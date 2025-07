Une mannequin surprise par ses règles pendant Wimbledon, elle dédramatise la situation

Lors de la cinquième journée du championnat de tennis de Wimbledon, la mannequin Brooks Nader a assisté à cet échange furieux de balles dans une jupe immaculée et un haut à pois vintage. Sauf que voilà, une auréole écarlate est venue entacher son bas d’un blanc aveuglant. Bien loin de se replier dans la honte, la cover-girl de 28 ans a réagi avec autodérision à cet incident vestimentaire.

Une tache rouge au milieu d’une jupe blanche

Les gradins de Wimbledon accueillent du beau monde et voient défiler de nombreuses stars, tous domaines confondus. De l’autre côté des Courts, des invités de marque remplissent les bancs du premier rang et en profitent pour faire quelques jeux de style. Parmi eux, l’hypnotique Brooks Nader, dont le terrain de prédilection n’est pas la terre battue, mais le papier glacé des magazines.

La it-girl de 28 ans, qui a défendu ses atouts à la Une du prestigieux Sport Illustrated et qui s’est démarquée parmi 10 000 candidats, prétendant au titre de la photogénie, a investi cet événement sportif dans une tenue néo-rétro. Brushing hollywoodien tout en volume, jupe longue servie dans la teinte la plus pure du cercle chromatique et top crépon à pois, le tout complété par une paire de solaires à la Matrix. À chaque sortie publique, Brooks Nader fait un sans-faute et s’affirme derrière les coutures.

Pourtant, la mannequin originaire de Louisiane a vécu une situation que de nombreuses personnes menstruées redoutent et dépeignent comme « leur pire cauchemar ». Une empreinte rouge s’est dessinée en plein cœur de sa jupe immaculée. Là où elle se situe, ça ne pouvait pas être une trace de rouge à lèvres ni un reste de glace à la fraise. Sa jupe a fait buvard sur ses règles, arrivées plus tôt que prévues. Elle a bien amorti ce coup dur.

L’art de relativiser la plus grosse hantise féminine

À la vue de ce halo rouge sur fond blanc, de nombreuses femmes auraient noué une veste autour de leur taille ou se seraient enfermées à double tour dans les toilettes en attendant que l’arène se désemplisse. Or, au lieu de sauter à pieds joints dans une tenue de secours et de se faire discrète, Brooks Nader a accueilli cette fuite menstruelle avec beaucoup de second degré.

Bien dans ses baskets et dans sa culotte, elle a même surfé sur cet aléa intime dans une vidéo TikTok, devenue virale. Elle annonce la couleur dès la légende : « quand tu essaies d’être chic à Wimbledon, mais que tes règles débarquent ». Dans cette mise en scène piquée d’humour, elle se retourne devant ses amies, qui font mine d’être choquées face à cette perte de sang bien lisible dans le tissu. Comme un drapeau blanc tendu au milieu du cycle, elle prouve que cette tache n’est pas une souillure, mais une simple manifestation du corps féminin.

La mannequin, saluée pour son authenticité

La mannequin, qui rigole à toute épreuve, y compris lors de la coulée rouge, donne un bref aperçu du malaise vestimentaire que les joueuses ressentaient, en silence, à l’issue des compétitions. Jusqu’en 2023, les tenniswomen de Wimbledon devaient répondre à un dress code strict et se conformer à la politique du « total look blanc ». Une teinte pourtant soigneusement évitée à l’approche de la date fatidique des règles. Au-delà des apparences, cette règle vestimentaire pénalisait d’office les sportives, plus focalisées sur l’état de leur short que sur leur performance.

Plusieurs stars de la balle jaune, dont l’anglaise Beth Mead, étaient montées au filet pour dénoncer cette forme d’injustice. Depuis, les tenniswomen ont obtenu gain de cause et remporté leur combat. De son côté, Brooks Nader challenge les tabous et mouille le maillot ou plutôt la jupe pour faire avancer les mentalités. Les internautes ont d’ailleurs acclamé son geste symbolique.

Alors que les mannequins sont souvent présentées sous des images polissées, la top modèle, elle, fait un pas en dehors des clichés préfabriqués. « C’est iconique », soutient l’un. « Merci d’être aussi réelle », renchérit une autre. « C’est tellement rafraîchissant à voir ». « Enfin quelqu’un à qui on peut s’identifier ». Si la société nous fait croire que les règles sont sales et qu’elles doivent rester secrètes, Brooks Nader les sort brillamment de l’ombre. Et les commentaires abondent en son sens.

Les mannequins, inlassablement idéalisées, se montrent souvent sous leur meilleur jour. Pourtant, elles ont aussi ces fameux « problèmes de filles ». Brooks Nader, elle, la joue fairplay avec son corps et ses menstruations. Une scène aussi rare que précieuse.