V Jižní Koreji by se plešatost brzy mohla léčit, což vyvolává kontroverze.

Co kdyby se vypadávání vlasů stalo problémem veřejného zdraví? V Jižní Koreji prezidentský návrh znovu dostal plešatost do centra pozornosti. Toto téma, které se týká sociálního tlaku, duševní pohody a rozpočtových debat, je stejně kontroverzní jako podnětné k zamyšlení.
Společnost, kde má vzhled značnou váhu
V Jižní Koreji není vzhled triviálním detailem: je hluboce zakořeněn v sociální a profesní dynamice. Podle několika studií téměř 98 % mladých dospělých věří, že krása poskytuje skutečné společenské výhody. V této souvislosti se předčasné vypadávání vlasů může rychle stát zdrojem nepohodlí nebo dokonce izolace.
V zemi je z celkové populace 51 milionů lidí postiženo plešatostí přibližně 10 milionů lidí. Tato skutečnost se dotýká zejména mladých dospělých, pro které je vstup na trh práce již velmi konkurenční. Pokud se od vás očekává, že budete vysoce výkonní, sebevědomí a reprezentativní, může se každý detail vašeho vzhledu zdát klíčový. Přesto si pamatujme: všechna těla jsou platná, s vlasy i bez nich, a hodnota člověka se neměří hustotou vlasů.
Drahé ošetření a prosperující trh
Tváří v tvář tomuto tlaku trh s péčí o vlasy značně vzrostl. V roce 2024 představoval téměř 188 miliard wonů (jihokorejská měna). Specializované šampony, farmaceutické kúry, doplňky stravy a transplantace vlasů tvoří rychle se rozvíjející sektor, který je však pro lidi s omezeným rozpočtem do značné míry nedostupný.
Zejména mnoho mužů žije se svou plešatostí v tichosti. Strategicky zvolené ofiny, pečlivě zvolené účesy, diskrétní chirurgické zákroky: vypadávání vlasů je často řešeno v zákulisí. Zatímco ženy čelí velkému tlaku ohledně líčení a vzhledu, muži se učí skrývat ustupující vlasovou linii, někdy za cenu velké úzkosti.
„Otázka přežití“: prohlášení, které vyvolalo debatu
V této souvislosti prezident I Če-mjong požádal svou vládu, aby prozkoumala rozšíření veřejného zdravotního pojištění o léčbu vypadávání vlasů. Tvrdí, že plešatost již není jen kosmetickým problémem, ale skutečnou „otázkou přežití“ jihokorejské mládeže.
Tento návrh, který již byl zmíněn během jeho prezidentské kampaně v roce 2022, se znovu objevil s ústředním argumentem: pocitem odcizení, který zažívají mladí daňoví poplatníci. Mnozí z nich přispívají do systému zdravotní péče, aniž by měli přístup k podpoře s problémem, který přímo ovlivňuje jejich sebevědomí, duševní zdraví a někdy i jejich šance během pracovních pohovorů.
Opatření, které jeho odpůrci považují za „populistické“.
Návrh zdaleka není jednomyslně přijat. Konzervativní osobnosti a zdravotničtí pracovníci se proti němu staví silně. Zejména Jun Hi-suk se domnívá, že priority by se měly zaměřit na závažná onemocnění, jako je rakovina, spíše než na plešatost. Ústřední je finanční argument: jihokorejský systém zdravotní péče by měl do roku 2026 vykázat deficit ve výši 4,1 bilionu wonů.
Konzervativní noviny, jako například Chosun Ilbo, toto rozhodnutí také odsoudily jako jednostranné, učiněné bez důkladné konzultace s daňovými poplatníky. Tvrdily, že rozšíření krytí na tento typ léčby by otevřelo dveře nadměrné medikalizaci problémů, které nejsou považovány za život ohrožující.
Mezi duševní pohodou a rozpočtovou realitou
Ministr zdravotnictví Jeong Eun Kyeong zaujímá umírněnější postoj. Uznává skutečný dopad vypadávání vlasů na sebevědomí a duševní zdraví mladých dospělých a zároveň zdůrazňuje potřebu důkladné finanční analýzy před jakýmkoli rozhodnutím. Za plešatostí se totiž skrývá širší otázka: jaké místo je ve veřejné politice přiděleno psychické pohodě?
Některé politické osobnosti toto opatření otevřeně podporují. Poslanec Park Joo-min, který veřejně přiznává, že podstoupil transplantaci vlasů, to považuje za způsob, jak snížit stigma a podpořit empatičtější společnost.
Debata, která jde za hranice vlasů
Tato debata v konečném důsledku jde daleko za rámec otázky vlasů. Zpochybňuje, jak společnost definuje zdraví, normálnost a přijetí těla. Péče o sebe by nikdy neměla být zdrojem studu a ztráta vlasů by neměla být vnímána jako osobní selhání.
Ať už je plešatost hrazena zdravotním pojištěním, jedno je jisté: v Jižní Koreji toto téma již není tabu. A otevření dialogu je již krokem k větší laskavosti, pozitivnímu přístupu k tělu a respektu ke všem tvarům těla.