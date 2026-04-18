Méně dovedností, více závislosti: proč je „deskilling“ tak znepokojivý

Technologie vám zjednodušují život, někdy vás dokonce ohromí. Za touto efektivitou se však stále častěji skrývají otázky: co když kvůli velkému delegování určité dovednosti nakonec zmizí? Tomu se říká „deskilling“, což je fenomén, který je stejně fascinující jako vyvolává otázky.
Starý koncept, který se vrací.
Termín „deskilling“ není nový. Teoreticky s ním zapracoval již v 70. letech 20. století sociolog Harry Braverman , který analyzoval dopady industrializace na práci. Jeho myšlenka? Neustálým dělením úkolů někdy snižujeme celkovou vizi profese. Člověk se stane expertem v určité dovednosti, ale ztrácí část celkového porozumění.
Dnes se tento koncept silně vrací s digitálními technologiemi. Digitální nástroje, inteligentní software a umělá inteligence transformují způsob, jakým využíváte své dovednosti, a to jak v práci, tak v každodenním životě.
Když stroje dělají (téměř) všechno
Automatizace se neustále rozvíjí. Podle McKinsey Global Institute by se mohla transformovat velká část profesních činností, zejména ty, které jsou založeny na opakujících se nebo analytických úkolech. OECD zase zdůrazňuje, že pracovní místa se rychle vyvíjejí a dovednosti se spíše mění, než aby úplně mizely.
V praxi to znamená, že určité dovednosti se využívají méně. Například můžete používat GPS, aniž byste přemýšleli o trase, nebo funkci automatických oprav, aniž byste skutečně analyzovali své chyby. Přesto vaše tělo, váš mozek a vaše přizpůsobivost zůstávají pro to vše ústředním bodem. Nejste „méně kompetentní“, jednoduše využíváte své zdroje jinak.
Závislost na digitálních nástrojích?
A právě zde vznikají obavy. Mohli byste se stát závislými na technologiích, pokud byste stále více svěřovali určité úkoly? UNESCO zdůrazňuje klíčový bod: je nezbytné rozvíjet digitální dovednosti a zároveň si zachovat kritické myšlení.
Ano, nástroje vám mohou usnadnit každodenní život, ale také mohou změnit způsob, jakým myslíte, analyzujete nebo se rozhodujete. Světové ekonomické fórum však zdůrazňuje, že tyto změny nejsou všechny negativní. Vytvářejí také nové potřeby: kreativitu, řešení problémů, kritické myšlení. Jinými slovy, některé dovednosti mizí… zatímco jiné se stávají významnějšími.
Tento fenomén (deskilling) v konečném důsledku odhaluje transformaci. V některých oblastech možná méně dovedností, ale v jiných více. A v rámci tohoto procesu zůstává jedna věc zásadní: vaše schopnost rozumět a činit informovaná rozhodnutí ve světě, kde technologie hrají stále důležitější roli.