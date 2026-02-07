Roztleskávačky Super Bowlu, které už teď přitahují pozornost všech

Ve Spojených státech je Super Bowl víc než jen sportovní událost; je to instituce. Je prakticky součástí amerického kulturního dědictví. I letos budou roztleskávačky bavit dav mezi zápasy a povzbuzovat své týmy třpytivými bambulkami. Tyto spoře oděné tanečnice zdaleka nejsou jen komparzistkami, ale někdy jsou slavnější než sportovci na hřišti.
Tyto roztleskávačky, které si monopolizují veškerou pozornost
Roztleskávačky nejen zdobí pódium a mávají rukama nahoru a dolů. Přispívají k úspěchu sportovní události. Podávají umělecké a atletické vystoupení pod povzbudivým sloganem. Tento sport, směs gymnastiky, cirkusového umění a tance, je neuvěřitelně fyzický. Nejsou to jen dívky mávající bambulkami v barvách svého týmu. Naopak, hrají zásadní roli a jsou všeobecně respektovány napříč Atlantikem. Na rozdíl od toho, co si někteří myslí, to není jen pro parádu.
Zatímco nesporný král reggaetonu Bad Bunny zahájí Super Bowl tuto neděli 8. února 2026, roztleskávačky budou bavit dav během poločasu a znovu rozzáří stadion. V této disciplíně, která kombinuje odvážnou akrobacii, vizuální choreografii a synchronizovanou práci nohou, jsou některé roztleskávačky skutečnými hvězdami. Někdy jsou očekávanější než renomovaní sportovci, kteří by měli být protagonisty této ultimátní hry. Mají dokonce i své vlastní fankluby a jejich vystoupení uchvacuje davy.
Kylie Dickson
Dokazuje, že k získání místa v těchto vysoce konkurenčních týmech je potřeba víc než jen hezká tvář. Než na hřišti předvedla svou flexibilitu, soutěžila na juniorském olympijském mistrovství. Kylie je roztleskávačkou týmu Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC) a jednou z nejsledovanějších členek týmu na Instagramu. Je obdivována pro svůj elegantní styl, bezchybnou techniku a vřelou osobnost. Dokonale ztělesňuje image „okouzlující a disciplinované“, kterou DCC pěstuje.
Madeline Salter
S tancem začala ve velmi mladém věku (již v 6 letech) a podstoupila rozsáhlý trénink v soutěžním i univerzitním tanci, než se připojila k prestižním roztleskávačkám Dallas Cowboys, známým také jako America's Sweethearts. Zdá se, že tento talent pro roztleskávání má v genech. Její matka byla v týmu v 80. letech. Jako oddaná žena chtěla objasnit svou profesi online. „Být ženou ve sportu znamená nosit mnohem víc než jen uniformu: neseme s sebou očekávání, tlak a smysl,“ řekla.
Reece Weaver
Reece, která je také členkou roztleskávaček Dallas Cowboys, je velmi aktivní na sociálních sítích. Díky uvolněnějšímu a přístupnějšímu stylu je oblíbená u mladého publika. Její neustálý úsměv a energie z ní dělají na zápasech vynikající volbu.
Chloe Holladay
Chloe, první roztleskávačka, která se za několik desetiletí připojila k týmu NFL (Tennessee Titans), se prosadila na scéně TikTok s více než milionem sledujících. Vyniká svým jedinečným stylem (inspirovaným roztleskávačkami HBCU) a atletickou elegancí. Představuje evoluci rozmanitosti v roztleskávání NFL.
Ava Lahey
Ava, objevená v roce 2024 v seriálu America's Sweethearts na Netflixu, se rychle stala oblíbenou hvězdou fanoušků. Nedávno byla členkou roztleskávaček Dallas Cowboys a diváci ji vnímají jako autentickou, odhodlanou a velmi expresivní jak na jevišti, tak na obrazovce.
Faith Ward
Faith, první Novozélanďanka, která se připojila k roztleskávačkám Dallas Cowboys, od prvního okamžiku svého příchodu přitahovala mezinárodní pozornost. Předtím, než si nasadila bambulky, nosila opeřené doplňky kabaretů. Bývalá profesionální tanečnice z Aucklandu přináší do týmu svěží pohled na svět a multikulturní nádech.
Plánují se nějaké změny ve výběrových kritériích?
Roztleskávání je náročnější, než se zdá. Ale je to také a především sport vzhledu. Během demonstrací Super Bowlu jsou všechna těla prakticky identická, jen s nepatrnými rozdíly v odstínu pleti. Mít smysl pro rytmus a ohebné končetiny nestačí k tomu, abyste se připojili k roztleskávačkám a nosili bambulky. Musíte se také přizpůsobit archaickému ideálu krásy : ideálu štíhlé, vypracované ženy.
Zdá se, že roztleskávačky podléhají váhovému limitu a specifickým mírám. Tato poněkud stereotypní, ale pečlivě skrývaná pravidla visí nad životopisy uchazečů. V roce 2013 byla dokonce roztleskávačka Ravens jménem Courtney Lenz vyřazena ze hry poté, co trochu přibrala. „Během sezóny nás váží každý týden a nemůžete se hnout. Myslím, že jsem přibrala 800 gramů,“ řekla Access Hollywood. Podle ní se o tom nezmínila, ale vedlo to k jejímu dočasnému suspendování. To vysvětluje, proč jsou profily tak „vyleštěné“.
Zatímco muži nyní mohou vystupovat s bambulkami a usilovat o jiné role než jen o roli „nosiče“, rozmanitost zůstává spíše abstraktní. Kde jsou roztleskávačky s afro účesy ? Kde jsou ty s laskavými úchyty pod flitrovanými outfity? Prozatím je to, jako bychom byli svědky vzkříšení andělů Victoria's Secret.