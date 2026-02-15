Tichá rivalita s tchyní: co psychologové pozorují nejčastěji

Aféra Beckhamových se už několik týdnů stává středem pozornosti novin. Tento medializovaný rodinný konflikt, v němž se tchyně staví proti snaše, nabyl mezinárodního rozměru. Tento příběh je nejen zlatým dolem pro bulvární plátky, které využívají každé příležitosti, ale rezonuje i v mnoha domácnostech. Někdy se mezi nimi rozvine tichá rivalita s tchyní, která se zdá být neochotná se o syna podělit.
Když tchyně zahájí soutěž
Od doby, kdy rodinný spor Beckhamů propukl na veřejnost, Victoria působí téměř jako nemilosrdná nevlastní matka z disneyovské pohádky. Tato podnikatelka, kdysi uznávaná pro své haute couture návrhy, pomalu ztrácí na veřejnosti půdu pod nohama. Obviňována z úmyslného sabotování svatby svého syna Brooklyna a ztěžování života jeho manželce Nicolasi Peltzi, je v tisku vykreslována jako majetnická a neochotná matka. Podle senzačního příběhu Brooklyn chce Victoria svého syna nechat jen pro sebe. Aby toho dosáhla, údajně udělala vše, co mohla, aby Nicolase Peltze odradila, a dokonce se uchýlila k poněkud machiavelistické taktice. A nyní je vnímána jako bezcitná zmije, panovačná a toxická nevlastní matka.
Tento velmi freudovský příběh, který se téměř stal mediální senzací, se odehrává i v jiných rodinách. Válka o image mezi tchyní a snachou se zdá být téměř nevyhnutelná. Jako partner je jeden z nich vedlejší obětí extrémní emocionální závislosti, dokonce jakéhosi obráceného Oidipova komplexu. Každý pohled v sobě nese soud a každý rozhovor se mění v konfrontaci .
Snažíme se tvářit statečně, ale pořád máme pocit, že jí jen překážíme. Navzdory veškeré naší snaze být bezúhonní nás tchyně zrovna nemiluje. Vždycky budeme „outsider“, páté kolo, zloděj synů. A ne, nic si nevymýšlíme. Tento příběh o Popelce potvrzují i statistiky. Podle jedné studie 60 % žen uvádí, že se svou tchyní pociťují napětí nebo nepohodlí, oproti 15 % mužů.
Nikdy dost dobrý pro svého syna
Mohly bychom mít nesmírné jmění, horu titulů, nebo se dokonce jmenovat Beyoncé, a naše tchyně by byla stejně jedovatá. V jejích očích nemáme na to být ideální přítelkyní a evidentně nedosahujeme úrovně jejího syna, který mimochodem sedí na nedosažitelném piedestalu. Tato rivalita mezi tchyní a snachou, která je v rodinách symptomatická, sahá hlouběji než jen pouhý záchvat žárlivosti.
Christine Rafeová, odbornice na vztahy, to výstižně shrnuje v knize *Tělo a duše *: „Když rodič zbožňuje své dítě, žádný partner s ním nikdy nemůže soutěžit. Je to neoddělitelná situace: matka a partner cítí soupeření a syn je nucen zpochybňovat dlouhodobě zavedenou rodičovskou dynamiku.“ Podle průzkumu každý druhý muž přiznává, že se cítí chycen mezi partnerkou a matkou a není si jistý, jak reagovat. Partnerka často zůstává pasivní, divákem této psychologické bitvy mezi dvěma ženami v jeho životě. Neprojevuje žádné preference ani zaujatost ze strachu, že jednu nebo druhou ztratí.
Tchyně by mohla dohlížet na randění nebo fungovat jako dohazovač, ale odmítla by všechny kandidátky. Je pravda, že rodiče nemají stejná výběrová kritéria jako jejich děti. I v lásce existují „vzorní studenti“ a my mezi ně očividně nepatříme. Když si jejich syn vybere energickou, vtipnou a kreativní ženu, dal by přednost usazené, bohaté snaše se sdílenými náboženskými a kulturními hodnotami.
Důležitým faktorem je i fyzický vzhled.
Ve „Sněhurce“ se macecha neustále ptá svého krásného zrcadla, aby zjistila, kdo je ze všech nejkrásnější. Princezna s hnědými vlasy a porcelánovou pletí se neúnavně objevuje v tomto magickém zrcadle. Okamžitě v ní vidí hrozbu, kterou je třeba eliminovat. Říkají pohádky našeho dětství pravdu? Závidí macecha naši údajnou krásu? Podle některých studií mohou partneři vnímaní jako vysoce atraktivní vytvářet nestabilitu ve vztahu a sklon k lehkovážnosti.
Partnerka s průměrnou postavou a harmonickými rysy proto může být vystavena jakési diskriminaci na základě vzhledu. A často neúmyslné. V tomto případě se tchyně neobává o své osobní ego, ale nevědomě předvídá emocionální újmu, kterou její syn utrpí. Jednou kvočna, navždy kvočna.
„Ve společnosti, která si cení mládí, atraktivity a ženské autonomie, může snacha u tchyně vyvolat pocit degradace,“ vysvětluje psycholožka Frédérique Korzine v článku věnovaném tomuto tématu.
Syndrom prázdného hnízda, polehčující okolnost
Pokud je tchyně ke své snaše chladná a nepřátelská, je to také ochranný reflex. Mluví mateřský instinkt, ne nějaký vnitřní démon. Má pocit, že se z hlavní postavy stala komparzistkou, a tento přechod je někdy těžké přijmout. V důsledku toho nás tchyně nutí platit za situaci, za kterou nejsme zodpovědní.
Zaujímá obrannou strategii, jako by jí někdo ukradl nejcennější poklad. Pro ni je tento muž, se kterým si buduje budoucnost, stále jejím „dítětem“, jejím „majetkem“. Celá její mateřská identita je zpochybňována. „Postoj tchyně zdaleka není reakcí na čistou žárlivost, ale naopak se dá přirovnat k separační úzkosti,“ pokračuje specialistka.
Jsme neustále viníkem, potížistou, rušivým elementem a jsme nuceni neustále dokazovat svou neschopnost naší tchyni. A je to obzvlášť vyčerpávající. Přesto je možné nastolit období klidu a začít znovu. Vztah mezi tchyní a snachou je někdy chaotický, ale nelze si ho brát osobně. Často nejsme skutečnou příčinou jejího neštěstí my.