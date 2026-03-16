Oscaruddelingen 2026: Disse skuespillerinder satte deres præg på aftenen ved at vinde de kvindelige priser

Jessie Buckley, Amy Madigan og Autumn Durald Arkapaw satte deres præg på Oscaruddelingen i 2026 ved at vinde de vigtigste kvindelige priser og dermed markere et vendepunkt for repræsentationen af kvinder i Hollywood.

Jessie Buckley, aftenens dronning med Hamnet

Den irske skuespillerinde og sangerinde Jessie Buckley vandt Oscar-prisen for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i "Hamnet" og blev dermed den første irske kvinde til at vinde i denne kategori. Hendes intense og følsomme skildring af en kompleks karakter gjorde det muligt for hende at sejre over Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne og Renate Reinsve. Denne sejr bekræftede hendes status som en stor skuespillerinde, der er i stand til at veksle mellem uafhængige film og ambitiøse studieproduktioner.

Amy Madigan, den stille styrke ved biroller

I kategorien Bedste kvindelige birolle vandt den amerikanske skuespillerinde og musiker Amy Madigan Oscaren for sin præstation i Weapons. Som 75-årig personificerer hun en nøglefigur i filmen og tilfører dybde, tyngde og menneskelighed til sin karakter. Hendes sejr, foran Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku og Teyana Taylor, understreger vigtigheden af modne kvinderoller, som ofte undervurderes i Hollywood.

Autumn Durald Arkapaw, en historisk sejr bag kameraet

Hun er ikke skuespillerinde, men hun skrev historie bag kameraet: Den amerikanske filmfotograf Autumn Durald Arkapaw vandt Oscar for bedste kameraarbejde for "Sinners". Hun blev den første kvinde, og også den første sorte filmfotograf, til at vinde denne pris. Hendes visuelle arbejde på denne gyser-actionfilm, der er rost for sine kontraster, dristige lyssætning og kompositionssans, banede vejen for en ny generation af kvindelige fotoinstruktører i et felt, der længe har været domineret af mænd.

Med Jessie Buckleys Oscar-sejr, Amy Madigans triumf og Autumn Durald Arkapaws historiske præstation fejrede Oscar-uddelingen i 2026 kvindeligt talent både foran og bag kameraet. Disse sejre sender et stærkt budskab: kvinder er ikke længere tilfredse med blot at eksistere i fortællinger; de legemliggør dem, bærer dem og former dem.