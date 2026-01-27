Search here...

Tento zloděj nečekal, že narazí na nadšence do triatlonu.

The Times and Sunday Times/Facebook

Během turistické cesty do Londýna Elizabeth Lopez Aguilar nečekala, že zažije scénu jako z akčního filmu. Tato americká sportovní nadšenkyně byla se svým partnerem na lávce u Royal Victoria Docks ve čtvrti Canary Wharf, když položila telefon na zem, aby natočila krátké video na TikTok s výhledem na Temži. Během zlomku vteřiny jí cizinec vytrhl iPhone a utekl. Co ale netušil, bylo, že jeho obětí nebyl jen tak ledajaký turista.

Bleskově rychlá reakce, zachycená kamerou

V době krádeže telefon stále nahrával a zachytil celou scénu. Záběry jasně ukazují, jak zlodějova ruka popadla zařízení a následovala zběsilá honička. Elizabeth, zpočátku překvapená, si myslí, že jde o vtip od jejího partnera. Když vidí muže mizet v davu, rychle si uvědomí, že jde o loupež. Bez váhání se ho plnou rychlostí vrhne do pronásledování.

Dva roky triatlonu, které znamenají velký rozdíl

Kapsář zjevně nepředpokládal, že mladá žena se dva roky věnuje triatlonu a sprintu. Elizabeth Lopez Aguilarová několika kroky zkrátila vzdálenost mezi nimi. Její partner, rovněž atletický, se k závodu připojil. Dvojice sprintovala po chodnících londýnského nástupiště k úžasu kolemjdoucích. Scéna, krátká, ale napínavá, rychle skončila: Elizabeth se podařilo muže dohnat a s pomocí svého partnera mu zablokovat cestu. Zloděj, zaskočený, nekladl žádný odpor.

Zloděj se vzdává bez boje

Tváří v tvář odhodlání páru a neschopnosti fyzicky konkurovat jim kapsář bez námitek předal telefon. Poté se stejně diskrétně, jako přišel, vytratil, pravděpodobně se snažil vyhnout jakémukoli kontaktu s úřady. Věc mohla tím skončit, ale videozáznam incidentu, který byl neúmyslně nahrán, rychle upoutal pozornost na sociálních sítích. Klip, který byl zhlédnut tisíckrát, je stejně zábavný jako překvapivý.

"Nevěděl, s kým si zahrává."

V rozhovoru pro britská média Elizabeth popsala scénu se směsicí odstupu a humoru. „Myslím, že neměl absolutně tušení, s kým má co do činění,“ poznamenala, stále překvapená, že se jí podařilo tak rychle najít svůj telefon. Pro ni tato nehoda slouží především jako připomínka: i na přeplněných místech jsou oportunistické krádeže časté a člověk musí být neustále ostražití, i při nahrávání jednoduchého videa.

Zkušenost bez právních následků

Navzdory krádeži se Elizabeth a její partner rozhodli nepodávat trestní oznámení. Muž nebyl násilný a ukradenou věc okamžitě vrátil. Pár raději incident nechal za sebou, protože se nechtěl měnit v právní záležitost. Mladá Američanka si však z této nehody vzala ponaučení: v budoucnu už nikdy nenechá telefon bez dozoru, zvláště ne v turistické oblasti.

Během několika sekund se Elizabeth Lopez Aguilar proměnila z obyčejné kolemjdoucí v impozantní pronásledovatelku a pokus o loupež proměnila v dramatický fiasko. Pro zloděje tato nehoda pravděpodobně zůstane nezapomenutelným zážitkem.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Nechat se najmout robotem: děsivý boom v pohovorech s umělou inteligencí
