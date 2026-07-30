Tento experiment s oblečením DJů znovu oživuje debatu o ženských tělech

Právě v intimním prostoru její kuchyně, mezi lednicí a troubou, si DJka připravila gramofony, aby mixovala hudbu ne před jásajícím davem, ale před objektivem fotoaparátu. Když vyměnila objemnou mikinu s kapucí za o něco méně odhalující šaty, počet diváků dramaticky vzrostl. Smutná připomínka toho, že ženy jsou ceněny více pro své tělo než pro svůj talent.
Počet zhlédnutí se desetinásobně zvýšil v závislosti na oblečení nošeném na obrazovce
Když tvůrkyně obsahu @two.face222 spustila svůj živý přenos na TikToku, netušila, že se její zvukové vystoupení stane takovým společenským fenoménem. Tato DJka, která se popisuje jako „experimentální beatmakerka“, je zvyklá spíše improvizovat ve zdech svého domova než pod disko koulemi. Tato mladá zázračná dcera mixážního pultu, specialistka na hybridní hudbu a neobvyklé mixy, má malý digitální rituál. Své rytmické skladby sdílí online prostřednictvím „živých“ videí, která nenechávají prostor pro inscenaci.
Zatímco některé rockové nebo alternativní hudební skupiny praktikují své umění v prašném prostředí garáže, tato DJka se odehrává uprostřed mísy s ovocem, stojanu s kořením a kávovaru. Protože její umění je určeno spíše k poslechu než k sledování. Přesto se zdá, že někteří posluchači mají jiné úmysly než jen pohybovat boky a bavit si uši kliknutím na náhled a připojením se k této 2.0 párty.
Toto děsivé zjištění si tato DJka uvědomila pouhým převlékáním. Když si oblékla neprůhlednou šedou mikinu, publikum sotva dosáhlo 60. Jakmile se však objevila v šatech s hlubokým výstřihem, které odhalily její prsa, publikum se hrnulo k videu. Přestože DJka zůstává nehybná a nedělá absolutně nic, podařilo se jí přilákat téměř 230 lidí. Toto video, původně zamýšlené jako zmírnění společenských norem, se stalo ukázkovým příkladem neustálé sexualizace žen. „To, co se dnes stalo v mém živém streamu, dokazuje celý problém se ženami v této společnosti,“ prohlašuje tvůrce videa v popisku.
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Základní problém algoritmů
„Obvykle mám tři diváky, i když mám na sobě mikinu, a stačí letmý pohled na moje prsa a algoritmus se zblázní,“ zdůrazňuje DJka a lituje, že se stala terčem fantazií. Podle ní není pochyb o tom, že se to stalo náhodou. Pokud se jí podařilo překonat symbolickou hranici 200 zhlédnutí, není to díky jejímu talentu ani nejednoznačné umělecké identitě. Je to nastavení algoritmem, který si žen cení jen tehdy, když mají na sobě jen velmi málo. Protože ano, platformy sociálních médií jsou sexistické výkladní skříně, kde jsou ženy vystaveny jako objekty a kde sebemenší kousek ženského obsahu rychle nabývá erotické nebo sugestivní podoby.
Fenomén zdokumentovaný týmy z University College London a University of Kent v odhalující, ale především znepokojivé studii . Po pěti dnech používání si vědci všimli, že algoritmus TikTok propagoval čtyřikrát více videí s misogynním obsahem, včetně objektivizace, sexuálního obtěžování a ponižování žen, a to z 13 % doporučených videí na 56 %. DJka se nevědomky stala obětí těchto botů s jejich pokřivenou myslí, zatímco si chtěla jen dělat svou práci.
DJky zredukované na svůj fyzický vzhled
Na pódiích nočních klubů nebo na aranžmá exkluzivních klubů se ženy stále více prosazují. Představují přibližně 25 % festivalových programů a 10 % umělců, které si rezervují nejprestižnější kluby. Toto noční povolání, praktikované pod neonovými světly nebo barevným kouřem, se pomalu stává feminizovanějším .
Pokud ženy pomalu ovládly scénu elektronické hudby, mohlo to být proto, že tento nespoutaný svět je k nim nepřátelský. V těchto podnicích, kde si ženy musí zakrývat nápoje stejně jako své siluety a cítit se jako kořist v lví kleci, je těžké svobodně tančit.
DJky, které pracují v záři reflektorů a vytvářejí atmosféru v zákulisí, se musí neustále dokazovat a snášet nevhodné chování v zákulisí. Ať už jde o členy ochranky, kteří jejich status DJky rovnou odmítají, mužské zákazníky, kteří vnucují skutečnou hudební diktaturu, nebo ty, kteří si myslí, že DJ je jejich kvůli minisukni nošené v 35°C horku, tyto ženské postavy noci jsou často vnímány buď jako „go-go tanečnice“, nebo jako amatérky.
Ještě horší je, že jsou terčem chování trestného ze zákona. V roce 2023 prolomili mlčení hashtagem, který zní jako známý refrén: #MeTooDJ. Francouzská DJka Paloma Colombe použila Instagram jako megafon. V hlasitém příspěvku odhalila zneužívání, které utrpěla ze strany publika i techniků během koncertu v Paříži.
To, co „Two Face“ ve svém videu zažívá, je v konečném důsledku jen krátkým ohlédnutím za tím, co ženy v jejím postavení musí snášet na každém vystoupení. Zároveň to odráží pokryteckou společnost, která odsuzuje ty, kdo nosí krátké oblečení, ale neváhá se před nimi vyhladovět.