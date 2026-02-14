V roce 2027 si vesmírný projekt klade za cíl archivovat lidskou historii na Měsíci.

Co kdyby část vaší kolektivní historie opustila Zemi a usadila se na Měsíci? V roce 2027 by se k naší přirozené družici mohla dostat kapsle s ambiciózním posláním: zachovat trvalou historii lidstva. Projekt, který je směsicí technologické zdatnosti, kosmického snu a společenské debaty, je stejně fascinující jako fascinující.
Lunární kapsle schválená NASA
Tento mezinárodní projekt s názvem „Útočiště na Měsíci“ byl oficiálně představen 21. března 2024 v Paříži. Jeho cílem je přistát s časovou kapslí na Měsíci v rámci mise programu NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services), který je integrován do iniciativy Artemis.
Nápad vznikl u francouzského inženýra Benoîta Faiveleyho, který vedl multidisciplinární tým vědců, umělců, inženýrů a historiků. Projekt má podporu UNESCO a je pod záštitou prezidenta Francouzské republiky. Cíl je jasný: do roku 2027 odeslat archivy schopné odolat extrémním podmínkám měsíčního povrchu. Nejde jen o symbolické gesto. Celý systém byl navržen tak, aby splňoval technické požadavky vesmírné mise. Kapsle bude součástí mise pod dohledem NASA, což iniciativě dodá silný institucionální rozměr.
Proč si vybrat Měsíc jako „kosmickou klenbu“?
Na rozdíl od Země není Měsíc vystaven atmosférické erozi, tektonické aktivitě ani klimatickým jevům. Jinými slovy, cokoli, co je na něm uloženo, může potenciálně zůstat nedotčené po miliony let. Měsíc, vzdálený přibližně 384 400 kilometrů od Země, se tak stává přírodní rezervací, téměř trezorem kosmického rozsahu. V době, kdy vaše digitální data závisí na měnících se formátech a rychle zastaralých technologiích, je cílem vytvořit archiv nezávislý na současných elektronických médiích.
Dvacet čtyři safírových disků vypráví příběh lidstva
Jádrem projektu je 24 průmyslových safírových disků, každý o průměru přibližně 10 centimetrů a tloušťce 1 milimetr. Tento materiál byl vybrán pro svou výjimečnou odolnost vůči teplotním výkyvům a záření. Informace jsou na tyto disky laserově gravírovány ve formě analogových mikropixelů.
Cíl je ambiciózní: umožnit čtení pouhým okem nebo jednoduchou lupou, bez složité technologie. Každý disk může obsahovat několik miliard pixelů, zahrnujících tisíce stránek ve formě obrázků, diagramů nebo vysvětlujících tabulek. Gravírování se provádí ve spolupráci s francouzskými vědeckými institucemi, včetně Francouzské komise pro alternativní energie a atomovou energii (CEA). Celá sestava bude umístěna v certifikovaném kontejneru navrženém tak, aby odolal namáhání při přepravě a rozmístění na Měsíci.
Co můžeme předat sami sobě?
„Útočiště na Měsíci“ se točí kolem hluboké otázky: co chcete předat o své civilizaci v průběhu milionů let? Obsah je strukturován kolem tří témat: kdo jsme, co víme a co děláme. Zahrnuje prvky související s matematikou, přírodními vědami, paleontologií, dějinami umění a významnými kulturními výdobytky.
Projekt zahrnuje také archivaci mužských a ženských lidských genomů, které v Kanadě sekvenovalo Centrum genomických věd Michaela Smitha (BC Cancer). Profily, nazývané „genomenauti“, byly vybrány postupem popisovaným jako anonymní a vědecky přísný. UNESCO podporuje kulturní rozměr projektu, zejména integrací obsahu týkajícího se památek světového dědictví a klíčových textů o bioetice a lidských právech.
Mezi fascinací a kontroverzí na sociálních sítích
Jak už u vesmírných projektů bývá zvykem, oznámení se nesetkalo s všeobecným souhlasem. Na sociálních sítích se ozývají hlasy odsuzující to, co vnímají jako novou formu znečištění vesmíru. Tito kritici tvrdí, že lidstvo již dostatečně znečistilo Zemi, aniž by své stopy vyváželo jinam.
Jiní naopak vyjadřují úžas nad tím, co technologie nyní umožňuje. Mnozí hovoří o „šíleném“ vývoji lidských schopností a tleskají odvaze projektu, který se odvažuje myslet dlouhodobě, daleko za hranice politických či ekonomických cyklů. Debata, která se táhne mezi ekologickými obavami a vědeckým obdivem, odráží širší otázku: jak sladit bádání, odpovědnost a kolektivní paměť?
V konečném důsledku, kromě technického výkonu, „Útočiště na Měsíci“ zpochybňuje náš vztah k přenosu. Ve světě, kde se vše aktualizuje, nahrazuje a stahuje, je volba trvalého gravírování a měsíční stability téměř filozofickým gestem. Archivace lidské historie na Měsíci znamená akceptovat, že musíme uvažovat o své existenci v kosmickém měřítku.