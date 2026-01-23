Bude lhaní v politice brzy trestné ze zákona? Tato země právě překročila historický práh.

Search here...

Naila T.
Wales právě učinil historický krok, když rozhodl, že vědomé lhaní během volební kampaně již není pouhým morálním selháním, ale trestným činem. Tato „revoluce“ je poháněna silnou ambicí: chránit voliče a obnovit význam slova „demokracie“.

První ve Spojeném království

Začátkem ledna 2026 schválil Senedd – velšský parlament – zákon, který stanoví specifický trestný čin pro jakékoli nepravdivé nebo zavádějící prohlášení učiněné úmyslně s cílem ovlivnit hlasování. Jedná se o první takový případ ve Spojeném království, kde dosud politické lhaní bylo sice kritizováno, ale jen zřídka právně trestáno.

Tato iniciativa, podporovaná velšskou labouristickou vládou, řeší hluboce zakořeněný problém: rostoucí nedůvěru občanů vůči jejich zástupcům. Příliš mnoho porušených slibů, příliš mnoho zkreslených informací, příliš mnoho pochybností… Podle zastánců návrhu zákona nastal čas vrátit pravdu zpět do centra veřejné debaty.

Když se lhaní stane právním problémem

Přeložit koncept „politické lži“ do právní terminologie samozřejmě není snadný úkol. Zákon se zaměřuje na úmyslně nepravdivá tvrzení, ale hranici mezi přeháněním, subjektivním výkladem a úmyslným klamáním je stále obtížné stanovit. Jak lze prokázat úmysl? Kdy se slib stává lží? Kde končí politická rétorika a začíná manipulace? To vše jsou otázky, které bude třeba v nadcházejících letech objasnit, protože účinné provádění zákona bude nějakou dobu trvat. Nicméně podstatné je, že byl stanoven rámec, stanoven směr.

Směrem ke zdravější demokracii?

V kontextu, který je poznamenán nárůstem falešných zpráv a kampaní zamořených dezinformacemi, si tento zákon klade za cíl vrátit ověřitelná fakta zpět do centra debaty. Vysílá jasný signál: politický diskurz není bezprávní arénou, ale prostorem pro odpovědnost. Je to také způsob, jak obnovit důvěru mezi občany a institucemi. Silná demokracie se totiž opírá o informované, respektované a vážené voliče. A nic není respektovější než pravda.

Mezi nadšením a obavami

Není divu, že zákon vyvolává smíšené reakce.

  • Jeho příznivci to vnímají jako „silný signál pro demokracii“, odvážný krok k etičtějšímu politickému životu, více v souladu s občanskými hodnotami.
  • Jeho odpůrci se však obávají útoku na svobodu projevu, nebo dokonce trestního stíhání zneužitého k politickým účelům.

Velšská vláda trvá na tom, že chce vytvořit vyvážený, přiměřený a ochranný rámec, který by zabránil jakémukoli zneužívání. Skutečnou zkouškou budou nadcházející volební kampaně.

Vzor pro Evropu?

Tato velšská iniciativa by mohla inspirovat další regiony a země. V celé Evropě jsou otázky volebních manipulací, dezinformací a politické odpovědnosti ústředním bodem debaty. Wales si razí novou, odvážnou cestu, která je hluboce v souladu s demokratickým duchem.

Mělo by se tedy lhaní v politice stát zločinem? Wales podniká kroky. A tato volba by s odvahou a jasností mohla změnit kontury dynamickější, spravedlivější a inspirativnější demokracie.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
