Nová „autistická“ Barbie se brzy objeví na trhu a nesetkává se s všeobecným souhlasem.

Značka Barbie již několik let rozšiřuje svou nabídku typů postav, odstínů pleti, tvarů a schopností a propaguje tak inkluzivní poselství. Tentokrát jde značka ještě dál a představuje panenku, která je explicitně navržena tak, aby reprezentovala autismus. Jedná se o ambiciózní iniciativu, poháněnou touhou normalizovat neurodiverzitu ve hře, která však zároveň vyvolává řadu otázek.
Panenka navržená s ohledem na určité autistické zážitky
Tato nová Barbie v sobě zahrnuje prvky inspirované realitou, kterou zažívají někteří autističtí lidé. Nosí volné oblečení, navržené tak, aby nabízelo pocit pohodlí a měkkosti, a vyhýbá se někdy nepříjemnému kontaktu s látkami. Její pohled je mírně mimo střed, což je odkaz na někdy složitý vztah s přímým očním kontaktem, a její pohyblivější klouby jí umožňují reprodukovat opakovaná autostimulační gesta, často nazývaná „stimming“.
Pokud jde o doplňky, Mattel zvolil snadno rozpoznatelné symboly: sluchátka s potlačením hluku ilustrující zvládání senzorického přetížení, hrací automat fidget spinner pro podporu klidu a soustředění a tablet s piktogramy připomínajícími alternativní komunikační nástroje používané některými neverbálními jedinci. Celkový design si klade za cíl být uklidňující, praktický a posilující, a to v dalekém odstupu od negativního pohledu na autismus.
Symbol uznání pro mnoho lidí
Pro některé členy komunity představuje tato Barbie závan čerstvého vzduchu. Společnost Mattel spolupracovala se sítí Autistic Self Advocacy Network, aby zahrnula zpětnou vazbu od lidí, kterých se autismus přímo dotýká. Organizace to popisuje jako „důležitý krok ke spravedlivějšímu a radostnějšímu zobrazení autismu, bez medikalizované nebo dramatické perspektivy.“
Hlasy v autistické komunitě, zejména mezi tvůrci a autory, chválí panenku schopnou mladým dívkám (a dalším) říct: váš způsob bytí je legitimní, krásný a hodný existence. V kontextu, kde jsou autistické ženy a dívky stále příliš často ztráceny na viditelnosti, chybně diagnostikovány nebo nepochopeny, může pohled na sebe sama v ikonické hračce posílit sebevědomí a pocit sounáležitosti.
Tady se debata vyostřuje
Nadšení však není jednomyslné. Několik autistických lidí a rodičů vyjadřuje své nepohodlí ohledně reprezentace, kterou považují za příliš kodifikovanou. Sluchátka s potlačením hluku, vrtění se, vyhýbání se očnímu kontaktu: to vše jsou znaky, které dohromady riskují, že autismus zmrazí do jediného, rozpoznatelného obrazu, i když spektrum je nesmírně rozmanité.
Někteří kritici poukazují na nebezpečí vytvoření jakéhosi „vizuálního kontrolního seznamu“ autismu, který by mohl stereotypy posilovat, místo aby je bořil. Jiní se domnívají, že by bylo relevantnější nabídnout tyto doplňky všem panenkám Barbie, aniž by se kterákoli panenka označovala za „autistickou“, aby se normalizovaly senzorické nebo komunikační potřeby, aniž by se omezovaly na určitou kategorii.
Nedokonalý krok vpřed, ale takový, který nabízí naději.
Asociace nám však připomínají, že žádná panenka, ať už sebevíc dobře míněná, nemůže sama o sobě reprezentovat bohatství autistických profilů. Autismus zahrnuje nekonečnou rozmanitost těl, osobností, talentů, problémů a silných stránek. Nicméně pro změnu vnímání zůstává zásadní rostoucí pozitivní reprezentace v hračkách, médiích a populární kultuře.
Pro mnohé představuje tato Barbie povzbudivý první krok. Je to základ, který lze vylepšit a z dalšího rozvoje bude těžit pouze tehdy, pokud budou značky i nadále naslouchat těm, kterých se to týká. Inkluze totiž není hotový produkt, ale živé hnutí, které oslavuje rozmanitost těl, myslí a způsobů bytí ve světě.