí?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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