Muži pod touto výškou mají zakázán vstup do londýnských nočních klubů, což vyvolalo kontroverzi.

Nedávná akce v londýnském nočním klubu přitáhla pozornost internetu poté, co byl oznámen požadavek na vstup na základě výšky mužských návštěvníků. Toto neobvyklé pravidlo vyvolalo smíšené reakce publika.
Večer vyhrazený pro ty, kteří měří nad 1,83 m
Noční klub Bricks, který se nachází v oblasti Brixtonu, pořádá 31. ledna večírek s názvem „Země obrů“. Podle oznámení pořadatele na TikToku musí muži pro vstup měřit alespoň 1,83 m (přibližně 6 stop), zatímco pro ženy není vyhlášen žádný požadavek na výšku.
Vstupenky na tuto akci nejsou zdarma – ceny se liší pro muže a ženy – a večer je určen pro osoby starší 23 let. Navzdory tomuto neobvyklému požadavku se vstupenky rychle vyprodají a další ročník je již plánován na březen.
Vstupní opatření a specifická pravidla
Aby se toto pravidlo vymáhalo, organizátor stanoví, že muži budou při vstupu změřeni, což znamená, že jim může být vstup odepřen, pokud nesplňují požadavek na výšku. Toto omezení je zdůrazňováno v komunikaci kolem akce a opakováno v několika příspěvcích na sociálních sítích. Toto pravidlo se nevztahuje na ženy stejným způsobem, což podněcuje některé online reakce.
Popis, který zdůrazňuje atmosféru
Na platformě pro prodej vstupenek, kde je akce inzerována, je „Země obrů“ prezentována jako „noc navržená s ohledem na velikost“. Popis evokuje prostor, kde je zdůrazněna přítomnost vysokých mužských účastníků a kde se energie liší v závislosti na účastníkovi. Toto umístění akce podtrhuje záměr organizátorů „vytvořit cílenou atmosféru spíše než libovolné pravidlo“, jak to sami říkají.
Reakce na sociálních sítích
Oznámení tohoto kritéria vyvolalo online četné reakce. Někteří komentátoři označili pravidlo za „diskriminační“ s argumentem, že „výška by neměla určovat přístup na společenskou akci“. Jiní vyjádřili překvapení, nebo dokonce nepochopení nad tímto neobvyklým omezením. Tyto komentáře sdílené na sociálních sítích odrážejí širokou škálu názorů, od pobavení až po pobouření, přičemž někteří uživatelé se domnívají, že „tento typ pravidla může posilovat stereotypy týkající se fyzického vzhledu“.
Debata, která pokračuje
Zatímco akce „Země obrů“ konaná 31. ledna nadále vyvolává rozruch, diskuse o kritériích přístupu a jejich relevanci zůstává otevřená. Někteří ji považují za „originální marketingovou strategii“, zatímco jiní zpochybňují „sociální důsledky takového pravidla“. Tato debata ilustruje rozmanité reakce, které mohou rozhodnutí organizace akcí vyvolat v kulturním a digitálním kontextu, kde je pravděpodobné, že každý detail bude komentován a široce sdílen.
Stručně řečeno, toto rozhodnutí londýnského klubu omezit přístup na akci mužům s výškou alespoň 1,83 metru rychle vyvolalo online diskusi. Od kritických reakcí až po prostý úžas, toto rozhodnutí vyvolává otázky o tom, jak určité akce cílí na své publikum a o společenském vnímání spojeném s fyzickými kritérii.