Crans-Montana: Italka ukazuje své popáleniny a prolomí mlčení

Devětadvacetiletá italská veterinářka Eleonora Palmieriová, která utrpěla těžké popáleniny v obličeji a rukou při smrtícím požáru v baru Le Constellation ve švýcarské Crans-Montaně na Silvestra, se poprvé ozvala. Z popáleninové jednotky v Ceseně nedávno zveřejnila video, na kterém ukazuje svá zranění a vyjadřuje vděčnost a odolnost.
Dosud neviděné snímky přeživšího
V Eleonořině krátkém videu, které se stalo virálním, vidíme bez filtrů levou stranu jejího obličeje zjizvenou plameny a ruce omotané obvazy. Eleonorina se zdaleka nesnaží skrýt stopy tragédie, ale raději je ukáže přímo. „Vím, že je těžké se na to dívat, ale je to realita toho, co přeživší zažívají,“ píše.
V noci 31. prosince 2025 byla v baru Constellation, když vypukl požár. Zemřelo čtyřicet lidí, polovina z nich nezletilí. Vážně zraněnou ji zachránil její partner Filippo, než byla převezena ze švýcarské nemocnice na specializované oddělení v Itálii.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Surové a důstojné svědectví
Ze svého nemocničního pokoje Eleonora promlouvá přímo k médiím a svým sledujícím. „Za každým titulkem stojí lidé. Je tam strach, odvaha, síla, kterou najdete, když si myslíte, že už žádná nezbývá.“ Její jednoduché a přímočaré poselství podtrhuje neviditelné násilí, které oběti násilí snášejí. Děkuje těm, kteří ji podporovali: své rodině, partnerovi, lékařům, zdravotním sestrám. „Nikdy jsem nebyla sama, ani v těch nejhorších chvílích.“
Lékaři nyní považují její stav za „stabilní“, ale fyzické a psychické následky se budou léčit dlouho. V rozhovoru, který publikoval deník La Repubblica, vypráví o pekelném zážitku: „Všude kouř, stoupající oheň, nemožnost úniku… pak instinkt přežití. Přestanete myslet, prostě jdete dál, nebo zemřete.“ Toto přímé a neochvějné vyprávění je mrazivé a slouží jako drsná připomínka absolutní brutality oné noci.
Dojemná pocta zesnulým
Kromě vlastního přežití myslí Eleonora i na ostatní. „Myšlenka na anděly, kteří se nedostali domů,“ píše ve svém videu. Její poselství se tak stává poctou všem obětem tragédie, způsobem, jak uchovat jejich památku. „Nikdy nesmíme přestat ctít život,“ trvá na svém.
Její slova rezonují s obzvláště velkou intenzitou v kontextu, kdy okolnosti tragédie – porušení bezpečnostních předpisů, odpovědnost organizátorů – jsou stále předmětem vyšetřování. Sama mladá žena se k těmto aspektům v současné době odmítá vyjadřovat a raději se soustředí na obnovu svého života.
Veřejné prohlášení, symbol odolnosti
Veřejným odhalením svých zranění Eleonora Palmieri proměňuje svou bolest v politické, lidské a univerzální prohlášení. Připomíná nám, že za každým počtem obětí se skrývají životní příběhy, truchlící rodiny a zraněná těla. Její čin vyvolal vlnu emocí daleko za hranicemi Itálie a Švýcarska. V komentářích se z celé Evropy hrnou zprávy podpory. Mnozí tleskají její odvaze, ale také jejímu odmítnutí skrývat pravdu.
Tragédie v Crans-Montaně je stále čerstvá
Zatímco vyšetřování pokračuje a odpovědnost se postupně určuje, vzpomínka na tragédii zůstává v Crans-Montaně ve Švýcarsku živá. Požár z 1. ledna 2026 zanechal město v truchlení, traumatizovanou komunitu a přibližně stovku zraněných lidí, jejichž budoucnost je stále nejistá. Svědectví Eleonory Palmieri slouží jako připomínka zásadní pravdy: přežít znamená také nést památku na ty, kteří odešli. A promluvit, i když z nemocničního lůžka, je již aktem odporu.
Díky své odvaze a otevřenosti Eleonora Palmieri vrací lidskou tvář tragédii, která je příliš často redukována na pouhou statistiku. Její dojemné a důstojné svědectví nám připomíná, že uzdravení se neměří pouze počtem dnů hospitalizace, ale také vnitřní silou a solidaritou.