Ve 22 letech tento sportovec ohromuje na sjezdovce a fascinuje veřejnost

Eileen Gu se ve svých pouhých 22 letech stala fenoménem freestyle lyžování, trojnásobnou olympijskou medailistkou za Čínu a nejlépe placenou zimní sportovkyní na světě. Tato multitalentovaná sportovkyně, narozená ve Spojených státech, studentka Stanfordu a modelka pro luxusní značky, fascinuje svými dovednostmi a nezávislým duchem.
Raná a nedotknutelná olympijská hvězda
V Pekingu v roce 2022 se osmnáctiletá Eileen Gu zapsala do historie ziskem zlata v big air a halfpipe a také stříbrné medaile ve slopestyle. Od té doby nasbírala 20 vítězství ve Světovém poháru, což je historický rekord pro ženy, a v prosinci loňského roku triumfovala na úvodní Snow League v Číně. Její charakteristická technika – double cork 1620 provedený s chirurgickou přesností – i nadále nadchne davy, zejména v Číně, kde je milovanou národní ikonou.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Nejbohatší ze zimních sportovců
S předpokládanými výdělky 23 milionů dolarů pro rok 2025 podle Sportica je Eileen Gu na prvním místě v žebříčku zimních olympijských sportovců a na 4. místě mezi sportovkyněmi ve všech sportech. Mezi její sponzory patří globální giganti jako Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret a Louis Vuitton, ale i čínské značky jako Anta Sports a Luckin Coffee. Prošla se po mole pro Bosideng v Miláně a uzavřela přehlídku Brunello Cucinelli v Šanghaji, přičemž bez námahy přecházela mezi módními moly a sjezdovkami.
Narozený v USA, čínský závodník: záhada národnosti
Eileen Gu, narozená čínské matce a americkému otci, vyrůstala mezi těmito dvěma kulturami a léta trávila v Pekingu. V roce 2019 se rozhodla soutěžit za Čínu, aniž by kdy veřejně objasnila své občanství – což je citlivá otázka, jelikož Čína dvojí občanství neumožňuje. V současné době studuje mezinárodní vztahy na Stanfordu, kde po návratu bude studentkou třetího ročníku, což dokazuje, že její ambice sahají i za hranice světa sportu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Zenový přístup k olympijským hrám 2026
Vzhledem k tomu, že se v roce 2026 konají olympijské hry Milán-Cortina (do 22. února), Eileen Gu říká, že se cítí osvobozena od veškerého tlaku. Její vášeň pro Milán – město módy a kultury – dodává této soutěži osobní rozměr.
Eileen Gu v konečném důsledku ztělesňuje moderní ženu: elitní sportovkyni, influencerka, skvělou studentku a mezinárodní modelku. Odmítnutím úzkých kategorií nově definuje úspěch a doslova se vezie na vlnách globálního úspěchu, který teprve začíná.