Tyto záběry amazonského kmene, které dosud nebyly natočeny, se staly virálními.

Americký ekolog a spisovatel Paul Rosolie dosáhl jedinečného výkonu, když poprvé natočil amazonský kmen zcela izolovaný od moderního světa. Tyto záběry kmene Nomoles, natočené na dálku v peruánské Amazonii, odhalují starověký lid ohrožený civilizací.
Světová premiéra v peruánské Amazonii
Po 20 letech průzkumu se Paul Rosolie přiblížil na několik set metrů k Nomolům, lidu známému jen z neurčitých, rozmazaných fotografií. Snímky ukazují válečníky ozbrojené luky a šípy, jak situaci pozorují z pláže v hmatatelném napětí. Poprvé se tomuto výkonu nikomu nepodařilo dosáhnout: „Je to světová premiéra,“ potvrdil Paul Rosolie v nedávném podcastu.
Napjaté, ale klidné setkání
Ve videu domorodí obyvatelé přecházejí od nedůvěry k viditelnému uvolnění: zvědavé pohledy, výměna gest, dokonce i smích z uctivé vzdálenosti. Americký ekolog a autor popisuje elektrizující atmosféru, kde se obával salvy šípů, než zvědavost zvítězila nad nepřátelstvím. Tito Nomolové představují odhadem 200 „nekontaktovaných“ skupin po celém světě, především v brazilské a peruánské Amazonii.
Starověcí lidé jsou vážně ohroženi
Tyto kmeny žijící v naprosté izolaci si neuvědomují svět, který je obklopuje. Přímý kontakt by mohl být smrtelný: neznámé mikroby proti imunitnímu systému nedotčenému moderními nemocemi. Paul Rosolie a další specialisté proto bijí na poplach ohledně tohoto nebezpečí, protože odlesňování a vpády hmyzu ohrožují jejich přežití.
Cílem není povzbuzovat k jejich natáčení nebo rušení, ale spíše z úctyhodné dálky zdokumentovat jejich existenci a připomenout nám, že naše planeta stále ukrývá z velké části neprozkoumané prostory. Jejich pozorováním bez vměšování se můžeme probudit úžas a uvědomění si: svět je obrovský, křehký a zdaleka není plně pochopen.
Svědectví, které šokuje svět
Tyto snímky sdílené online vyvolávají senzaci a připomínají nám zapomenutou existenci národů, které se zachovaly po tisíciletí. Čin amerického ekologa a spisovatele Paula Rosolieho, popisovaný jako „nejintenzivnější zážitek“ jeho života, zvyšuje povědomí o naléhavé potřebě chránit tyto poslední bašty divočiny.
Stručně řečeno, jde o silnou výzvu k respektování jejich dobrovolné izolace, než bude příliš pozdě, aby tyto starověké národy mohly i nadále žít podle svých tradic a vlastním tempem, daleko od hrozeb modernity. Pozorování z odstupu, dokumentování bez rušení, znamená uznat, že určité části světa musí zůstat nedotčené, ne kvůli naší zvědavosti, ale kvůli jejich přežití a pro biodiverzitu, kterou po staletí uchovávaly.